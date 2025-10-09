október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nébih

3 órája

Hatalmas a készültség! 3 kilométeres körzetben intenzív felderítést rendeltek el Egernél

Címkék#Tarsoly József#Nébih#aranyszínű sárgaság

A növényvédelmi szakemberek és a hegyközség tagjai is bejárják a Nagy-Egedet és környékét. Az aranyszínű sárgaság nagy veszélyt jelenthet az egri borvidék szőlőültetvényeire.

Tóth Balázs

Nagy létszámmal kezdték, illetve kezdik meg az ellenőrzéseket az aranyszínű sárgaság miatt az Egri hegyközség területén, a Nagy-Egeden. Tarsoly József hegybíró szerint a Nébih már megkezdte a felderítést, de a hegyközség is összeállít egy 14 fős csapatot, amely megelőző felderítéseket végez majd és keresi a gyanús szőlőtőkéket, amelyeknek rögzíti a GPS koordinátáit is, majd mintát vesznek a szakemberek és laborban kérnek vizsgálatot. A bizonyítottan beteg tőkéket ki kell vágni és meg kell semmisíteni. Ezen kívül összeírják a nem művelt szőlőültetvényeket is, amelyből ráadásul elég sok van.

A Nagy-Egeden fedezték föl az aranyszínű sárgasággal fertőzött szőlőtőkét
A Nagy-Egeden fedezték föl az aranyszínű sárgasággal fertőzött szőlőtőkét
Forrás: Egri Hegyközség

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

- Az egy kilométeres fertőzött területen belül minden tőkét átvizsgálnak, három kilométeren belül pedig intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe. A nem művelt szőlőültetvények problémája eddig a kormányhivatalhoz tartozott, ők szólíthatták föl a tulajdonost. Most a hegybírók kaptak jogosítványokat arra, hogy előbb rövid válaszolási határidővel megkérdezzék a tulajdonost, mi a terve a szőlővel, akarja-e művelni, vagy nem. Ha nem akarja, akkor felszólítja a hegybíró a kivágásra. A harmadik körben jöhet az ültetvény kivágása – magyarázta Tarsoly József, aki szerint a munkához központi forrás is lesz rendelve.

Az aranyszínű sárgaság olyan veszélyes, mint a filoxéra

A hegybíró hozzátette, kezdi mindenki felfogni, hogy a filoxérához hasonló veszéllyel állnak szemben. Ez is karantén kórokozó és az ültetvények jövője múlik a cselekvésen. A fitoplazmát terjesztő amerikai szőlőkabócának élőhelyet biztosítanak az elhagyott ültetvények, az ott lévő iszalag és égerfa.

- A szüret még jövő héten is tart, kékszőlő fajták, merlot, kékfrankos és cabernet van még a tőkéken. Az ellenőrzésekkel igyekezni kell, hiszen amíg lomb van a növényeken, addig lehet könnyebben felderíteni a beteg egyedeket, fagy után elhullajtják leveleiket a szőlőtőkék. Amennyiben viszont kitart a jó idő, a kabócák is terjeszthetik a kórokozót. Már lerakták ugyan a petéiket, készülnek a télre – magyarázta Tarsoly József.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu