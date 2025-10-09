3 órája
Hatalmas a készültség! 3 kilométeres körzetben intenzív felderítést rendeltek el Egernél
A növényvédelmi szakemberek és a hegyközség tagjai is bejárják a Nagy-Egedet és környékét. Az aranyszínű sárgaság nagy veszélyt jelenthet az egri borvidék szőlőültetvényeire.
Nagy létszámmal kezdték, illetve kezdik meg az ellenőrzéseket az aranyszínű sárgaság miatt az Egri hegyközség területén, a Nagy-Egeden. Tarsoly József hegybíró szerint a Nébih már megkezdte a felderítést, de a hegyközség is összeállít egy 14 fős csapatot, amely megelőző felderítéseket végez majd és keresi a gyanús szőlőtőkéket, amelyeknek rögzíti a GPS koordinátáit is, majd mintát vesznek a szakemberek és laborban kérnek vizsgálatot. A bizonyítottan beteg tőkéket ki kell vágni és meg kell semmisíteni. Ezen kívül összeírják a nem művelt szőlőültetvényeket is, amelyből ráadásul elég sok van.
- Az egy kilométeres fertőzött területen belül minden tőkét átvizsgálnak, három kilométeren belül pedig intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe. A nem művelt szőlőültetvények problémája eddig a kormányhivatalhoz tartozott, ők szólíthatták föl a tulajdonost. Most a hegybírók kaptak jogosítványokat arra, hogy előbb rövid válaszolási határidővel megkérdezzék a tulajdonost, mi a terve a szőlővel, akarja-e művelni, vagy nem. Ha nem akarja, akkor felszólítja a hegybíró a kivágásra. A harmadik körben jöhet az ültetvény kivágása – magyarázta Tarsoly József, aki szerint a munkához központi forrás is lesz rendelve.
Az aranyszínű sárgaság olyan veszélyes, mint a filoxéra
A hegybíró hozzátette, kezdi mindenki felfogni, hogy a filoxérához hasonló veszéllyel állnak szemben. Ez is karantén kórokozó és az ültetvények jövője múlik a cselekvésen. A fitoplazmát terjesztő amerikai szőlőkabócának élőhelyet biztosítanak az elhagyott ültetvények, az ott lévő iszalag és égerfa.
- A szüret még jövő héten is tart, kékszőlő fajták, merlot, kékfrankos és cabernet van még a tőkéken. Az ellenőrzésekkel igyekezni kell, hiszen amíg lomb van a növényeken, addig lehet könnyebben felderíteni a beteg egyedeket, fagy után elhullajtják leveleiket a szőlőtőkék. Amennyiben viszont kitart a jó idő, a kabócák is terjeszthetik a kórokozót. Már lerakták ugyan a petéiket, készülnek a télre – magyarázta Tarsoly József.
