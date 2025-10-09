Hatalmas a készültség! 3 kilométeres körzetben intenzív felderítést rendeltek el Egernél

Nagy létszámmal kezdték, illetve kezdik meg az ellenőrzéseket az aranyszínű sárgaság miatt az Egri hegyközség területén, a Nagy-Egeden. Tarsoly József hegybíró szerint a Nébih már megkezdte a felderítést, de a hegyközség is összeállít egy 14 fős csapatot, amely megelőző felderítéseket végez majd és keresi a gyanús szőlőtőkéket, amelyeknek rögzíti a GPS koordinátáit is, majd mintát vesznek a szakemberek és laborban kérnek vizsgálatot. A bizonyítottan beteg tőkéket ki kell vágni és meg kell semmisíteni. Ezen kívül összeírják a nem művelt szőlőültetvényeket is, amelyből ráadásul elég sok van.

A Nagy-Egeden fedezték föl az aranyszínű sárgasággal fertőzött szőlőtőkét

Forrás: Egri Hegyközség

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

- Az egy kilométeres fertőzött területen belül minden tőkét átvizsgálnak, három kilométeren belül pedig intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe. A nem művelt szőlőültetvények problémája eddig a kormányhivatalhoz tartozott, ők szólíthatták föl a tulajdonost. Most a hegybírók kaptak jogosítványokat arra, hogy előbb rövid válaszolási határidővel megkérdezzék a tulajdonost, mi a terve a szőlővel, akarja-e művelni, vagy nem. Ha nem akarja, akkor felszólítja a hegybíró a kivágásra. A harmadik körben jöhet az ültetvény kivágása – magyarázta Tarsoly József, aki szerint a munkához központi forrás is lesz rendelve.