1 órája
Tovább terjedt a szörnyű kór Hevesben, zárlatot rendelt el a hatóság
Tovább nőtt a kör, ahol fokozottan kell ellenőrizni a szőlőültetvényeket. Legutóbb Novajon bizonyosodott be az aranyszínű sárgaság jelenléte.
Tovább terjedt a szörnyű kór hevesben, zárlatot rendelt el a hatóság
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
A Heves Vármegyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának közlése szerint Novaj határában is találtak aranyszínű sárgasággal fertőzött szőlőtőkéket. Itt is zárlatot rendeltek el és egy kilométeres sugarú körben fertőzötté nyilvánították az ültetvényeket, további három kilométeres kör pedig pufferzónának számít. A területen ameddig lehetséges intenzív felderítést folytatnak, hogy kiderüljön, mely ültetvényekben fordul még elő az amerikai szőlőkabóca által terjesztett betegség.
Eddig Abasár, Boconád, Eger, Andornaktálya és Novaj külterületén mutattak ki fertőzést (kettő tőke esetébe született meg a laboreredmény, ez alapján rendeltek el intézkedést), a különböző zónák pedig már 27 Heves megyei települést érintenek, de Szomolyát is, amely az Egri Borvidékhez tartozik.
Újabb hevesi településen jelent meg a szörnyű kór, közös védekezésre hívják fel a figyelmet
Ezt várja el a kormányhivatal az aranyszínű sárgaság terjedésének megelőzésére
A szabályok szerint a kormányhivatal kormánytisztviselői által jelzőfestékkel megjelölt, a Grapevine flavescence dorée (FD) zárlati károsító jellegzetes tüneteit mutató minden szőlőnövényt gyökérzetével együtt meg kell semmisíteni. A károsító terjedésének nyomon követése miatt, az ültetvény használója köteles az eltávolított szőlő aranyszínű sárgaság jellegzetes tüneteit mutató szőlőnövények helyét a helyszínen azonosítható módon megjelölni, valamint az esetlegesen a talajban maradó gyökérzetből fakadó új hajtásokat folyamatosan eltávolítani.
Szaporítóanyagot kivinni tilos
Tilos elszállítani a szaporító- és ültetési anyagot a fertőzöttnek minősített területen található minden szőlőterületről, bár a kormányhivatal a jogszabályi feltételek teljesülése esetén kérelemre felmentést adhat ez alól. A károsító terjedését elősegítő növényt, terméket, anyagot, eszközt a területre ki- és bevinni tilos. Ezen kívül tilos szaporítóanyagot szedni a fertőzött tábláról, míg el nem telik két olyan teljes vegetációs időszak, amelynek kezdete óta nem észlelték a betegség tüneteit.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
El kell égetni a szaporító-alapanyag termő terület fertőzött táblájáról származó minden, szaporítóanyag-termelésre szánt növényanyagot, a metszési nyesedéket is. Ezen kívül szőlő szaporító- és ültetési anyagot a területre csak igazolási rendszerben termesztett, hatósági növény-egészségügyi ellenőrzésben részesített szőlőiskolákból, forgalmazó helyekről származó tételekből szabad telepíteni.
A kormányhivatal az FD zárlati károsító fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen kötelező védekezést ír elő 2026-ban, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig. A rovarvektor biológiáját figyelembe véve a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kötelező kémiai – vagy azzal egyenértékű hatékony – védekezést folytatni. Erről permetezési naplót kell vezetni, amelyet az utolsó bejegyzéstől számított 3 évig meg kell őrizni.
A venyigét el kell égetni
Az esetlegesen lerakott peték miatt a tél végi metszéskor levágott vesszőket el kell égetni, 2026 tavaszán, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig a rügyfakadáshoz közeli időszakban olajos készítményekkel kell gyéríteni a vesszőkön áttelelő tojások számát. Rendszeresen ellenőrizni kell a szőlőnövényeket és ültetvényeket. Az esetlegesen előforduló FD zárlati károsító fertőzési gyanút haladéktalanul jelenteni kell a kormányhivatalnak. A fertőzött területen nem létesíthető szőlőiskola és szőlő törzsültetvény. A kormányhivatal munkatársai a fertőzött területeket ellenőrzik, rovarokat csapdáznak, vizsgálják, hogy a termelő eleget tett-e a szőlő aranyszínű sárgaság miatt elrendelt művelési, gondozási, kötelező védekezési kötelezettségének.
A gondozatlan területek problémát jelentenek
A kormányhivatal szerint a fertőzött és a pufferzónába tartozó területen belül található elhanyagolt ültetvényt és egyéb gondozatlan szőlő területeket úgy kell tekinteni, hogy a termelő, vagy tulajdonos nem teljesítette a zárlatinak minősülő kórokozó terjedésének megakadályozására és a zárlati károsító terjesztését végző rovarok (rovarvektorok) egyedszámának gyérítésére vonatkozó kötelezettségét.
Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút
Egykor központ volt, mára már az enyészet az úr az egykori gyárban + fotók és videó
„Hazudoznak! Addig korrektek amíg a kocsit el nem hozzuk!” – nem minden egri autókereskedés nyerte el a vásárlók szívét