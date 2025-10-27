Tovább terjedt a szörnyű kór hevesben, zárlatot rendelt el a hatóság

El kell égetni a szaporító-alapanyag termő terület fertőzött táblájáról származó minden, szaporítóanyag-termelésre szánt növényanyagot, a metszési nyesedéket is. Ezen kívül szőlő szaporító- és ültetési anyagot a területre csak igazolási rendszerben termesztett, hatósági növény-egészségügyi ellenőrzésben részesített szőlőiskolákból, forgalmazó helyekről származó tételekből szabad telepíteni.

A kormányhivatal az FD zárlati károsító fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen kötelező védekezést ír elő 2026-ban, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig. A rovarvektor biológiáját figyelembe véve a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kötelező kémiai – vagy azzal egyenértékű hatékony – védekezést folytatni. Erről permetezési naplót kell vezetni, amelyet az utolsó bejegyzéstől számított 3 évig meg kell őrizni.

A venyigét el kell égetni

Az esetlegesen lerakott peték miatt a tél végi metszéskor levágott vesszőket el kell égetni, 2026 tavaszán, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig a rügyfakadáshoz közeli időszakban olajos készítményekkel kell gyéríteni a vesszőkön áttelelő tojások számát. Rendszeresen ellenőrizni kell a szőlőnövényeket és ültetvényeket. Az esetlegesen előforduló FD zárlati károsító fertőzési gyanút haladéktalanul jelenteni kell a kormányhivatalnak. A fertőzött területen nem létesíthető szőlőiskola és szőlő törzsültetvény. A kormányhivatal munkatársai a fertőzött területeket ellenőrzik, rovarokat csapdáznak, vizsgálják, hogy a termelő eleget tett-e a szőlő aranyszínű sárgaság miatt elrendelt művelési, gondozási, kötelező védekezési kötelezettségének.

A gondozatlan területek problémát jelentenek

A kormányhivatal szerint a fertőzött és a pufferzónába tartozó területen belül található elhanyagolt ültetvényt és egyéb gondozatlan szőlő területeket úgy kell tekinteni, hogy a termelő, vagy tulajdonos nem teljesítette a zárlatinak minősülő kórokozó terjedésének megakadályozására és a zárlati károsító terjesztését végző rovarok (rovarvektorok) egyedszámának gyérítésére vonatkozó kötelezettségét.