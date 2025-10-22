3 órája
Újabb hevesi településen jelent meg a szörnyű kor, közös védekezésre hívják fel a figyelmet
A szemlebizottságok munkájának köszönhetően több fertőzött gócot is fölfedeztek a Heves vármegyei szőlőkben. Farkas László szerint a közös védekezés volna a legcélravezetőbb az aranyszínű sárgaság ellen.
Az elmúlt napokban is járták a szemlebizottságok a szőlőültetvényeket, ennek köszönhetően újabb aranyszínű sárgaság fertőzéseket derítettek föl, ezek egy részét már laborvizsgálatok is igazolták. A Nébih oldalán közzétett lista szerint az Egri Borvidéken fertőzött terület található jelenleg Andornaktálya, Eger, Nagytálya határában, és ezeken túl puffer zónát jelöltek ki Demjén, Egerszalók, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Noszvaj, Ostoros és Szomolya környékén. A Mátrai Borvidéken a fertőzött zónába tartozik Abasár, Gyöngyös, Pálosvörösmart határa, míg Visontán jelenleg csak pufferzóna található. A két borvidéken kívül is van fertőzés, Boconád és Tarnaméra környékén is van beteg szőlő, ezért biztonsági körzetet jelöltek ki Heves, Tarnabod, Tarnazsadány és Zaránk határában.
A közös védekezést támogatják az aranyszínű sárgaság ellen
Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke szerint a hegyközségek mindenhol alakítottak szemlebizottságokat, hozzájuk csatlakozott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is. Az eljárásrend szerint járták az ültetvényeket, az egy kilométeres fertőzöttnek minősített területek mellett a további három kilométeres sugarú körön belül is igyekeztek megtekinteni a szőlőket. A fertőzött tőkékre kivágás vár.
- Az egységes, közös védekezést támogatom az amerikai szőlőkabóca ellen, amelyet jövőre lehetne bevezetni. A mostani talajmenti fagyok már elpusztíthatták a rovarokat. Szeretnénk elérni, hogy engedélyezzék a drónos permetezést, amelyben benne van a szükséges vegyszerdózis, illetve figyelembe vennénk a kabócák rajzásának időpontját is, bízunk benne, hogy sikerül megfékezni a rovarok terjedését – mondta Farkas László.
Hozzátette, a szemlebizottságok még a következő napokban is járják majd a határokat, ameddig van levél a tőkéken, amelyek segítségével azonosítható a fertőzés. Elsőbbséget élveznek azok az ültetvények, amelyekben a betegségre fogékonyabb fajták találhatók. Az egyedi bejelentéseket is figyelembe vették az útvonalak összeállításakor.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara sajtóközleményében arról ír, hogy példátlan összefogás alakult ki az elmúlt hetekben a hazai szőlő és borágazatban. Az aranyszínű sárgaság (grapevine flavescence dorée phytoplasma FD)elleni védekezés során a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa koordinálásával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a hegyközségek, a borászok, a hatóságok részvételével és közreműködésével hatékonyan zajlott le az országos szemleprogram. A szakemberek azon dolgoztak, hogy gátat lehessen szabni a szőlőültetvényeket fenyegető betegség terjedésének.
A két szervezet közleménye szerint a hazai borvidékeken az elmúlt napokban több, mint 200 szemlecsoport dolgozott, a program során összesen 3385 hektárnyi szőlőültetvényt vizsgáltak át. Az 1600-at meghaladó résztvevő, köztük szőlőtermelők, hegybírók, falugazdászok, növényvédelmi felügyelők és szakmai szervezetek dolgoztak a közös cél érdekében. A munkából a NAK munkatársai is kivették a részüket: 13 vármegyei kamara 62 kollégája csaknem 350 munkaórát töltött a felderítéssel.
Az elmúlt napok munkájának eredményeként elmondható, hogy az ország valamennyi jelentős szőlőtermő térségében megtörtént a fertőzött tőkék azonosítása. Számos esetben sikerült még időben felismerni és eltávolítani a beteg tőkéket.
A program sikere azonban nem csak számokban mérhető: a közös munka eredményeként megerősödött a szakmai és közösségi együttműködés a borvidékek között, melynek köszönhetően új szintre lépett a magyar szőlő- és borágazat védelme – számoltak be róla.
Hozzátették, a FD a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 százalékkal csökkenhet, a betegség pedig néhány év alatt képes egész ültetvényeket megsemmisíteni. A fertőzés ellen ráadásul csak megelőzéssel, illetve a már fertőzött tőkék megsemmisítésével tudnak védekezni a termelők. A betegség jelenleg 21 hazai borvidéken van jelen. Nem túlzás kijelenteni tehát, hogy az aranyszínű sárgaság a magyar szőlőtermesztés egyik legsúlyosabb növényvédelmi kihívása, amely a borvidékek jövőjét, a helyi közösségek megélhetését és a magyar borkultúra hagyományait is veszélyezteti. Éppen ezért van különös jelentősége annak az összefogásnak, ami a fertőzés terjedésének megállítása érdekében létrejött.
