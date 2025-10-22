Újabb hevesi településen jelent meg a szörnyű kor, közös védekezésre hívják fel a figyelmet

Az elmúlt napokban is járták a szemlebizottságok a szőlőültetvényeket, ennek köszönhetően újabb aranyszínű sárgaság fertőzéseket derítettek föl, ezek egy részét már laborvizsgálatok is igazolták. A Nébih oldalán közzétett lista szerint az Egri Borvidéken fertőzött terület található jelenleg Andornaktálya, Eger, Nagytálya határában, és ezeken túl puffer zónát jelöltek ki Demjén, Egerszalók, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Noszvaj, Ostoros és Szomolya környékén. A Mátrai Borvidéken a fertőzött zónába tartozik Abasár, Gyöngyös, Pálosvörösmart határa, míg Visontán jelenleg csak pufferzóna található. A két borvidéken kívül is van fertőzés, Boconád és Tarnaméra környékén is van beteg szőlő, ezért biztonsági körzetet jelöltek ki Heves, Tarnabod, Tarnazsadány és Zaránk határában.

Az aranyszínű sárgaság miatt több tucat szemlebizottság alakult Heves vármegyében

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A közös védekezést támogatják az aranyszínű sárgaság ellen

Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke szerint a hegyközségek mindenhol alakítottak szemlebizottságokat, hozzájuk csatlakozott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is. Az eljárásrend szerint járták az ültetvényeket, az egy kilométeres fertőzöttnek minősített területek mellett a további három kilométeres sugarú körön belül is igyekeztek megtekinteni a szőlőket. A fertőzött tőkékre kivágás vár.

- Az egységes, közös védekezést támogatom az amerikai szőlőkabóca ellen, amelyet jövőre lehetne bevezetni. A mostani talajmenti fagyok már elpusztíthatták a rovarokat. Szeretnénk elérni, hogy engedélyezzék a drónos permetezést, amelyben benne van a szükséges vegyszerdózis, illetve figyelembe vennénk a kabócák rajzásának időpontját is, bízunk benne, hogy sikerül megfékezni a rovarok terjedését – mondta Farkas László.

Hozzátette, a szemlebizottságok még a következő napokban is járják majd a határokat, ameddig van levél a tőkéken, amelyek segítségével azonosítható a fertőzés. Elsőbbséget élveznek azok az ültetvények, amelyekben a betegségre fogékonyabb fajták találhatók. Az egyedi bejelentéseket is figyelembe vették az útvonalak összeállításakor.