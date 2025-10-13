1 órája
Nagy a baj, újabb felettébb gyanús tőkéket találtak Egernél - videóval
Szinte az egész országban jelen van már a szőlők végzetes betegsége, meglegyintette a veszély szele az Egri Borvidéket is. Eger mellett az elmúlt napokban elkezdődött a tőkék szemrevételezése és mintavétele, hogy kiszűrjék az aranyszínű sárgaságot.
Az egri szőlész-borász hallgatók a gyakorlatban is találkoznak az aranyszínű sárgasággal
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu
Fotó: Huszár Márk
Húsz főből álló csoport kezdett hétfőn ellenőrzésbe abban a három kilométeres zónában, amelyet akörül az egri szőlőtőke körül jelöltek ki, amelyről először laborban bebizonyosodott, hogy a szőlő aranyszínű sárgasággal fertőzött. Kis csoportokban járták a környező ültetvényeket a felderítésben résztvevők, vizsgálták a gyanús tőkéket, mintákat is begyűjtöttek róluk, főleg a levelüket. A pcr teszt a laborban ugyanis a levélérben lévő anyagból mutatja ki az ott jelen lévő baktériumot, amely fertőzi a szőlőket és amely most aggodalommal tölti el az Eger környéki szőlősgazdákat. Az ellenőrzésben részt vesznek a kormányhivatal növényegészségügyi szakemberei, növényorvosok, hegyközségi szakemberek, de az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói is, akiknek ez kiváló terepgyakorlatnak számít.
Még nem mindegyikük tanult az aranyszínű sárgaságról, de a közeljövőben biztosan sokkal többet fognak hallani róla. Azt is megtanulhatják, hogy a betegség tünetei hasonlóak más fertőzésekéhez, olyanok is, amelyek nem járnak karanténnal, mint a sárgaság. Igaz, az elmúlt bő egy évtizedben is folyamatosan monitorozták már az Egri és a Mátrai borvidéket is, a szakemberek eddig is gyűjtötték és vizsgálták a mintákat. Eddig nem találtak beteg tőkét, most viszont egy magánszemély vizsgáltatta be a szőlőjét és kiderült, hogy az Eged alján is baj van. És nem csak abban az egy ültetvényben, hanem a környéken más szőlőkben is, több gyanús tőkét és sort jelöltek meg festékkel a csapatok. Itt is vannak egyébként elhagyott ültetvények, itt-ott még azokon is van termés, de van benne iszalag is, amely a fitoplazmát terjesztő amerikai szőlőkabóca kedvelt bázisa. Innen kiindulva járja és szívogatja a szőlők leveleit, és terjeszti a betegséget. Tarsoly József egri hegybíró szerint azonban a vész nem biztos, hogy a kabócával jött a borvidékre, valószínűbb, hogy fertőzött oltvánnyal érkezett.
- Miután a Kiseged-hegyen találtak egy fertőzött tőkét, egy kilométeres körzetben minden tőkét ellenőriznek, ezen felül további 3 kilométeres az a zóna, ahol további erősített jelenléttel próbáljuk felmérni az esetlegesen fertőzött tőkéket. Mindemellett az egész Egri Hegyközség területén is zajlik majd ez az ellenőrzés. Nyilván addig, amíg az időjárás ezt lehetővé teszi, amint az első fagyok bejönnek és lehull a lomb, akkor már ez nem lesz kivitelezhető – mondta Tarsoly József egri hegybíró.
Az aranyszínű sárgaság árulkodó tünetei
Meg is mutatja az egyik, vélhetően beteg szőlőtőkén, amelyen olyan hajtások is vannak, amelyek nem érettek be, zöldek maradtak. Amellett, hogy pergamenszerűen megkeményedett és általában háromszög alakban sodródó vagy visszahajló levelek is jellemzik ezeket a beteg tőkéket. Ezek az erek mentén esetlegesen zöldek maradnak, és mindemellett nem biztos, hogy egyszerű ezt felderíteni, mert több vírussal, akár a stolburral is keverhető. Árulkodó jel a termés, a fürt csökevényessége is. A végső szót a laborteszt után mondják ki, ami a mostani sűrű időszakban két hét is lehet.
Gál Péter, az Agrárminisztérium Borászati, Eredetvédelmi és Agrármarketing Főosztályának vezetője is rótta a sorokat. Kiemelte ő is, a hatósági laboratóriumban kell igazolni a gyanút, de tényleg több esetben is egyértelműen látták a jeleit a flavescence dorée fertőzésnek.
- Nagyon fontos, hogy ezt a szemlecsoporti munkát minél nagyobb arányban elvégezzük. Szüret után vagyunk és látjuk már, hogy a lomb színeződik, hullik is. Így is azért lehet azonosítani azokat a tüneteket, ami alapján a gyanús tőkéket ki lehet válogatni. Aztán később, ha a hatósági labor visszaigazolja a gyanút, akkor ezeket a tőkéket egytől egyig ki kell vágni. Nagyon-nagyon fontos, hogy védekezni kell az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen, hiszen a kabóca nélkül nem tudna elterjedni egyik tőkéről a másikra ez a betegség. Most már egy nyugodtabb időszakát éli a természet, ilyenkor már nem repülnek a kabócák akkora számban, remélhetőleg nem terjesztik annyira a fertőzést. Úgyhogy ilyenkor talán több idő van a cselekvésre – magyarázta a szakember.
A leggondosabb gazdánál is megjelenhet a betegség
Kiemelte, ha valakinek az ültetvényében ez a betegség megjelenik, az nem szégyen. Egyszerűen repülnek a kabócák, terjesztik a kórt, még a leggondosabb gazda ültetvényében is. Minden gazda segítségre szorul, akinek az ültetvényében talál valaki ilyen fertőzött tőkét. Kérte, jelezzék a problémát, mert csak így tudják megvédeni a saját, a szomszéd ültetvényét és végső soron az egész borvidéket.
- Első körben a bizonyosság megszerzése a fontos. Második körben pedig az adott tőke kivágásában segít a hegybíró, a hegyközség, illetve súlyos esetben az egész ültetvényt ki kell vágni. Aki maga, vagy a szemlecsoport fedezi föl a betegséget, és bejelenti a Nébihnél, az a gazda jogosult lesz kártalanításra is – emelte ki Gál Péter.
Hozzátette, 80 százalékos kártalanítás jelent biztosítékot a tőke, vagy az ültetvény kivágásával kapcsolatos költségekre. Később pedig ezeket az ültetvényeket, komoly, 60, esetleg 75 százalékos támogatással lehet újratelepíteni a későbbiekben. Tehát nem csak a közösség jár jól akkor, ha a gazda szól, hanem a gazda is számíthat anyagi segítségre is, ha jelez és később is együttműködik a hegyközségekkel és a hatóságokkal.
