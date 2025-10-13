Nagy a baj, újabb felettébb gyanús tőkéket találtak Egernél - videóval

Húsz főből álló csoport kezdett hétfőn ellenőrzésbe abban a három kilométeres zónában, amelyet akörül az egri szőlőtőke körül jelöltek ki, amelyről először laborban bebizonyosodott, hogy a szőlő aranyszínű sárgasággal fertőzött. Kis csoportokban járták a környező ültetvényeket a felderítésben résztvevők, vizsgálták a gyanús tőkéket, mintákat is begyűjtöttek róluk, főleg a levelüket. A pcr teszt a laborban ugyanis a levélérben lévő anyagból mutatja ki az ott jelen lévő baktériumot, amely fertőzi a szőlőket és amely most aggodalommal tölti el az Eger környéki szőlősgazdákat. Az ellenőrzésben részt vesznek a kormányhivatal növényegészségügyi szakemberei, növényorvosok, hegyközségi szakemberek, de az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói is, akiknek ez kiváló terepgyakorlatnak számít.

Tarsoly József egri hegybíró és az EKKE szőlész-borász mérnök hallgatói is járták a dűlőket az aranyszínű sárgasággal fertőzött szőlőket kutatva

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Még nem mindegyikük tanult az aranyszínű sárgaságról, de a közeljövőben biztosan sokkal többet fognak hallani róla. Azt is megtanulhatják, hogy a betegség tünetei hasonlóak más fertőzésekéhez, olyanok is, amelyek nem járnak karanténnal, mint a sárgaság. Igaz, az elmúlt bő egy évtizedben is folyamatosan monitorozták már az Egri és a Mátrai borvidéket is, a szakemberek eddig is gyűjtötték és vizsgálták a mintákat. Eddig nem találtak beteg tőkét, most viszont egy magánszemély vizsgáltatta be a szőlőjét és kiderült, hogy az Eged alján is baj van. És nem csak abban az egy ültetvényben, hanem a környéken más szőlőkben is, több gyanús tőkét és sort jelöltek meg festékkel a csapatok. Itt is vannak egyébként elhagyott ültetvények, itt-ott még azokon is van termés, de van benne iszalag is, amely a fitoplazmát terjesztő amerikai szőlőkabóca kedvelt bázisa. Innen kiindulva járja és szívogatja a szőlők leveleit, és terjeszti a betegséget. Tarsoly József egri hegybíró szerint azonban a vész nem biztos, hogy a kabócával jött a borvidékre, valószínűbb, hogy fertőzött oltvánnyal érkezett.

- Miután a Kiseged-hegyen találtak egy fertőzött tőkét, egy kilométeres körzetben minden tőkét ellenőriznek, ezen felül további 3 kilométeres az a zóna, ahol további erősített jelenléttel próbáljuk felmérni az esetlegesen fertőzött tőkéket. Mindemellett az egész Egri Hegyközség területén is zajlik majd ez az ellenőrzés. Nyilván addig, amíg az időjárás ezt lehetővé teszi, amint az első fagyok bejönnek és lehull a lomb, akkor már ez nem lesz kivitelezhető – mondta Tarsoly József egri hegybíró.