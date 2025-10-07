október 7., kedd

Agrárkárok

Elkeserítő a helyzet a Mátraalján, a tartalékokhoz kell nyúlni a természeti csapások után

Címkék#aszály#tavaszi fagy#gyümölcs#jégeső

A tavaszi vetésű növények és a gyümölcsösök sínylették meg leginkább az idei időjárást. Az aszály mellett tavaszi fagyok és jégverés is jutott Heves vármegyébe.

Tóth Balázs

Fagyok, aszály, jégverés is sújtotta idén a Heves vármegyei agráriumot, nem is csoda, hogy 12 ezer hektár körüli területen jelentettek károkat a gazdálkodók, derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei aratási koordinációs bizottságának ülésén. A legtöbb kárt a tavaszi fagyok és az év nagy részében jellemző aszály okozták. A kárt szenvedett területek több mint ötödén volt korai fagy, míg több mint hetven százalékán a száraz és meleg időjárás csökkentette jelentősen a termést, a többi bő öt százaléknyi területet a jég verte el. A viharkárok és a belvíz elhanyagolható területen tettek kárt.

Őszibarack virágok a tavaszi fagykárt hozó hajnalok után, még az aszály előtt
Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A tavaszi fagyok a gyümölcsösökben semmisítették meg a termést, míg a jég leginkább a szőlőkben tett kárt, Nagyréde, Ecséd és Kisnána környékén, ahol évente rendre előfordul jégverés, ahogyan Verpelét határában is. A megyében az aszály és a jég miatt 900 hektár körüli területen csökkent a szőlőtermés, körülbelül 700 kárbejelentés érkezett.

Az aszály a szántókon, szőlőkben és gyümölcsösökben is kárt okozott

Az aszály az őszi vetéseket kevésbé érintette, mint a tavaszi vetésű növényeket, nem véletlen, hogy a búzához és repcéhez képest jóval kisebb területen vetett kukoricában akkora területen okozott problémát a szárazság, mint az előbb említett két terményben összesen. De több száz hektáron volt probléma a kölessel és a cirokkal, szintúgy a lucernával. A csapadékhiány a nagyobb területen termesztett napraforgót sem kímélte. Az agrárkárokat – egy megadott határidőn belül - be is kellett jelenteniük a termelőknek, a hatóságok pedig folyamatosan ellenőrzik a bejelentések jogosságát és a károk mértékét.

Barack, cseresznye a Mátraalján nem is volt

Arról többször is írtunk, hogy a megye gyümölcsösei megszenvedték a tavaszi fagyokat. Székely Zoltán családi gazdálkodó lapunknak elmondta, voltak olyan gyümölcsök, mint a cseresznye, a sárgabarack és az őszibarack, amelyek termése teljesen odalett. 

A szilva tűrhetően termett, a meggy pedig ugyan jóval kevesebb volt, mint máskor, de olyan drágán vásárolták, hogy annak ára kompenzálta a mennyiségi kiesést.

- Az aszály is tragikus mértékű volt, öntözéssel nem lehetett pótolni azt a 4-500 milliméternyi csapadékmennyiséget, amely hiányzott és hiányzik a talajból. A fák igyekeztek kevesebbet párologtatni, a levelekben lecsökkent a víznyomás és lelankadtak, ilyenkor a termést is lehullajtják. A tél folyamán legalább kétszer fél méternyi hóréteg lassú olvadása kellene ahhoz, hogy visszapótlódjon tavaszra a talaj nedvessége – mondta Székely Zoltán.

Hozzátette, a Mátraaljának kijutott a természeti csapásokból, mert jégverés is volt, Gyöngyöstarjánban és Gyöngyöspatán például a csemegeszőlő lett oda teljesen, de a borszőlőkben is kár keletkezett a nyár végi jégverésben. 

A szőlőben is voltak egyébként fagykárok, a főrügyek elfagytak, de az alvórügyek segítségével, ha kevesebb termést is, de neveltek a tőkék. Ezt verte el aztán a jégeső.

Alkalmazkodni, de milyen fajtákkal?

A folytatással kapcsolatban elmondta, a gyümölcsökkel foglalkozó kutatóintézetek közül sok megszűnt Magyarországon. Hazai fajtajelöltek sem igen vannak, amelyek a hazai klímára lennének nemesítve, külföldről kell beszerezni és kísérletezni velük, még szőlő esetében is. 

Az utóbbi évek szélsőségei, hőmérséklet-változásai problémát okoznak, nem tudni, hogy meddig, hány évig, évtizedig tart majd ez a melegebb periódus, de már az 1-2 Celsius fokos melegedés is bőven elegendő. 

Ennek köszönhető, hogy megélnek hazánkban a délebbi tájak kártevői és hoznak új betegségeket például a szőlőkbe.

Székely Zoltán hozzátette, kárenyhítési előleget kaptak már a gazdálkodók, de ez a gyümölcsösök esetében csak fele-harmada például a metszés költségének. A területalapú támogatások, az AKG kiutalása segíthet majd abban, hogy a gyümölcskertészek a jövő évben el tudjanak indulni, de a tartalékokhoz is hozzá kell nyúlniuk.

 

 

