Fontos banki szolgáltatások állnak le a napokban, ne hagyd az utolsó pillanatra az ügyintézést!

Fejlesztési munkálatok miatt a következő napokban az OTP Banknál és a K&H Banknál több szolgáltatás korlátozottan vagy egyáltalán nem lesz elérhető. A hosszú hétvégén egyes lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó rendszerek is leállnak, ami számos ügyfelet érinthet. A banki leállás két bankot is érint.

Banki leállás lesz két hazai banknál is

Banki leállás lesz az OTP-nél

2025. október 23-án reggel 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhető- írja az OTP.

2025. október 26-án fejlesztési okokból hajnali 2 órától hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer,

OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

A K&H Banknál is számítani kell leállásra