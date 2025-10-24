október 24., péntek

Salamon névnap

Leállás

49 perce

Fontos banki szolgáltatások állnak le a napokban, ne hagyd az utolsó pillanatra az ügyintézést!

Címkék#bankkártya#EBIZ#Electra#SmartBróker#Vámpénztári#K&H Bank#OTP Bank

A következő napokban több fontos banki szolgáltatás nem lesz elérhető, ezért érdemes előre elintézni a teendőidet. A banki leállás ideje alatt nem lehet majd online ügyeket intézni, fizetéseket jóváhagyni vagy hitelt igényelni.

Fejlesztési munkálatok miatt a következő napokban az OTP Banknál és a K&H Banknál több szolgáltatás korlátozottan vagy egyáltalán nem lesz elérhető. A hosszú hétvégén egyes lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó rendszerek is leállnak, ami számos ügyfelet érinthet. A banki leállás két bankot is érint.

Banki leállás lesz két hazai banknál is
Banki leállás lesz az OTP-nél

2025. október 23-án reggel 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhető- írja az OTP.

2025. október 26-án fejlesztési okokból hajnali 2 órától hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer,
  • OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

A K&H Banknál is számítani kell leállásra

  • Október 25-én 2:00–8:00 között tervezett karbantartás miatt a K&H több online szolgáltatása – köztük az e-bank, mobilbank és a kh.hu – átmenetileg lassulhat vagy nem lesz elérhető.
  • Október 26-án ugyanebben az időben az azonnali átutalások indítása is szünetel.

 

 

