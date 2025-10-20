2 órája
Boros Barna: egységesebb és felismerhetőbb egri bikavér kellene
Az emberek türelmetlenek, kevésbé vágynak a hosszan érlelet borokra, keresik viszont a felismerhető ízeket. Egyensúlyra, kortárs borokra, alkalmazkodásra van szükség az Egri Bikavért készítőktől Boros Barna szerint.
A Bikavér Mesterkurzussal kezdődött az idei Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozata. Boros Barna sommeiler szerint az összehasonlítás alapja az tradicionalista birtokok, illetve újvonalas birtokok voltak, old school és újvilági dolgok mérettek meg. Izgalmas tételeket kóstoltak több pincészettől, több stílusban, és azt is igyekeztek megmutatni, hogy hol tartanak, miben tudnak fejlődni a borászok. A minőséget nézték, hogy ez hol felel meg nemzetközi viszonylatban és mihez tudnák párosítani, hogyan tudnának eladni egy ilyen tételt. A bikavér 226 millió hektónyi borral versenyez a világban, annyira nyílt világot érünk, hogy egy átlagos borboltban kétezer címke van, az mind versenytárs.
- Vannak nemzetközi szintű egri bikavér tételek, több birtoktól is. Vannak klasszikusabb, egyszerűbb tételek, és sajnos még nagyon sok olyan is van a polcokon, amik nem biztos, hogy megfelelnek annak a követelménynek, hogy egy bor élményt nyújtson. Szóval egy bor esetében az, hogy iható, az nem egy elegendő jelző. Természetesen van itthon is versenytárs, olyan erőteljesen, hogy vörösboros borvidékeink vannak, ott van Villány, Szekszárd, de bármelyik ahol komolyabb vörösborok előfordulnak, a Balaton északi partja, Sopron, akár az Alföld – mondta Boros Barna.
A tételek között inkább aktuális évjáratok 2019-2022 közötti borok szerepeltek, de az egyik pincészettől 2013-as bor érkezett, ami kiváló állapotban van, amit a sommelier nagyszerűnek tart abból a szempontból, hogy a bikavérek eltartható borok, fejlődőképesek, már akinek van ilyen ambíciója.
- Szerintem a világban egyre inkább nincsen ilyen ambíció. Az emberek türelmetlenek, nem várnak, friss borokat keresnek, gyümölcshangsúlyt keresnek. Nyilván egy kifinomult borfogyasztónak ezek izgalmas dolgok lehetnek, de az átlag nem ezt keresi – magyarázta Boros Barna, aki elárulta azt is, mi az, amit ő keres egy borban.
A kevesebb sokszor több
- A balansz a legfontosabb dolog szerintem egy bor esetében, bármiről is legyen szó. Sokszor esünk abba a hibába, hogy a termelő jót akar, de a kevesebb néha több, sőt legtöbbször több is. A balansz a legfontosabb dolog, és ehhez az kell, hogy ismerjük a nemzetközi trendeket, a versenytársakat, és ezekhez mérten kortárs borokat termeljünk – emelte ki Boros Barna.
Szerinte a bikavérben van egy fejlődő tendencia, viszont még koránt sincs a csúcson. Mindenféleképpen változásokra lesz szükség, hogy a Bikavér egy sokkal egységesebb és sokkal felismerhetőbb bor legyen. Ez a mai borvilág egyik legfontosabb üzenete, hogy nem elég, hogy jó bort termelünk, felismerhetőnek is kell lennie szerinte.
Az Egri Bikavér egyre több borral kell, hogy versenyezzen
- Nem csak a bikavér esetében mondható el, bármilyen bor úgy szólíthatja meg a fiatalokat, ha edukáció van. Például most indult az egyetemen Borkatedra nevű képzés, ami szerintem elképesztően fontos lehet annak érdekében, hogy egyszerűen lássák meg azt a fiatalok, hogy egy jó bor, egy jó étellel, az egy szintlépés. És itt nem arról van szó, hogy berúgjunk, persze ez lehet egy jó velejárója, de alapvetően az, hogy a bor a legkomplexebb italaink egyike, és helyben elképesztő izgalmas borvidékeink vannak. Szóval ezt kell megmutatni, viszont ez csak edukációval megy – fejtette ki Boros Barna.
Meg tudnánk-e állni egy pohár bornál?
Ugyanakkor a borfogyasztást, illetve alkoholfogyasztást befolyásolja az is, hogy a járművezetők nem isznak. A sommelier nem ért egyet a zéró toleranciával.
- Szerintem infantilizálják a magyar lakosságot, egy csomó ember meg tudná állni azt, hogy megiszik egy pohár bort és megy tovább a dolgára. Ezt meg tudják csinálni az olaszok és a franciák, akkor miért ne bírnánk? Szóval abszolút amellett vagyok, hogy ez fel legyen oldva előbb-utóbb. Hogy a tömegközlekedésnek mennyit kell fejlődnie ahhoz, hogy bort fogyasszanak az emberek, nem tudom. Azt viszont látom, ha elmegyünk a Meuse-mentére, akkor biciklivel végigmegyünk. Elmegyünk Wachauba, biciklivel végigmegyünk a Duna partján. Ennyi. Szóval nem kellenek nagy dolgok, egyszerűen jól összehangolt sztorikat kell kitalálni – fejtette ki álláspontját Boros Barna.
A Kékfrankostól függ az Egri Bikavér
A korábbi bikavérekkel kapcsolatos kérdésünkre, elmondta, ha szocialista idők bikavéreit nézzük, olyanokat nem szabad készíteni. A korai 1990-es vagy 2000-es években erőteljes Cabernet hangsúlyok voltak, sokszor más volt a szőlészeti filozófia, semmiképpen sem érdemes visszanyúljni egy olyan gyökérhez, ami nem is a miénk, hanem próbáljuk meg azt találni, ami valójában a bikavérnek a gyökere, ez pedig a kékfrankos és esetleg a kadarka.
- Az 1900-as évek elején pedig, amikor még a Kadarka, illetve a vegyes ültetvények alkották a Bikavér főösszetevőjét, jól hangzik, viszont akkor éhen halunk, mert nem tudunk rentábilisan kadarkát művelni. A Kékfrankos ennek a szerepét átvette, ami viszont egy elképesztően komoly hazai fajta világviszonylatban is – tette hozzá Boros Barna.
A fiataloknak nem az élményről szól a bor
Iklódi Dóra gasztroblogger arra hívta föl a figyelmet a borkóstoló során, hogy a bor nagyon fontos eleme a kultúránknak, fontos lenne megmutatni a fiataloknak azt, hogy ezt újra be lehet építeni a mindennapokba, nyilván mértéket tartva. Nagyon izgalmas bor-étel párosításokat lehet létrehozni, és tényleg az edukáció sarkalatos pontja ennek, valamint arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy nem muszáj berúgni ahhoz, hogy bort kóstoljunk, hogy bort fogyasszunk.
- Sajnos abszolút azt látom, hogy csökkenő tendenciát mutat a borfogyasztás, és az idősebb, 35-40 pluszos korosztály fogyasztja, de fiatalok, a húszas éveikben járók nem igazán nyitottak erre. Vagy legalábbis megállnak a nagyon rossz minőségnél az egyetemi bulik kapcsán, ahol nem az a cél, hogy élvezzük a bort, hanem más – emelte ki Iklódi Dóra.
- Nagyon elérhető áron is lehet nagyon jó borokat inni, tehát nem kell ehhez a legfelső polcról levenni. Inkább a fejben való érés szükséges, illetve az, hogy megmutassuk ennek a szépségeit. Én téli időszakban szoktam maximum bikavért fogyasztani, mert ez tényleg egy annyira markáns testes bor, ami mondjuk megkíván egy alkalmat vagy egy olyan ételt, ami mellé ezt jó fogyasztani. De arra is nagyon szívesen felhívom a figyelmet, hogy például egy jó vadételhez, húsokhoz, gombás ételekhez nagyon jól lehet párosítani – mondta Iklódi Dóra, aki a kedvenc egri bikavérére vonatkozó kérdésünkre megemlítette, hogy szereti például a Stumpf Pincészet ilyen típusú borát.
Milyen szerinte a jó egri bikavér?
Ő egyébként a mesterkurzuson igyekezett tanulni Boros Barnától, és minél inkább szélesíteni a látókörét a bikavérrel kapcsolatban, mert benne is vannak teóriák, hogy milyen egy Bikavér.
- Szerintem a jó bikavér abszolút egy fűszeres, de gyümölcsös bor, ami testes, és sajnos vannak nagyon rossz tapasztalataim. Nagypapa dohos pincéje szagú meg ízű borok is jelen vannak, és ezeket jó lenne elkerülni – tette hozzá Iklódi Dóra.
Egri Bikavér mesterkurzusFotók: Tóth Balázs/heol.hu
