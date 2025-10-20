Boros Barna: egységesebb és felismerhetőbb egri bikavér kellene

A Bikavér Mesterkurzussal kezdődött az idei Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozata. Boros Barna sommeiler szerint az összehasonlítás alapja az tradicionalista birtokok, illetve újvonalas birtokok voltak, old school és újvilági dolgok mérettek meg. Izgalmas tételeket kóstoltak több pincészettől, több stílusban, és azt is igyekeztek megmutatni, hogy hol tartanak, miben tudnak fejlődni a borászok. A minőséget nézték, hogy ez hol felel meg nemzetközi viszonylatban és mihez tudnák párosítani, hogyan tudnának eladni egy ilyen tételt. A bikavér 226 millió hektónyi borral versenyez a világban, annyira nyílt világot érünk, hogy egy átlagos borboltban kétezer címke van, az mind versenytárs.

Boros Barna és Iklódi Dóra az Egri Bikavér Mesterkurzuson

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

- Vannak nemzetközi szintű egri bikavér tételek, több birtoktól is. Vannak klasszikusabb, egyszerűbb tételek, és sajnos még nagyon sok olyan is van a polcokon, amik nem biztos, hogy megfelelnek annak a követelménynek, hogy egy bor élményt nyújtson. Szóval egy bor esetében az, hogy iható, az nem egy elegendő jelző. Természetesen van itthon is versenytárs, olyan erőteljesen, hogy vörösboros borvidékeink vannak, ott van Villány, Szekszárd, de bármelyik ahol komolyabb vörösborok előfordulnak, a Balaton északi partja, Sopron, akár az Alföld – mondta Boros Barna.

A tételek között inkább aktuális évjáratok 2019-2022 közötti borok szerepeltek, de az egyik pincészettől 2013-as bor érkezett, ami kiváló állapotban van, amit a sommelier nagyszerűnek tart abból a szempontból, hogy a bikavérek eltartható borok, fejlődőképesek, már akinek van ilyen ambíciója.