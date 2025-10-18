Az Egri Bikavér egyre több borral kell, hogy versenyezzen

Bikavér mesterkurzussal és nagykóstolóval vette kezdetét az egri Bikavér Ünnepi Napok pénteken este az egri Szépasszonyvölgyben. A Petrény pincében rendezett mesterkurzust Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke nyitotta meg. Mint mondta, az Egri Bikavért, az egri borvidék ikonját, zászlós borát, hungarikumát ünneplik, az őszi időszakot ennek jegyében élik meg. Egyelőre csak vágyálmaik között szerepel, hogy egy-egy olasz, vagy francia városhoz hasonlóan lázban égve, és mindent ennek alárendelve ünnepeljék saját terméküket. A bikavér a csökkenő borfogyasztás ellenére megkerülhetetlen, Egerben még mindig ez a legnagyobb volumenben értékesíthető egységes fajtabor, márkanév.

Tizenhárom Egri Bikavért kóstoltak a Bikavér mesterkurzuson

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

- A klasszifikációknak köszönhetően mindenki megtalálhatja a maga ízléséhez, pénztárcájához, életviteléhez, étrendjéhez a bikavért. Ez célunk is, a helyi borminősítő bizottság kellő alapossággal tartja kézben az Egri Bikavér minősítéseket. Mára már rossz bikavért a polcokról nem igazán lehet levenni. A szabály szerint megengedett 136 mázsás terheléstől a 60 mázsás terhelésig van a tartomány, bár az utóbbi évek évjáratai, a 70-80 mázsás hektáronkénti hozamok szinte garantálják a bikavérek és más borok jó minőségét – mondta Farkas László.