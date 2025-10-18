19 perce
Az Egri Bikavér egyre több borral kell, hogy versenyezzen
Egyelőre nem ünneplik az Egri Borvidék zászlósborát úgy, mint a franciák és az olaszok a saját termékeiket. Az Egri Bikavér egyre nagyobb versenyben és egyre kisebb borfogyasztás mellett kellene, hogy versenyben maradjon a világban.
Egri Bikavér Mesterkurzus és Nagykóstoló az ünnepi napok nyitányán
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu
Bikavér mesterkurzussal és nagykóstolóval vette kezdetét az egri Bikavér Ünnepi Napok pénteken este az egri Szépasszonyvölgyben. A Petrény pincében rendezett mesterkurzust Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke nyitotta meg. Mint mondta, az Egri Bikavért, az egri borvidék ikonját, zászlós borát, hungarikumát ünneplik, az őszi időszakot ennek jegyében élik meg. Egyelőre csak vágyálmaik között szerepel, hogy egy-egy olasz, vagy francia városhoz hasonlóan lázban égve, és mindent ennek alárendelve ünnepeljék saját terméküket. A bikavér a csökkenő borfogyasztás ellenére megkerülhetetlen, Egerben még mindig ez a legnagyobb volumenben értékesíthető egységes fajtabor, márkanév.
- A klasszifikációknak köszönhetően mindenki megtalálhatja a maga ízléséhez, pénztárcájához, életviteléhez, étrendjéhez a bikavért. Ez célunk is, a helyi borminősítő bizottság kellő alapossággal tartja kézben az Egri Bikavér minősítéseket. Mára már rossz bikavért a polcokról nem igazán lehet levenni. A szabály szerint megengedett 136 mázsás terheléstől a 60 mázsás terhelésig van a tartomány, bár az utóbbi évek évjáratai, a 70-80 mázsás hektáronkénti hozamok szinte garantálják a bikavérek és más borok jó minőségét – mondta Farkas László.
Tíz nap a bikavérrel: újra jön az Egri Bikavér Ünnepi Napok + fotók
A borvidéki elnök invitált mindenkit a szombat délutáni hivatalos megnyitóra, ahol Bikavér nagykövetet, illetve Bikavér Borlovagrend tagokat avatnak. Az egész hét folyamán gasztronómiai programok várják az egri éttermekben bikavér párosítással az idelátogatókat, illetve sétáló kóstoló lesz a városban három alkalommal. A történelmi borsétákon megidézik Gárdonyi alakját. Hat helyen lesz a városban borkóstoló, a programokat pedig gálavacsora zárja október 25-én a St. Andrea pincészetnél Egerszalókon.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Csak az eszkimók nem készítenek bort
A 13 tételből álló mesterkurzus kezdetén Boros Barna sommelier elmondta, 2024-ben 226 millió hektoliter készült globálisan, Kínán kívül. Ebből 214 millió hektoliter fogyott el. Az elmúlt 60 évben tavaly készült a legkevesebb bor a Földön. Magyarországon évente 2,5-3 millió hekto bor szokott készülni, tavaly 2,7 millió liternyi lett, amelyből másfél millió liter fogyott el, azaz rengeteg az eladatlan termék. Hozzátette, sokszor ezek a borok nem lesznek jobbak az idővel, hanem állnak a pincében. De ha jobbak lesznek is, a magyar közeg nem fog érte több pénzt fizetni.
- A csökkenő borfogyasztást egyértelműen látjuk, most fejenként évente 18 liter fogy Magyarországon. Az elmúlt 20-30 évben felére csökkent a mennyiség, míg a sör és egyéb szeszfogyasztás nem csökken. A klímaváltozás miatt nagyjából az eszkimókon kívül mindenki készít bort. Emiatt még nehezebb dolga lesz a magyar bornak. Mitől lesz felismerhető az egri bikavér, miért fogják leemelni a polcról – tette föl a kérdést Boros Barna, aki szerint az egri bikavérek jövője a kékfrankoson múlik majd.
Különleges fogásokra és borokra készülhetsz az Egri Bikavér Ünnepén
Az Egri Bikavér és az ételek
Iklódi Dóra gasztroblogger szerint egyre kevesebben választják a bort, főként a fiatalok körében csökken a fogyasztása. A húszas, harmincas éveikben járók sem igazán veszik le a bort a polcról. Edukálni kell a fiatalabb generációkat, meg kell ismertetni őket a borozás, a bor, a borkészítés kultúrájával. Ez igenis hozzátartozik a magyar kultúrához, és nagyon izgalmas tud lenni a borfogyasztás, egy borkóstoló, és inkább válasszák ezt egy koktél, vagy bármi egyéb tudatmódosító szer helyett.
- Nagyon fontos lenne azt is megismerniük, hogyan tudják az ételekkel összehozni a borokat, és hogy borozni nemcsak annyit jelent, hogy eliszogatunk, hanem hogyan tudjuk ezt összekapcsolni az ételeinkkel is. A bikavér illik a magyaros ételek, a húsokhoz, a vadételekhez, mindenhez, ami igazán fűszeres, vagy egy testes bort kíván – vezette föl a kóstolót a szakácskönyveket is kiadó író.
A mesterkurzuson főként az utóbbi évek tételei szerepeltek, de volt tíz éves bikavér is. Az összehasonlítás alapja a tradicionalista birtokok, illetve az újvonalas birtokok voltak. A minőséget vizsgálták, és azt, hogy ez hogyan felel meg a nemzetközi trendeknek, mihez tudnák párosítani, hogyan tudnák eladni. A kurzus után nagykóstoló kezdődött a Szépasszonyvölgy pincéiben, olyan borászatok is részt vettek ezeken, amelyek egyébként a völgyben nincsenek jelen.
Egri Bikavér nagykóstolóFotók: Huszár Márk
Ezen a héten kell átállítani az órákat, ne felejtse el!
Így bántak a nagymamával az egri kórházban - levelet írt az unoka
Lebukott az egri szórakozóhely üzemeltetője – komoly bajba kerülhet