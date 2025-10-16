Az egri borvidék titka: miért ilyen különlegesek a mostani bikavérek?

A filoxéra 1986-os egri megjelenése előtt a bikavér alapanyagát legnagyobbrészt a fűszeres aromájú kadarka fajta egyik változata, a lúdtalpú adta. Ebben az időben a szőlőültetvények vegyesek voltak, a különböző fajtákat együtt szüretelték és dolgozták fel. Csak a szőlőrekonstrukciót követően különültek el a táblákban a fajták, amelyek közt sok új és direkttermő is volt.

Az első tudatos bikavér-készítő a kísérletező kedvű Grőber Jenő volt a 20. század elején, aki által az egri bikavér elindult a szélesebb ismertség és nemzetközi hírnév felé. Meghonosította a medoc noir szőlőfajtát. A Grőber-féle bikavér alapját kadarka és medoc noir fajták adták, a borkészítési technika elemei a bogyózás és a némi kocsány hozzáadásával történő héjon erjesztés voltak.

A két világháború közti időszak legnevesebb bikavér-termelője Borhy-Braun Béla volt, nála a kadarka több mint felét adta a bornak, mellé a nagyburgundit, a kékoportót, a medoc noirt, valamint az othello és a bakó festőszőlőket keverte. Jól beérett, válogatott, bogyózott gyümölcsöt használt. A hozzáadott kocsány mennyisége lényeges eleme volt a bikavér készítésének. Az erjesztést nyitott kádban végezték, napjában többször csömöszöltek.

A második világháború után romlott a minőség, a szőlőtermesztés igénytelenné vált, a túlterhelt tőkék és a túl korai szüret okán az alapanyag gyakran éretlen volt, ami miatt a cefrét cukrozták, sőt, finomszesszel növelték az alkoholtartalmat. A szőlőtermesztés lehúzódott a könnyebben megművelhető, ámbár kevésbé jó gyümölcsöt adó helyekre. 1960-as évek végéig a bikavér alapanyagát még mindig a kékfrankos, a kadarka, a medoc noir és a kékoportó fajták adták, a bor érlelése fahordókban történt. Ezután a kadarka és a medoc noir helyét a cabernet sauvignon és a cabernet franc vették át. Az 1978–1980-as időszakban a kékfrankos, zweigelt, kékoportó és merlot fajtákat telepítették. Ebben az időszakban a borok gyakran nem kaptak fahordós érlelést, acél- és betontartályokban való tárolás lett a jellemző. A bikavér jó híre pedig megkopott.

A rendszerváltás után újjáéledt a borászat, és vele együtt az Egri bikavér is. Jelentősen változtattak a termelési módon és a borkészítési technológiákon. A bikavér a mai meghatározása szerint testes, fűszeres, gyümölcsös, szép savszerkezettel rendelkező, közepes vagy magas csersav- és alkoholtartalmú, hosszan eltartható, a palackban fejlődni képes bor.

Ugyanakkor a fogyasztói elvárások a könnyed és iható irányba mutatnak, az egri borászok fiatal generációja pedig igyekszik ennek megfelelő termékeket előállítani, bikavérből is. Hogy ez a törekvés és irány is sikeres, azt jelzik a rangos borversenyeken elért kiváló eredmények.