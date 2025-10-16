45 perce
Az egri borvidék titka: miért ilyen különlegesek a mostani bikavérek?
Másfél évszázados története során számos változáson ment már keresztül az Egri Borvidék zászlósbora, mára a minősége már több oldalról garantált. Az Egri borvidék októberben az Egri bikavért, hazánk egyetlen Hungarikummá minősített vörös borát ünnepli és népszerűsíti.
Október 16-án kezdődik és október 26-ig tart az Egri Bikavér Ünnepi Napok, az Egri Borvidék egyik legnagyobb szakmai és gasztronómiai rendezvénye. Ez idő alatt - borgasztronómiai napok elnevezéssel - több neves egri étteremben kóstolhatók kifejezetten erre az alkalomra készülő, Egri bikavérrel párosított fogások, és számos más szakmai és szórakoztató rendezvényre kerül sor a városban és a borvidék településein. Az Egri Bikavér Nagykóstoló során például a Szépasszony-völgy hangulatos pincészetei várják különleges élménnyel a látogatókat. Minden helyszínen egy-egy vendégborászattal közösen mutatják be és kóstoltatják az Egri bikavér borokat. Aznap, azaz pénteken este, az Egri Bikavér Mesterkurzuson a 2025. évi Egri Borvidéki borversenyen, az előző évek nemzetközi borversenyein, illetve az Országos borversenyen elért jeles eredményei alapján elismert Egri Bikavér borok bemutatására kerül sor. Ezen a nagykóstolóra jegyet váltott vendégek mellett szakértők, sommelierek, influencerek is részt vesznek. A rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitójára Az Egri Bikavér Napján, október 18-án kerül sor szombaton kerül sor: stílusosan, 15:52-kor a Kis-Dobó téri hídon avatnak táblát a legújabb borászok borásza, Gál Tibor tiszteletére, majd borlovagokat és Egri Bikavér Nagyköveteket avatnak a Végvári vitézek terén. A rendezvénysorozat idején lesz még bikavér borséta, pincetúra a Szépasszony-völgyben, majd 25-én Gálaesttel zárul a bikavér hónapja Egerben.
Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke szerint a 2021-es évjárat kiemelkedően sikerült, az azt követő esztendőkben sem voltak növényvédelmi problémák, sőt, az aszály is korlátozta a termést így azokból is kiváló bikavérek születnek. Ahol okszerű gazdálkodást folytatnak, odafigyeltek a víz- és tápanyag-gazdálkodásra, talajművelésre, akár lombtrágyáztak is, szép termések voltak. Mint mondta, a borászoknak meg is térülhetett a befektetett munka, a szőlészek akkor járhattak a jövedelmező termelés határán, ha a maximálishoz közeli, 140 mázsás hektáronkénti termést takarítottak be, ugyanakkor az átlagos termés ennél kevesebb szokott lenni a borvidéki ültetvényeken. A prémium borok esetében lehet kompenzálni a termék árával a mennyiséget. Minőségi gondok szerinte nincsenek, visszakóstolták a tételeket, de a hazai és nemzetközi borversenyeken is szép eredmények születtek.
Az egri zászlósborból is kevesebb fogy
Az elnök szerint általános jelenség, hogy csökken a borfogyasztás, 15-20 százalékkal kevesebb bort isznak az emberek. Főként a fiatalok fordultak el a bortól, még nem értik az üzenetét. Megjegyezte, van egy általános propaganda az alkoholos italok fogyasztása ellen, ezeknél bár sokszor a borral kezdik a felsorolást, pedig az kevésbé ártalmas a 30-50 fokos tömény szeszekkel szemben.
- Az Egri bikavér stabil márka, korábban a fogyasztása is szinten maradt, de az utóbbi években tapasztalható, hogy az évi 50-55 ezer hektoliteres értékesítés 45 ezer hektoliterre csökkent. Ez még tolerálható, sok borkereskedő a bikavér mellett adja el a más borait is. A prémium borászatok próbálnak igazítani az árakon is. Vannak ugyanakkor a piacon ezer forint körüli áron kapható bikavérek is, ezek sem rossz termékek, előzetes minősítésen mennek keresztül, amely garanciát jelent más borokkal szemben, nincs csalás, nem kap gyenge minőséget a vásárló – ismertette a jelenlegi helyzetet Farkas László.
Az elnök hozzátette, a fiatalok inkább a könnyebb borokat kedvelik, de a nehéz, húsos ételekhez inkább a testes vörösborok illenek. Az Egri Borvidék zászlós bora továbbra is a bikavér marad, új bort nem lehet felépíteni helyette, ha nem lesznek problémák, a bikavért továbbra is jegyezni fogják, a verseny pedig jót tesz a borvidéknek.
Sokféle házasítás volt már az Egri Bikavér
Az Egri Borospincék oldalon olvasható eredettörténet szerint a bikavér elnevezés körülbelül 150 éves múltra tekint vissza. A 19. század folyamán a „bikavér” szó alkalmazása azonban nem egy konkrét termékre utal, csupán a mély színű, erős vörösbort nevezték így a köznyelvben. A bikavért már ebben az időben is több dűlőből származó, különböző szőlőfajták együttes feldolgozásával készítették, a bor sötét színét pedig a héjon történő erjesztésnek köszönhette. A különböző adottságú borvidéki termőhelyekről származó, különböző szőlőfajták összekeverése a gazda számára lehetőséget biztosított az évjárat hatás enyhítésére, a minél kiegyensúlyozottabb bor előállítására.
A filoxéra 1986-os egri megjelenése előtt a bikavér alapanyagát legnagyobbrészt a fűszeres aromájú kadarka fajta egyik változata, a lúdtalpú adta. Ebben az időben a szőlőültetvények vegyesek voltak, a különböző fajtákat együtt szüretelték és dolgozták fel. Csak a szőlőrekonstrukciót követően különültek el a táblákban a fajták, amelyek közt sok új és direkttermő is volt.
Az első tudatos bikavér-készítő a kísérletező kedvű Grőber Jenő volt a 20. század elején, aki által az egri bikavér elindult a szélesebb ismertség és nemzetközi hírnév felé. Meghonosította a medoc noir szőlőfajtát. A Grőber-féle bikavér alapját kadarka és medoc noir fajták adták, a borkészítési technika elemei a bogyózás és a némi kocsány hozzáadásával történő héjon erjesztés voltak.
A két világháború közti időszak legnevesebb bikavér-termelője Borhy-Braun Béla volt, nála a kadarka több mint felét adta a bornak, mellé a nagyburgundit, a kékoportót, a medoc noirt, valamint az othello és a bakó festőszőlőket keverte. Jól beérett, válogatott, bogyózott gyümölcsöt használt. A hozzáadott kocsány mennyisége lényeges eleme volt a bikavér készítésének. Az erjesztést nyitott kádban végezték, napjában többször csömöszöltek.
A második világháború után romlott a minőség, a szőlőtermesztés igénytelenné vált, a túlterhelt tőkék és a túl korai szüret okán az alapanyag gyakran éretlen volt, ami miatt a cefrét cukrozták, sőt, finomszesszel növelték az alkoholtartalmat. A szőlőtermesztés lehúzódott a könnyebben megművelhető, ámbár kevésbé jó gyümölcsöt adó helyekre. 1960-as évek végéig a bikavér alapanyagát még mindig a kékfrankos, a kadarka, a medoc noir és a kékoportó fajták adták, a bor érlelése fahordókban történt. Ezután a kadarka és a medoc noir helyét a cabernet sauvignon és a cabernet franc vették át. Az 1978–1980-as időszakban a kékfrankos, zweigelt, kékoportó és merlot fajtákat telepítették. Ebben az időszakban a borok gyakran nem kaptak fahordós érlelést, acél- és betontartályokban való tárolás lett a jellemző. A bikavér jó híre pedig megkopott.
A rendszerváltás után újjáéledt a borászat, és vele együtt az Egri bikavér is. Jelentősen változtattak a termelési módon és a borkészítési technológiákon. A bikavér a mai meghatározása szerint testes, fűszeres, gyümölcsös, szép savszerkezettel rendelkező, közepes vagy magas csersav- és alkoholtartalmú, hosszan eltartható, a palackban fejlődni képes bor.
Ugyanakkor a fogyasztói elvárások a könnyed és iható irányba mutatnak, az egri borászok fiatal generációja pedig igyekszik ennek megfelelő termékeket előállítani, bikavérből is. Hogy ez a törekvés és irány is sikeres, azt jelzik a rangos borversenyeken elért kiváló eredmények.
Az Egri Bikavér mai fajtái
Az Egri Bikavér tehát egy házasított - cuvée - bor, amelyet meghatározott fajtákból és technológiával lehet készíteni. Az alapja mindig a Kékfrankos, a többi fajtát és arányt a borász ízlése, tudása alakítja. Vagyis két egyforma bikavér nincs, de a szigorú szabályzat garantálja a minőséget, amelyből jelenleg háromféle létezik: a klasszikus, a Superior és a Grand Superior, ismerteti az EBHT oldala.
- A klasszikus bor előállításához szükséges alapanyagot csak az Egri borvidék területéről származó és az Eger termékleírásban felsorolt a feltételeknek megfelelő, kék szőlőből készült borokból lehet előállítani, legalább három fajta bor arányos házasításával. A házasított bort 6 hónapig fahordóban kell érlelni, és csak a szüretet követő év november első napja után, előzetes minősítést követően lehet forgalomba hozni.
- A Superior esetében a szabályzatban 20-as minimális mustfok szerepel, és a termés mennyiségét is korlátozni kell. Ez a bor már legalább öt szőlőfajta borának arányos házasításával készül, legalább 12 hónapig kell fahordóban, 6 hónapig palackban érlelni, és a szüretet követő második év május első napja után lehet csak forgalomba hozni.
- A Grand Superior esetében még szigorúbb az előírás, a termőhelyeket (dűlőket) is meghatározzák, a maximális termésmennyiség 35 hektoliter lehet hektáronként. A bort legalább öt szőlőfajta borának arányos házasításával kell előállítani, melyet 16 hónapig fahordóban kell érlelni, majd legalább 6 hónapos palackos érlelés után, minősítést követően, a szüretet követő második év szeptember elseje után lehet forgalomba hozni.
