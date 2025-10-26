október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heol.hu podcast

1 órája

Ennyit érdemes alkalmazottként dolgozni, mielőtt vállalkozásba fog egy fiatal

Címkék#Heol-podcast#Varga-Bajusz Veronika#Kerékgyártó Gábor#vállalkozás#Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Szeretnék, ha minél több fiatal kezdene saját vállalkozásba. Ehhez megfelelő ismeretek és ösztönzés is szükséges, derül ki podcastunkból, amelyben Kerékgyártó Gábor közgazdásszal és Varga-Bajusz Veronika államtitkárral beszélgettünk.

Heol.hu

Vállalkozni fogok címmel indított vállalkozásismereti kurzust fiataloknak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Innovációs és Kulturális Minisztérium. A roadshow egri állomásán Kerékgyártó Gábort, az MKIK főközgazdászát egyebek között arról kérdeztük, milyen a fiatalok vállalkozási kedve és mennyi időt érdemes előtte alkalmazottként dolgozniuk. Dr. Varga-Bajusz Veronikával, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárával beszéltünk a munkáshitelről, valamint a vállalkozói és pénzügyi ismeretek iskolai oktatásáról is.

Dr. Varga-Bajusz Veronika államtitkár
Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

 Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.

 

Heol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu