Ennyit érdemes alkalmazottként dolgozni, mielőtt vállalkozásba fog egy fiatal

Vállalkozni fogok címmel indított vállalkozásismereti kurzust fiataloknak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Innovációs és Kulturális Minisztérium. A roadshow egri állomásán Kerékgyártó Gábort, az MKIK főközgazdászát egyebek között arról kérdeztük, milyen a fiatalok vállalkozási kedve és mennyi időt érdemes előtte alkalmazottként dolgozniuk. Dr. Varga-Bajusz Veronikával, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárával beszéltünk a munkáshitelről, valamint a vállalkozói és pénzügyi ismeretek iskolai oktatásáról is.

Dr. Varga-Bajusz Veronika államtitkár

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.