Ennyit érdemes alkalmazottként dolgozni, mielőtt vállalkozásba fog egy fiatal
Szeretnék, ha minél több fiatal kezdene saját vállalkozásba. Ehhez megfelelő ismeretek és ösztönzés is szükséges, derül ki podcastunkból, amelyben Kerékgyártó Gábor közgazdásszal és Varga-Bajusz Veronika államtitkárral beszélgettünk.
Vállalkozni fogok címmel indított vállalkozásismereti kurzust fiataloknak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Innovációs és Kulturális Minisztérium. A roadshow egri állomásán Kerékgyártó Gábort, az MKIK főközgazdászát egyebek között arról kérdeztük, milyen a fiatalok vállalkozási kedve és mennyi időt érdemes előtte alkalmazottként dolgozniuk. Dr. Varga-Bajusz Veronikával, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárával beszéltünk a munkáshitelről, valamint a vállalkozói és pénzügyi ismeretek iskolai oktatásáról is.
