Különdíj

Egriek kaptak különdíjat az Év háza versenyen

Ezúttal sem maradtak díj nélkül a heves vármegyei építészek. Az Év háza pályázaton támogatói különdíjat nyertek egri tervezők egy egri épülettel.

Tóth Balázs

Nyolc díjat vehettek át a nyertes épületek építészei a 2025. évi Év háza pályázat díjátadó ünnepségén a Symbol Budapestben. Idén összesen 31 lakóépületet és 23 középületet neveztek tervezőik a legismertebb és elismertebb, független építészeti pályázatra. Szoják Balázs építész, az Év háza pályázat alapító kurátora szerinte a zsűri és a támogatók partnersége mára jóval több egy pályázatnál vagy egy eseménynél, valódi szakmai fórummá vált, amely értékközösséget teremt és példát mutat. Rajki Diána, az Év háza pályázatot szervező cég, a Build-Communication tulajdonosa úgy véli, a pályázat tizenhét éve őrzi függetlenségét, és ezzel a hazai építészeti díjak között is különleges helyet foglal el. Noll Tamás, Ybl Miklós-díjas építész, a zsűri elnöke megköszönte a résztvevők bátorságát és igényes munkáit.

Az ARKT Építész Stúdió, Fajcsák Dénes, Fábián Gábor és társaik kapták a Leier különdíját az Év háza pályázaton
Forrás: Mohai Balázs

Ma már mások a követelmények

Az évek során változtak a feltételek, amelyekkel egy családi ház elnyerhette a díjat, a látvány, a környezetbe, tájba illeszkedés, a meglévő épületek tisztelete, a korszerű technológia vagy éppen a gazdaságossági szemlélet, esetleg a tartózkodó építészeti magatartás is számít.

Ezen elveknek megfelelően a 23 családi ház és 3 társasház közül, a lakóépület kategóriában a somogytúri csendes, félreeső közegben álló épület bizonyult a legjobbnak. Ennek tervezői, Villányi Norbert és V. Marton Rozália vehették át idén a családi házak és társasházak összevont kategóriájának fődíját. A középület kategóriában Kisberzsenyi-Nagy György vehette át a fődíjat, amelyet a keszthelyi felújított „Kiskastély”, a műemléki épületből kialakított Római Katolikus Óvoda példaértékű adaptív újrahasznosításáért ítélt oda a szakmai zsűri.

A Magyar Építész Kamara szakmai különdíját az A Fiúk Építész Stúdió, Varga N. Dániel és Kabdebó Zoltán vehette át egy 200 éves műemléki lakóház korszerűsítéséért, míg a Magyar Építőművészek Szövetsége szakmai különdíját a zsűri a CAN Architects Studió munkatársainak ítélte oda, a Mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium felújításán végzett munkájukért. Az építészek Cseh András, Köninger Szilárd, Élő József, Németh Dávid és Tátrai Ádám, a munkatársak pedig Horváth Márton és Vadász Vanessza voltak.

Az Év Háza pályázaton támogatói különdíjat nyert egri épület
Forrás: Mudri László

Energiatudatosságért járt az Év háza egyik különdíja

A támogatói különdíjak között a Leier főtámogatói különdíját Fajcsák Dénes és Fábián Gábor kapta az Egerben megépült energiatudatos családi ház tervezéséért. A Meva Zsalurendszerek Zrt. támogatói különdíjának nyertesei Prof. Kertész András Tibor DLA és Tóth Tamás voltak, akik a balatonfüredi Füredliget Pavilon tervezői. A Terrán Tetőcserép-Gyártó Kft. támogatói különdíját pedig szintén egy balatonfüredi épület, az Esterházy-kastély, látogatóközpont és múzeum felújítási munkáiért Herczeg László és Vörös Tamás DLA vihették haza.

A családi házak kategóriában megrendezett közönségszavazás idén is az OTP Ingatlanpont Kft. és az OTP Pénzügyi Pont Zrt. közreműködésével jöhetett létre. 2025-ben a 23 családi ház közül a Tóth Péter DLA vezette építész csapat egy budapesti, kertvárosi családi ház felújításáért vehette át a közönség díját. A munkában közreműködő építészek Mérő Máté, Harmath-Gyetvay Enikő és Szilágyi Szabolcs voltak.

 

