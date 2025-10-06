Egriek kaptak különdíjat az Év háza versenyen

Nyolc díjat vehettek át a nyertes épületek építészei a 2025. évi Év háza pályázat díjátadó ünnepségén a Symbol Budapestben. Idén összesen 31 lakóépületet és 23 középületet neveztek tervezőik a legismertebb és elismertebb, független építészeti pályázatra. Szoják Balázs építész, az Év háza pályázat alapító kurátora szerinte a zsűri és a támogatók partnersége mára jóval több egy pályázatnál vagy egy eseménynél, valódi szakmai fórummá vált, amely értékközösséget teremt és példát mutat. Rajki Diána, az Év háza pályázatot szervező cég, a Build-Communication tulajdonosa úgy véli, a pályázat tizenhét éve őrzi függetlenségét, és ezzel a hazai építészeti díjak között is különleges helyet foglal el. Noll Tamás, Ybl Miklós-díjas építész, a zsűri elnöke megköszönte a résztvevők bátorságát és igényes munkáit.

Az ARKT Építész Stúdió, Fajcsák Dénes, Fábián Gábor és társaik kapták a Leier különdíját az Év háza pályázaton

Forrás: Mohai Balázs

Ma már mások a követelmények

Az évek során változtak a feltételek, amelyekkel egy családi ház elnyerhette a díjat, a látvány, a környezetbe, tájba illeszkedés, a meglévő épületek tisztelete, a korszerű technológia vagy éppen a gazdaságossági szemlélet, esetleg a tartózkodó építészeti magatartás is számít.

Ezen elveknek megfelelően a 23 családi ház és 3 társasház közül, a lakóépület kategóriában a somogytúri csendes, félreeső közegben álló épület bizonyult a legjobbnak. Ennek tervezői, Villányi Norbert és V. Marton Rozália vehették át idén a családi házak és társasházak összevont kategóriájának fődíját. A középület kategóriában Kisberzsenyi-Nagy György vehette át a fődíjat, amelyet a keszthelyi felújított „Kiskastély”, a műemléki épületből kialakított Római Katolikus Óvoda példaértékű adaptív újrahasznosításáért ítélt oda a szakmai zsűri.

A Magyar Építész Kamara szakmai különdíját az A Fiúk Építész Stúdió, Varga N. Dániel és Kabdebó Zoltán vehette át egy 200 éves műemléki lakóház korszerűsítéséért, míg a Magyar Építőművészek Szövetsége szakmai különdíját a zsűri a CAN Architects Studió munkatársainak ítélte oda, a Mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium felújításán végzett munkájukért. Az építészek Cseh András, Köninger Szilárd, Élő József, Németh Dávid és Tátrai Ádám, a munkatársak pedig Horváth Márton és Vadász Vanessza voltak.