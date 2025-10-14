„Aki sokat pattog, könnyen megszívhatja” – csak névtelenül mernek panaszkodni a hevesi szőlősgazdák

– Gyönyörű a szőlő, én a bolondja vagyok – de a tavalyi kilogrammonkénti ár egy gombócnyi fagylalt ötödét érte – fogalmazott még 2020-ban Pallagi Miklós. A hasonlat azóta közszájon forog a borvidéken: sokan ma is „fagylaltárnak” nevezik a szőlő árát.

Nőnek a költségek, stagnálnak az árak

A gazdálkodók évről évre egyöntetűen arról számoltak be, hogy a műtrágya, a növényvédő szerek, a munkabér és az energia ára a többszörösére nőtt az utóbbi években. A felvásárlási ár viszont alig változott. Sok helyen még mindig 100 forintot éppen, hogy csak meghaladja kilogrammonként, ami a legtöbb fajtánál messze az önköltségi szint alatt van.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Egy gyöngyöspatai birtokos, dr. Gunics László, így fogalmazott három évvel ezelőtt: „150 forint önköltség alatt egyetlen kilogramm traminit nem tudtam termelni. Idén a 200 forint felé közelítek.” A piacon viszont alig akad, aki 100–120 forintnál többet adna érte. A különbség azért durva, mert egy 10 hektáros gazdaság esetében akár több millió forintos veszteséget is jelenthet, ami hosszú távon fenntarthatatlanná teszi a működést. A termelők szerint, ha nem történik beavatkozás, sokan kénytelenek lesznek kivágni az ültetvényt.

Az egyik legkarakteresebb véleményt Hegedűs István, markazi termelő 2022-ben egy – több tucat gazda részvételével zajló – mátraalji demonstráció szervezője fogalmazta meg: „23 éve nem emelkedtek a felvásárlási árak. Elégtelen a szőlősgazdák bevétele a túlélésre.” Petíciót is megfogalmaztak, amiben azt kérték, hogy a felvásárlók legalább a tényleges termelési költségeket vegyék figyelembe. A mostani megszólalók úgy látják az akkor elhangzó ígéret kevés volt: a legtöbben ma is ugyanazt tapasztalják, mint három esztendeje.„

A tényleges ár csak szüretkor derül ki”

A kis területen gazdálkodók legnagyobb problémája a bizonytalanság. Nemcsak az alacsony árak, hanem a kiszámíthatatlan fizetési feltételek is rontják a helyzetüket. Egy egri termelő, korábban így fogalmazott: „A tényleges ár csak szüretkor derül ki. Egyes felvásárlóknál bevett gyakorlat, hogy amikor leadjuk, nem is fizetik ki csak egy hónapon belül a felét, majd a másikat 3-4 hónapos határidővel.”