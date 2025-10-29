2 órája
Eladó Heves több darabja, akár ár alatt is bezsákolhatsz a jó helyi termőföldből
Nyáron a meghirdetett állami földek közül csak minden ötödik kelt el liciten. November elején újabb földárverést tartanak a megyében és országszerte.
Újabb tíz hektárt meghaladó földrészleteket adna el az állam. Az Agrárminisztérium a földárverések idei második ütemében csaknem 9 ezer hektár földrészletet kínál megvételre. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni. Az árveréseket november 3-14. között tartják, a meghirdetett földrészleteket a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervezet honlapján tették közzé.
Heves vármegyében november 5-6-án tartanak árveréseket a kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának épületében, Egerben a Szövetkezet úton. Ezekre egy nappal korábban lehet regisztrálni licitálóként és elővásárlóként. Az ajánlati biztosítékot – ez a kikiáltási ár tizede – október 29, illetve 30. éjfélig kell befizetni. Megyénkben 12 település határában összesen 228 hektárnyi földet hirdetek meg az árveréseken, ezek többsége, több mint 108 hektár szántó, majd közel 67 hektárnyi szőlő következik, 37 hektár legelő és 15 hektár rét is a meghirdetett földdarabok között van. Az ingatlanok némelyikén bérlő gazdálkodik. A termőföldek aranykorona értéke összesítve megközelíti a 4600-at, a kikiáltási ár pedig összesen 364 millió forint.
Ilyen földárverések lesznek Hevesben
A november 5-i liciten átányi, besenyőtelki, domoszlói, egerfarmosi, egerszóláti és felsőtárkányi földeket árvereznek, ezek mérete 11-17 hektár között változik, a legnagyobb egy domoszlói szőlő és szántó művelési ágú ingatlanegyüttes, amelynek aranykorona értéke összesen 772, a kikiáltási ára pedig 21,6 millió forint. A legdrágábban hirdetett földdarab egy 16 hektáros felsőtárkányi szőlő, a 302 aranykoronás ingatlant majdnem 40 millió forintért lehet elvinni, ha nem lesz rá több jelentkező.
November 6-án 10 és 20,5 hektár közötti ingatlanokat lehet vásárolni Felsőtárkány, Istenmezeje, Nagyréde, Novaj, Tarnaörs, Tiszanána és Visonta környékén. A legnagyobb ingatlan egy istenmezejei legelő, enne aranykorona értéke 16,6, kikiáltási ára pedig 15,47 millió forint. A legdrágábbak a felsőtárkányi szőlőterületek, 15 és 15,5 hektárosak, 227 és 267 aranykorona minőséggel, 35,3 és 35,7 millió forintos kikiáltási árral (benne 7-8 millió forint értékű ültetvényekkel). Visontán 15 hektárnyi, 886 aranykoronás szőlőre lehet licitálni 18,8 millió forinttól (ebből az ültetvény értéke néhány százezer forint).
Az árverések első körét júliusban tartották, akkor Heves vármegyében húsz földrészletet kínáltak megvételre, amelyek közül négyre akadt vevő. Ezek eladásából összesen 125 millió forint bevétele lett az államnak.
