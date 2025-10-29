Eladó Heves több darabja, akár ár alatt is bezsákolhatsz a jó helyi termőföldből

Újabb tíz hektárt meghaladó földrészleteket adna el az állam. Az Agrárminisztérium a földárverések idei második ütemében csaknem 9 ezer hektár földrészletet kínál megvételre. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni. Az árveréseket november 3-14. között tartják, a meghirdetett földrészleteket a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervezet honlapján tették közzé.

Idén második alkalommal tartanak földárverést állami tulajdonú termőföldekből. A kép illusztráció.

Forrás: Bencsik Ádám/Beol.hu

Heves vármegyében november 5-6-án tartanak árveréseket a kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának épületében, Egerben a Szövetkezet úton. Ezekre egy nappal korábban lehet regisztrálni licitálóként és elővásárlóként. Az ajánlati biztosítékot – ez a kikiáltási ár tizede – október 29, illetve 30. éjfélig kell befizetni. Megyénkben 12 település határában összesen 228 hektárnyi földet hirdetek meg az árveréseken, ezek többsége, több mint 108 hektár szántó, majd közel 67 hektárnyi szőlő következik, 37 hektár legelő és 15 hektár rét is a meghirdetett földdarabok között van. Az ingatlanok némelyikén bérlő gazdálkodik. A termőföldek aranykorona értéke összesítve megközelíti a 4600-at, a kikiáltási ár pedig összesen 364 millió forint.