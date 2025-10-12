1 órája
Csoda a Bükk lábánál: Bogács meleg vize most már a fűtésben is dolgozik
Az elmúlt években sokszor téma volt a hazai földhő hasznosítása, amelyre tízmilliárdokat el is különítettek. Kisebb projektekben, falusi szinten is hasznosítható a geotermikus energia.
Közkeletű megállapítás, hogy hazánk geotermikus energiában jó adottságokkal rendelkezik, tanúsítják ezt meleg vizes fürdőink is. Ilyenből találunk Heves vármegyében és térségében is többet, de különösen az alföldi részeken vannak hévizek. Szita Gábor, a Magyar Geotermális Egyesület elnöke nemrég egy bogácsi rendezvényen vett részt, amely a földhő energiájának hasznosításáról szólt. Szerinte a geotermikus energia hasznosításában nem vagyunk kezdők, a környező országokhoz képest semmiképpen nem, de még Európában is viszonylag vezető ország vagyunk, legalábbis voltunk. Mostanában egy kicsit lelassultunk, a lehetőségeinkhez képest lemaradásban vagyunk, a gyengébb adottságokkal rendelkező Németország már előrébb tart.
Kérdésünkre elmondta, egy kicsit még mindig pazarlóan bánunk gyógyvizeinkkel, termálvizeinkkel. Nem hasznosítjuk kellő mértékben a felhozott víz energiatartalmát, bár sokat javultunk az elmúlt 20-30 évben.
- A geotermális energia az egész országban elég jól fel van térképezve. Heves megyében vannak fehér foltok Gyöngyös környékén, a bányavidékeken, ott nem is szeretnék, ha mások kutakodnának, bár más mélységben vannak a termálvizek. Az országot elég jól ismerjük, és különösen akkor, ha van már termálkút vagy termálforrás, akkor az információ az közvetlenül érkezik. Nem gondolnám azt, hogy a földtani információk hiánya gátolná a fejlesztéseket – mondta Szita Gábor.
Heves városban is létesült egy kis geotermikus rendszer
Kérdésünkre kifejtette, Hevesből talán nincsen tagjuk, pedig vannak gyógyvizek, például Egerszalókon, Demjénben, de ezek leginkább a turizmus miatt ismerősek. Ugyanakkor Heves városban is létesült egy kis geotermikus rendszer, helyi termálkútra alapozva hőszivattyúkkal működik. Eger nagyvárosként jó célpont lenne a hasznosításra, a távhősöket érintő szorítás miatt pedig gondolkodásra készteti az ittenieket.
A harminc éve alapított egyesületről, amelyeknek tagjai között egymást ösztönző önkormányzatok és cégek is vannak elmondta, tagdíjakból tartják fönn magukat, nem pályáznak pénzekre, így lehetőségeik korlátozottak. Elsősorban információt tudnak adni, lényeges dolgokról szóló híreket jelentetnek meg a honlapjukon.
Idén Hódmezővásárhelyen rendeznek konferenciát.
- Nagyon sok jó gyakorlatot osztottak már meg az egyesületen keresztül. Az egyik sikeres svájci alapos pályázó, Mezőcsát például kérte, vigyem el őket egy olyan helyre, ahol nagyon szépen működik a dolog. Veresegyháznál nem tudok jobb példát mondani az egész országban. Leesett az álluk, mert ott hat termálkút van, amiből négyet támogatás nélkül fúrt meg az önkormányzat. Nyolcvan százalék önerőt tett bele az önkormányzat a hatalmas rendszerbe, amelynek értéke ma 10 milliárd forint körül van. Nem kell feltétlenül a központtól várni a sült galambot a szánkba – mondta Szita Gábor.
A geotermális energia hasznosításánál úgy látja, nem kell nagy dolgokra gondolni, elegendő, ha ebben a körben – fürdők, fűtés – megmaradunk, legalábbis kicsikben. Bogács egy kistelepülés, amely megépítette a saját geotermikus rendszerét. Ilyeneket még bőven lehetne építeni, és a nagybefektetőknek meghagyni, hogy például megpróbáljanak villamos energiát is termelni. Ez egy más geológiai, kockázati és műszaki fejlesztési kategória. A vízben lévő ásványkincsek hasznosításával kapcsolatban megjegyezte, ezekre vonatkozóan nincs sok kutatás, de próbálkoznak, elsősorban a lítiumot szeretnék kivenni, mert kurrens cikk. Van működő rendszer, de jelenleg nem gondolja úgy, hogy ez a hasznosítás messzire vezetne.
Bogácson a gyógyvízből származik a fűtést adó geotermikus energia
Csendesné Farkas Edit, Bogács polgármestere lapunknak elmondta, az önkormányzat a Svájci Alapból nyert támogatást (a 187 milliós beruházáshoz 143 millió forintot) geotermikus energia hasznosítására. A strand vizének hőjével fűtik a község intézményeit, az iskolát is, így a gázfelhasználást minimalizálják. Számítások szerint évi 25-30 millió forintot biztosan spórolnak majd, de ez a téli hidegektől függ. A fűtés mellett a konyhán a meleg víz előállítására is használják a hőt. Emiatt egyébként nem kell több vizet kitermelniük a föld mélyéből. A mostani vízkivétel alapján a rendszer pont elegendő a fürdőnek és a fűtésre, ha további bővítenék, ahhoz új kútra, több vízre volna szükség. Ugyanakkor érdemes volna ezzel tovább foglalkozniuk, akár lakossági hasznosítással, meglátják a lehetőségeket. Ugyanakkor a gyógyvízkészletükre nagyon szeretnének vigyázni, mert erre nagyon komoly iparág épült a településen.
Számos területen finanszíroz a Svájci Alap
Balogh Attila, a Svájci Hozzájárulás Programiroda programfelelős munkatársa szerint Magyarország kezdeményezésére alakult a program. Itt Svájccal ellentétben magas a geotermális potenciál, az alpesi ország szempontjából környezetvédelmi szempontból (kevesebb üvegházhatású gázkibocsátás) előnyösek az itteni fűtésátalakítási fejlesztések. A célrégiók Észak-Magyarország, Észak-alföld és Dél-Dunántúl voltak. Elmondta, több tématerületen valósulnak meg pályázatok, vannak infrastrukturális beruházások, mint például az ivóvíz, ahol vas és mangán tartalomcsökkentése van a fókuszban, illetve a szennyvízkezelés, ahol a mikroszennyeződések eltávolítása a lényeges. Emellett a kreatív ipar területén kis és középvállalkozásokat támogatnak, van kutatási program, humán fejlesztés, például egészségügyi területen, a hospice-palliatív ellátás fejlesztése, illetve a digitális készségek fejlesztése hátrányos helyzetű közösségekben, illetve az emberkereskedelem elleni küzdelem területén.
