Csoda a Bükk lábánál: Bogács meleg vize most már a fűtésben is dolgozik

Közkeletű megállapítás, hogy hazánk geotermikus energiában jó adottságokkal rendelkezik, tanúsítják ezt meleg vizes fürdőink is. Ilyenből találunk Heves vármegyében és térségében is többet, de különösen az alföldi részeken vannak hévizek. Szita Gábor, a Magyar Geotermális Egyesület elnöke nemrég egy bogácsi rendezvényen vett részt, amely a földhő energiájának hasznosításáról szólt. Szerinte a geotermikus energia hasznosításában nem vagyunk kezdők, a környező országokhoz képest semmiképpen nem, de még Európában is viszonylag vezető ország vagyunk, legalábbis voltunk. Mostanában egy kicsit lelassultunk, a lehetőségeinkhez képest lemaradásban vagyunk, a gyengébb adottságokkal rendelkező Németország már előrébb tart.

Szita Gábor szerint a geotermikus energia hasznosításában vannak tennivalók

Kérdésünkre elmondta, egy kicsit még mindig pazarlóan bánunk gyógyvizeinkkel, termálvizeinkkel. Nem hasznosítjuk kellő mértékben a felhozott víz energiatartalmát, bár sokat javultunk az elmúlt 20-30 évben.

- A geotermális energia az egész országban elég jól fel van térképezve. Heves megyében vannak fehér foltok Gyöngyös környékén, a bányavidékeken, ott nem is szeretnék, ha mások kutakodnának, bár más mélységben vannak a termálvizek. Az országot elég jól ismerjük, és különösen akkor, ha van már termálkút vagy termálforrás, akkor az információ az közvetlenül érkezik. Nem gondolnám azt, hogy a földtani információk hiánya gátolná a fejlesztéseket – mondta Szita Gábor.

Heves városban is létesült egy kis geotermikus rendszer

Kérdésünkre kifejtette, Hevesből talán nincsen tagjuk, pedig vannak gyógyvizek, például Egerszalókon, Demjénben, de ezek leginkább a turizmus miatt ismerősek. Ugyanakkor Heves városban is létesült egy kis geotermikus rendszer, helyi termálkútra alapozva hőszivattyúkkal működik. Eger nagyvárosként jó célpont lenne a hasznosításra, a távhősöket érintő szorítás miatt pedig gondolkodásra készteti az ittenieket.

A harminc éve alapított egyesületről, amelyeknek tagjai között egymást ösztönző önkormányzatok és cégek is vannak elmondta, tagdíjakból tartják fönn magukat, nem pályáznak pénzekre, így lehetőségeik korlátozottak. Elsősorban információt tudnak adni, lényeges dolgokról szóló híreket jelentetnek meg a honlapjukon.

Idén Hódmezővásárhelyen rendeznek konferenciát.

- Nagyon sok jó gyakorlatot osztottak már meg az egyesületen keresztül. Az egyik sikeres svájci alapos pályázó, Mezőcsát például kérte, vigyem el őket egy olyan helyre, ahol nagyon szépen működik a dolog. Veresegyháznál nem tudok jobb példát mondani az egész országban. Leesett az álluk, mert ott hat termálkút van, amiből négyet támogatás nélkül fúrt meg az önkormányzat. Nyolcvan százalék önerőt tett bele az önkormányzat a hatalmas rendszerbe, amelynek értéke ma 10 milliárd forint körül van. Nem kell feltétlenül a központtól várni a sült galambot a szánkba – mondta Szita Gábor.