Négy évvel korábbi szinten a Heves vármegyei ipar

Idén augusztusban az ipari termelés volumene a munkanapok számát is figyelembe véve 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A KSH szerint feldolgozóipari alágakban – egy kivételével – visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal kisebb volt a 2025. júliusinál. A Heves megyei ipar még országos viszonylatban is gyengén teljesített.

A Heves megyei ipar 2025 augusztusában 13 százalékkal esett vissza

A Heves megyei ipar nagyot – a megyék között a harmadik legnagyobbat - zuhant, hiszen a tavalyihoz képest 13 százalékkal lett kevesebb, 183,22 milliárd forint volt az értékesítés volumene. Az előző két évben is csökkenést mértek az utolsó nyári hónapban, most pedig a 2021-es szint alá ment az ipari termelés Hevesben.

Nyolc hónap alatt hat százalékos mínuszban a Heves megyei ipar

Országos viszonylatban az ipari export volumene 9,5 százalékkal esett vissza, a belföldi értékesítés pedig 7,6 százalékkal ment mínuszba. Esett a feldolgozóipar, a bányászat és az energiaipar is. A járműgyártás ötödével zuhant, a villamos berendezés, közte az akkumulátorgyártás tizedével csökkent, míg az elektronikai ipar viszont 17 százalékkal növekedett. A vegyipar 16,5 százalékkal, a gumigyártás 6,6 százalékkal, a gépgyártás 3,7 százalékkal, az élelmiszer-, ital- dohánygyártás 3,3 százalékkal mérséklődött.

Az év első nyolc hónapjában az ipari termelés 3,9 százalékkal csökkent, Heves megyében (1561 milliárd forintos termelési érték) pedig majdnem hat százalékos volt a visszaesés, ami a hatodik legnagyobb mértékű volt a KSH szerint.