október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KSH

2 órája

Négy évvel korábbi szinten a Heves vármegyei ipar

Címkék#KSH#ipari termelés#ipar

Országszerte mélyrepülésben voltak az ipari cégek a nyár végén. A Heves megyei ipar négy éves mélyponton jár.

Tóth Balázs

Idén augusztusban az ipari termelés volumene a munkanapok számát is figyelembe véve 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A KSH szerint feldolgozóipari alágakban – egy kivételével – visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal kisebb volt a 2025. júliusinál. A Heves megyei ipar még országos viszonylatban is gyengén teljesített.

A Heves megyei ipar 2025 augusztusában 13 százalékkal esett vissza
A Heves megyei ipar 2025 augusztusában 13 százalékkal esett vissza
Forrás:  Gál Gábor / heol.hu

A Heves megyei ipar nagyot – a megyék között a harmadik legnagyobbat - zuhant, hiszen a tavalyihoz képest 13 százalékkal lett kevesebb, 183,22 milliárd forint volt az értékesítés volumene. Az előző két évben is csökkenést mértek az utolsó nyári hónapban, most pedig a 2021-es szint alá ment az ipari termelés Hevesben.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Nyolc hónap alatt hat százalékos mínuszban a Heves megyei ipar

Országos viszonylatban az ipari export volumene 9,5 százalékkal esett vissza, a belföldi értékesítés pedig 7,6 százalékkal ment mínuszba. Esett a feldolgozóipar, a bányászat és az energiaipar is. A járműgyártás ötödével zuhant, a villamos berendezés, közte az akkumulátorgyártás tizedével csökkent, míg az elektronikai ipar viszont 17 százalékkal növekedett. A vegyipar 16,5 százalékkal, a gumigyártás 6,6 százalékkal, a gépgyártás 3,7 százalékkal, az élelmiszer-, ital- dohánygyártás 3,3 százalékkal mérséklődött.

Az év első nyolc hónapjában az ipari termelés 3,9 százalékkal csökkent, Heves megyében (1561 milliárd forintos termelési érték) pedig majdnem hat százalékos volt a visszaesés, ami a hatodik legnagyobb mértékű volt a KSH szerint.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu