Mit tud az Eger melletti falu, amit a többi nem? Újabban ezt a csodahelyet nézték ki maguknak a turisták
Kis javulást mutatott az utóbbi hónapokban a bükk-mátrai és a Tisza-tavi turizmus. A Heves megyei szálláshelyek vendégszámai a tavalyinál jobban alakultak szeptemberben. Van egy hely Hevesben, ahol 10 százalékos növekedést regisztráltak.
A KSH országos összesítése alapján szeptemberében a hazai szálláshelyeken 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 8,3, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. Az év első kilenc hónapjában 2025. január–szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. A Heves megyei szálláshelyek forgalma hasonlóan alakult az országos átlaghoz.
Augusztusban ötezerrel több, 126 ezer vendég tízezerrel több, 316 ezer vendégéjszakát töltött el a Heves vármegyei turisztikai szálláshelyeken. A trend szeptemberben folytatódott, a KSH szerint a megyébe érkező és itt is alvó turisták száma 1600-zal 73,8 ezerre növekedett tavalyhoz képest, míg az itt töltött idejük 144 ezer éjszakáról 150 ezerre emelkedett. Hevesbe is több külföldi érkezett, 10,6 ezren érkeztek más országból és 25 és fél ezer éjszakát töltöttek el szűkebb hazánk szállásain.
Hol több, hol kevesebb vendég a Heves megyei szálláshelyeken
A hónap nyertesei a számokból kiindulva egri szálláshelyek, a Tisza-tó, illetve a Mátra volt. A megyeszékhelyen ugyan a vendégek száma szolidan növekedett, a tavalyi 23 ezret ötszázzal sikerült felülmúlni, ugyanakkor a megyei vendégéjszakaszám-növekedés zöme itt jelentkezett, hiszen közel öt és fél ezerrel 49 ezerre nőtt az itt töltött idő. Eger a többletet főként a külföldi turistáknak köszönheti, ősz elején elég sok lengyel szót lehetett hallani a városban. Érdekes, hogy Eger környékét nem jellemezte a tendencia, Noszvaj jelentősebb, Demjén, Egerszalók minimális visszaesést könyvelhetett el a több külföldi látogató ellenére. Felsőtárkány esetében ugyanakkor tíz százalékos volt a növekedés a forgalomban. A szeptemberben egyébként kis forgalmú Bükkszék a korábbihoz képest jobb eredményt ért el.
Szilvásvárad tavaly fogathajtó világbajnokságot rendezett szeptemberben, ennek nyomai jelentkeznek az idei statisztikában is, hiszen bár a vendégszám lényegében szinten maradt (ötezer volt), az itt töltött idő kétezer éjszakával visszaesett, csak 9,3 ezer volt. A külföldiek létszáma több mint a harmadával esett vissza, az általuk eltöltött vendégéjszakáké pedig a harmadára csökkent.
A Mátra gyöngyösi térsége szintén több látogatónak örülhetett az első őszi hónapban, Gyöngyösre ezerrel több, 12,3 ezer vendég érkezett, az éjszakák száma pedig 18,6 ezerről 22 ezerre emelkedett. Mátraszentimre esetében közel a negyedével nagyobb forgalmat bonyolított, 2,5 ezer vendég 5,1 ezer éjszakát fizetett ki. Parád és Parádsasvár esetében a vendégszám minimálisan tért el a 2024 szeptemberitől, az éjszakaszám ellenben a két község esetében tízezer közeléből valamivel kilencezer alá csúszott.
A Tisza-tó térségének nyara idén nem sikerült túl jól, júliusban és augusztusban is több ezres forgalomcsökkenést könyvelhetett el. A Heves megyei rész ugyanakkor a tavalyi számokat hozta a főszezonban, szeptemberben pedig kicsit javítani is sikerült a 2024-es utószezonhoz viszonyítva. Poroszlón ugyanúgy 2,7 ezer vendégéjszakát regisztráltak, Sarudon ezerrel többet (1700-at), Kiskörén pedig 300-zal többet, 1300-at. Tiszanánán valamelyest csökkent az érdeklődés.
Ami a számok mögött van
Kücsön Gyula, a sarudi Élményfalu vezetője szerint nem zártak jó szezont a Tisza-tó térségében. Ők a gyerektáboroknak köszönhetően tudtak javítani a számokon, hiszen csoportok érkeztek, akik hosszabb időt töltöttek itt. Ezen kívül akciókkal, ingyenes szolgáltatásokkal, csomagajánlatokba beépítésével tudtak vendégeket idecsábítani.
Jellemző, hogy elmaradnak már az egyhetes nyaralások, inkább péntekre, szombatra foglalnak szállást az ide látogató turisták és kevesebben tehették meg a több napos pihenést.
A Tisza-tó amiatt is hátrányban van, mert a marketingje még nem az igazi, így a következő években is a talpon maradás a céljuk a turisztikai vállalkozásoknak.
Hozzátette, a Covid időszaka alatt sokan vásároltak ingatlant a Tisza-tó környékén, akár befektetési céllal, vagy azért, hogy szükség esetén ide költözzenek, esetleg rövidebb nyaralásokra, amely mellett i is adják a házakat. Ezáltal több lett a szálláshely, és a több vendég meg is oszlik a szállások között.
Kücsön Gyula hozzátette, programokat szerveznek azért, hogy erősítsék a turizmust, illetve gasztronómiai élményt is igyekeznek nyújtani a vendégeknek. A környék turisztikai vállalkozóinak legfőbb feladata az lesz, hogy találjanak dolgozni akaró embert a szezonra, illetve egész évben meg tudják tartani azokat a munkatársaikat, akik például a gasztronómiában meghatározó szereppel bírnak.
