Nem találod ki, melyik Heves megye legdrágább ingatlana! A félkész abasári hotel hatszor kijönne belőle

Tucatnyi fejlesztési, vendéglátó, ipari ingatlant kínálnak Heves vármegyében egymilliárd forint feletti, vagy közeli áron, ezeket néztük meg a luxusingatlanok után. A kínálatban szállodaprojektek, vagy működő üzemek is találhatók. A legdrágább egy 116 hektáros gyöngyösi zöldmezős terület 25 milliárdért. második legdrágább egy csányi üres terület, a Hatvani úti 53 hektárt 5,14 milliárd forintért szeretnék értékesíteni. A harmadik egy, a hirdető szerint 75 százalékos készültségű szállodaprojekt Abasáron, ahol a tulajdonos az 1,3 hektáros területen egy 232 szobás hotelt álmodott meg és fogott bele a fejlesztésbe, de most túladna rajta 3,81 milliárd forintért. A negyedik legdrágább gazdát kereső ingatlan egy gyöngyösi ipartelep, 2,25 milliárd forintért kínálják megvételre a négy hektáros területet, amelyen 9000 négyzetméternyi épület található, amelyek műhelyek. Az ötödik egy Hatvan-Nagygomboson lévő beépítetlen terület, amely összesen 16 hektáros, és 1,94 milliárdot kér érte az eladó.

Abasáron egy félkész szállodaprojektet értékesítenének, ára ipari ingatlanokét előz meg

Forrás: ingatlan.com

Ipari ingatlanok Gyöngyös, Hatvan, Eger környékén

A következő a sorban egy négy hektáros füzesabonyi telek, amelyen 3400 négyzetméternyi csarnok és mérlegház található, mindezért pedig 1,89 milliárd forintot várnak a reménybeli vevőtől. Megközelíti ezt az értéket az 1,85 milliárdos hatvani ingatlan, amely raktárként funkcionált, és még nincs tíz éves. A két hektáros telken három darab, majdnem 5000 négyzetméternyi csarnok található. Másfél milliárd forintba kerül egy 9,8 hektáros hektáros gyöngyösi ipartelep 2,1 hektárnyi csarnoképülettel.

Majdnem másfél milliárd forintért eladó egy nagyrédei zöldség-gyümölcsfeldolgozó üzem, amelynek egész területe meghaladja a hat hektárt, a beépített terület pedig 13 ezer 400 négyzetméter. A megyeszékhely legdrágább eladó ipari ingatlana jelenleg 1,4 milliárd forintba kerül, ez a Kistályai úton található, Andornaktálya szomszédságában, és egy 5000 négyzetméteres csarnok. Ez a közelmúltban épült és van egy párja is, az 3200 négyzetméteres és 896 millió forintra tartja az építtető cég.