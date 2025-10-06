1 órája
Nem találod ki, melyik Heves megye legdrágább ingatlana! A félkész abasári hotel hatszor kijönne belőle
Félkész szállodaprojektek, működő vendéglátóhelyek, raktárak, üres telkek. Megnéztük, melyek a legdrágább eladó fejlesztési területek, ipari ingatlanok a vármegyében.
Tucatnyi fejlesztési, vendéglátó, ipari ingatlant kínálnak Heves vármegyében egymilliárd forint feletti, vagy közeli áron, ezeket néztük meg a luxusingatlanok után. A kínálatban szállodaprojektek, vagy működő üzemek is találhatók. A legdrágább egy 116 hektáros gyöngyösi zöldmezős terület 25 milliárdért. második legdrágább egy csányi üres terület, a Hatvani úti 53 hektárt 5,14 milliárd forintért szeretnék értékesíteni. A harmadik egy, a hirdető szerint 75 százalékos készültségű szállodaprojekt Abasáron, ahol a tulajdonos az 1,3 hektáros területen egy 232 szobás hotelt álmodott meg és fogott bele a fejlesztésbe, de most túladna rajta 3,81 milliárd forintért. A negyedik legdrágább gazdát kereső ingatlan egy gyöngyösi ipartelep, 2,25 milliárd forintért kínálják megvételre a négy hektáros területet, amelyen 9000 négyzetméternyi épület található, amelyek műhelyek. Az ötödik egy Hatvan-Nagygomboson lévő beépítetlen terület, amely összesen 16 hektáros, és 1,94 milliárdot kér érte az eladó.
Ipari ingatlanok Gyöngyös, Hatvan, Eger környékén
A következő a sorban egy négy hektáros füzesabonyi telek, amelyen 3400 négyzetméternyi csarnok és mérlegház található, mindezért pedig 1,89 milliárd forintot várnak a reménybeli vevőtől. Megközelíti ezt az értéket az 1,85 milliárdos hatvani ingatlan, amely raktárként funkcionált, és még nincs tíz éves. A két hektáros telken három darab, majdnem 5000 négyzetméternyi csarnok található. Másfél milliárd forintba kerül egy 9,8 hektáros hektáros gyöngyösi ipartelep 2,1 hektárnyi csarnoképülettel.
Majdnem másfél milliárd forintért eladó egy nagyrédei zöldség-gyümölcsfeldolgozó üzem, amelynek egész területe meghaladja a hat hektárt, a beépített terület pedig 13 ezer 400 négyzetméter. A megyeszékhely legdrágább eladó ipari ingatlana jelenleg 1,4 milliárd forintba kerül, ez a Kistályai úton található, Andornaktálya szomszédságában, és egy 5000 négyzetméteres csarnok. Ez a közelmúltban épült és van egy párja is, az 3200 négyzetméteres és 896 millió forintra tartja az építtető cég.
A sorban egy poroszlói telephely következik, az 5,5 hektáros ingatlanon 2800 négyzetmétert tesz ki az épületek területe, mindez 1,2 milliárd forintba kerül. Ugyanennyi az ára egy petőfibányai ipari telephelynek, amelynek területe 2 hektár, ennek felét teszi ki az építmény, amelyben bérlő van. Szorosan követi egy egri, nagylaposi ingatlanegyüttes, amely három üres telekből áll, amelyek összesen 2,75 hektárt tesznek ki. Ide viszont lakó- és kereskedelmi épületeket lehet építeni. A három telek ára 1,17 milliárd forint a hirdető szerint. Az egymilliárd forintos határt meg egy egri, Ostorosi úti egykori öntöde ingatlankomplexum éri el, amely két hektáron terül el, és 20 épületet is magában foglal, ezek alapterülete 7,9 ezer négyzetmétert tesz ki.
Egymilliárd forinthoz közeli árakon
És akkor nézzük, melyek járnak még az egymilliárdos érték közelében, amelyek irányára egyébként az lemúlt hetekben is csökkenhetett. 980 millió forintért két egri, Kőlyuk úti telket is kínálnak, egyik 0,93 hektáros, a másik 0,91 hektáros. Ugyancsak ennyi az ára a kékestetői Hegycsúcs Hotel és a hozzá tartozó telek ára, itt a jelenlegi tulajdonos egyébként akár befektetőtársat is keres.
950 millióforintos ára van egy egri, Külsősor úton működő tésztaüzemnek, amely 1,3 hektáros telken áll és 1400 négyzetméteres épületben működik. Ugyanezért az árért Gyöngyösön a Pesti úton az egykori malom telke (6000 négyzetméter) eladó étteremmel, cukrászdával, panzióval, raktárakkal, műhelyekkel, amelyekben működő vendéglátó és kereskedelmi, szolgáltató cégek is vannak. 940 millióért Gyöngyösön egy 4,3 hektáros iparterület is eladó majdnem 4000 négyzetméternyi építménnyel. Hasonló áron árulnak Bükkszéken egy félkész hotelt, amely még bővíthető is, ugyanez viszont másik oldalon 880 millió forintot kóstál.
