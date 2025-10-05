Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed

A nyári nagyüzem lassan lecseng a klímásoknál, de ősszel sem tétlenkednek, vannak, akik most szereltetnek klímaberendezést, hogy az átmeneti időszakokban azzal fűtsék otthonukat. A klíma fűtésre való használatáról és az igények alakulásáról Kovács Dávid, a Kovács Hűtő és Klímaszervíz Kft. ügyvezetője elmondta, felfelé ívelő tendencia van a fűtésre is alkalmas klímák beszerelésében. Most kezd beindulni a folyamat és nagyobb az érdeklődés, mint az előző esztendőben volt. Általánosságban is elmondható, hogy a klímásoknak több munkájuk volt idén a tavalyi szezonhoz képest és arra számítanak, hogy a nyugdíjasoknak kiírt lakásfelújítási program jövő év közepi kifutásáig is több megbízásuk lesz.

A klíma fűtésre leginkább a tavaszi és őszi átmenetekkor, vagy kisebb méretű otthonokban alkalmas

Forrás: Török János/Délmagyar.hu

Kovács Dávid szerint a fűtést elsősorban az határozza meg, mennyire jól szigetelt az épület, hiszen egy kevésbé szigetelt ingatlan nem fogja jól megtartani a hőt. A fűtésre is alkalmas klímaberendezések keresletét meghatározhatja a nyugdíjasok házfelújítási pályázata, amely az ötezer fő alatti településeken érhető el. Szerinte érdemes elgondolkodniuk a klímán azoknak, akik nagy házban élnek, de csak kevés helyiséget használnak, télre pedig lezárják a többi lakórészt. Egy-két helyiséget és a fürdőszobát érdemes lehet klímával temperálni. Szerinte a kisebb méretű lakások, víkendházak fűtésére is hasznos lehet a klíma, de a mostanában tapasztalt kevésbé zord teleken a téglaházakban is van értelmük a berendezéseknek.

Kovács Dávid elmondta, elsősorban a tavaszi, őszi időszakokban lehet érdemes klímát használni a meleg előállítására, rásegítésre. A kisebb klímák mínusz öt, tíz Celsius fokig biztosíthatnak a beltérben meleget, a drágább berendezések azonban mínusz 25 Celsius fokos kinti hőmérséklet mellett is képesek odabent 23-25 fokot biztosítani. Ugyanakkor ezekre kevésbé van igény Magyarországon.

Így érdemes kiválasztani a klímaberendezést

A fűtő klímák használatához az LG is adott ki közleményt, amelyben tévhiteket is igyekeznek eloszlatni. A közlemény szerint bár lényegében minden, ma kapható klímaberendezés alkalmas fűtésre, illetve a kedvezményes H áramtarifa igénybevételére, mégis van néhány fontos tényező, amit érdemes figyelembe venni a készülék kiválasztásakor. Az R410-es hűtőközegű gépek például már nem ajánlhatók az EU előírásai miatt. Érdemes figyelni arra is, hogy a készülék minél magasabb, a szezonális fűtési energiahatékonyságot mutató SCOP értékkel rendelkezzen, minél alacsonyabb külső és belső zajkibocsátás mellett. Fontos szempont még a garanciaidő hossza és a szervizháttér is. A távoli vezérelhetőség érdekében válasszunk wifis berendezést, ebben az esetben pedig nézzünk utána annak is, hogy a kényelmes kezeléshez szükséges mobiltelefonos applikáció milyen felhasználói értékeléssel rendelkezik.