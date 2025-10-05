1 órája
Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed
Az utóbbi hetekben beköszöntött a hideg és sokan nem vesznek részt a ki meddig bírja fűtés nélkül versenyben. A klíma fűtésre való alkalmassága ilyenkor jól jöhet.
A nyári nagyüzem lassan lecseng a klímásoknál, de ősszel sem tétlenkednek, vannak, akik most szereltetnek klímaberendezést, hogy az átmeneti időszakokban azzal fűtsék otthonukat. A klíma fűtésre való használatáról és az igények alakulásáról Kovács Dávid, a Kovács Hűtő és Klímaszervíz Kft. ügyvezetője elmondta, felfelé ívelő tendencia van a fűtésre is alkalmas klímák beszerelésében. Most kezd beindulni a folyamat és nagyobb az érdeklődés, mint az előző esztendőben volt. Általánosságban is elmondható, hogy a klímásoknak több munkájuk volt idén a tavalyi szezonhoz képest és arra számítanak, hogy a nyugdíjasoknak kiírt lakásfelújítási program jövő év közepi kifutásáig is több megbízásuk lesz.
Kovács Dávid szerint a fűtést elsősorban az határozza meg, mennyire jól szigetelt az épület, hiszen egy kevésbé szigetelt ingatlan nem fogja jól megtartani a hőt. A fűtésre is alkalmas klímaberendezések keresletét meghatározhatja a nyugdíjasok házfelújítási pályázata, amely az ötezer fő alatti településeken érhető el. Szerinte érdemes elgondolkodniuk a klímán azoknak, akik nagy házban élnek, de csak kevés helyiséget használnak, télre pedig lezárják a többi lakórészt. Egy-két helyiséget és a fürdőszobát érdemes lehet klímával temperálni. Szerinte a kisebb méretű lakások, víkendházak fűtésére is hasznos lehet a klíma, de a mostanában tapasztalt kevésbé zord teleken a téglaházakban is van értelmük a berendezéseknek.
Kovács Dávid elmondta, elsősorban a tavaszi, őszi időszakokban lehet érdemes klímát használni a meleg előállítására, rásegítésre. A kisebb klímák mínusz öt, tíz Celsius fokig biztosíthatnak a beltérben meleget, a drágább berendezések azonban mínusz 25 Celsius fokos kinti hőmérséklet mellett is képesek odabent 23-25 fokot biztosítani. Ugyanakkor ezekre kevésbé van igény Magyarországon.
Így érdemes kiválasztani a klímaberendezést
A fűtő klímák használatához az LG is adott ki közleményt, amelyben tévhiteket is igyekeznek eloszlatni. A közlemény szerint bár lényegében minden, ma kapható klímaberendezés alkalmas fűtésre, illetve a kedvezményes H áramtarifa igénybevételére, mégis van néhány fontos tényező, amit érdemes figyelembe venni a készülék kiválasztásakor. Az R410-es hűtőközegű gépek például már nem ajánlhatók az EU előírásai miatt. Érdemes figyelni arra is, hogy a készülék minél magasabb, a szezonális fűtési energiahatékonyságot mutató SCOP értékkel rendelkezzen, minél alacsonyabb külső és belső zajkibocsátás mellett. Fontos szempont még a garanciaidő hossza és a szervizháttér is. A távoli vezérelhetőség érdekében válasszunk wifis berendezést, ebben az esetben pedig nézzünk utána annak is, hogy a kényelmes kezeléshez szükséges mobiltelefonos applikáció milyen felhasználói értékeléssel rendelkezik.
Magyarországon a fűtéstervezéshez használatos, mára elavultnak tekinthető szabványok szerinti méretezési hőmérséklet Pest vármegyében mínusz 13 Celsius fok, de a leghidegebb területeken sem alacsonyabb mínusz 15 foknál. Nem javasolt ennél a méretezési hőmérsékletnél nagyobb hidegre tervezett készüléket beszerezni, mert ezek nem fognak tudni hatékonyan üzemelni az enyhe, átmeneti időszakokban, ami így növeli az energiafogyasztást.
A klíma fűtésre hatékonyabb mint más elektromos eszközök
A korszerűtlen, de jelenleg is villamos fűtést használó épületeknél egyértelműen megéri klímás fűtésre váltani. A készülék energiahatékonysága az összes többi létező villamos fűtéshez (elektromos kazán, hősugárzó, olajradiátor, infrapanel) képest mintegy négyszer hatékonyabb fűtési módot jelent. Minden más esetben alaposan végig kell gondolni a beruházás megtérülését. Ehhez figyelembe kell venni a villamos hálózat bővítésének költségeit, a gáz- és áramfogyasztási szokásokat és tarifákat, a készülékek árát, illetve a telepítési és adminisztrációs költségeket is. Mindemellett fontos, hogy egy ház, lakás energetikai felújítása során először a hőszigetelést kell rendbe tenni, és csak ez után jöhet a fűtőrendszer cseréje. Lényeges az ingatlan belső elrendezése is.
A klíma gyorsan felfűti a szoba levegőjét, így bekapcsolás után egészen hamar, a vizes rendszerekhez (padlófűtés, radiátor) képest sokkal gyorsabban növeli a levegő hőmérsékletét. Enyhébb időben ugyanakkor, temperáló, alacsonyabb hőfokú fűtésre használni nem feltétlen kifizetődő, mert ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy nem inverteres üzemmódban működik, hanem ki-bekapcsolással, ami viszont energiapazarló. A hagyományos fűtési módokkal ellentétben ugyanezért nem ajánlott alacsony hőfokra állítva üzemeltetni akkor, ha épp nem vagyunk otthon. A szűrők és a beltéri ventilátorcsapágyának élettartama miatt is érdemes csak akkor járatni ezeket a készülékeket, ha valóban fűteni kell.
A közlemény szerint az, hogy a klíma szárítja a levegőt, kizárólag a hűtési és a szárítási üzemmódra igaz. Fűtéskor csak a relatív páratartalmat csökkenti, az abszolút nedvességtartalmat nem. Mivel egy klímaberendezés nem fúj be friss levegőt a környezetből, szükség van a rendszeres, rövid, intenzív szellőztetésre, mégpedig a fűtési üzem előtt.
