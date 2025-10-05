október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fűtési szezon

1 órája

Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed

Címkék#fűtés#fűtési szezon#klíma

Az utóbbi hetekben beköszöntött a hideg és sokan nem vesznek részt a ki meddig bírja fűtés nélkül versenyben. A klíma fűtésre való alkalmassága ilyenkor jól jöhet.

Tóth Balázs

A nyári nagyüzem lassan lecseng a klímásoknál, de ősszel sem tétlenkednek, vannak, akik most szereltetnek klímaberendezést, hogy az átmeneti időszakokban azzal fűtsék otthonukat. A klíma fűtésre való használatáról és az igények alakulásáról Kovács Dávid, a Kovács Hűtő és Klímaszervíz Kft. ügyvezetője elmondta, felfelé ívelő tendencia van a fűtésre is alkalmas klímák beszerelésében. Most kezd beindulni a folyamat és nagyobb az érdeklődés, mint az előző esztendőben volt. Általánosságban is elmondható, hogy a klímásoknak több munkájuk volt idén a tavalyi szezonhoz képest és arra számítanak, hogy a nyugdíjasoknak kiírt lakásfelújítási program jövő év közepi kifutásáig is több megbízásuk lesz.

A klíma fűtésre leginkább a tavaszi és őszi átmenetekkor, vagy kisebb méretű otthonokban alkalmas
A klíma fűtésre leginkább a tavaszi és őszi átmenetekkor, vagy kisebb méretű otthonokban alkalmas
Forrás: Török János/Délmagyar.hu

Kovács Dávid szerint a fűtést elsősorban az határozza meg, mennyire jól szigetelt az épület, hiszen egy kevésbé szigetelt ingatlan nem fogja jól megtartani a hőt. A fűtésre is alkalmas klímaberendezések keresletét meghatározhatja a nyugdíjasok házfelújítási pályázata, amely az ötezer fő alatti településeken érhető el. Szerinte érdemes elgondolkodniuk a klímán azoknak, akik nagy házban élnek, de csak kevés helyiséget használnak, télre pedig lezárják a többi lakórészt. Egy-két helyiséget és a fürdőszobát érdemes lehet klímával temperálni. Szerinte a kisebb méretű lakások, víkendházak fűtésére is hasznos lehet a klíma, de a mostanában tapasztalt kevésbé zord teleken a téglaházakban is van értelmük a berendezéseknek.

Kovács Dávid elmondta, elsősorban a tavaszi, őszi időszakokban lehet érdemes klímát használni a meleg előállítására, rásegítésre. A kisebb klímák mínusz öt, tíz Celsius fokig biztosíthatnak a beltérben meleget, a drágább berendezések azonban mínusz 25 Celsius fokos kinti hőmérséklet mellett is képesek odabent 23-25 fokot biztosítani. Ugyanakkor ezekre kevésbé van igény Magyarországon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Így érdemes kiválasztani a klímaberendezést

A fűtő klímák használatához az LG is adott ki közleményt, amelyben tévhiteket is igyekeznek eloszlatni. A közlemény szerint bár lényegében minden, ma kapható klímaberendezés alkalmas fűtésre, illetve a kedvezményes H áramtarifa igénybevételére, mégis van néhány fontos tényező, amit érdemes figyelembe venni a készülék kiválasztásakor. Az R410-es hűtőközegű gépek például már nem ajánlhatók az EU előírásai miatt. Érdemes figyelni arra is, hogy a készülék minél magasabb, a szezonális fűtési energiahatékonyságot mutató SCOP értékkel rendelkezzen, minél alacsonyabb külső és belső zajkibocsátás mellett. Fontos szempont még a garanciaidő hossza és a szervizháttér is. A távoli vezérelhetőség érdekében válasszunk wifis berendezést, ebben az esetben pedig nézzünk utána annak is, hogy a kényelmes kezeléshez szükséges mobiltelefonos applikáció milyen felhasználói értékeléssel rendelkezik.

Magyarországon a fűtéstervezéshez használatos, mára elavultnak tekinthető szabványok szerinti méretezési hőmérséklet Pest vármegyében mínusz 13 Celsius fok, de a leghidegebb területeken sem alacsonyabb mínusz 15 foknál. Nem javasolt ennél a méretezési hőmérsékletnél nagyobb hidegre tervezett készüléket beszerezni, mert ezek nem fognak tudni hatékonyan üzemelni az enyhe, átmeneti időszakokban, ami így növeli az energiafogyasztást.

A klíma fűtésre hatékonyabb mint más elektromos eszközök

A korszerűtlen, de jelenleg is villamos fűtést használó épületeknél egyértelműen megéri klímás fűtésre váltani. A készülék energiahatékonysága az összes többi létező villamos fűtéshez (elektromos kazán, hősugárzó, olajradiátor, infrapanel) képest mintegy négyszer hatékonyabb fűtési módot jelent. Minden más esetben alaposan végig kell gondolni a beruházás megtérülését. Ehhez figyelembe kell venni a villamos hálózat bővítésének költségeit, a gáz- és áramfogyasztási szokásokat és tarifákat, a készülékek árát, illetve a telepítési és adminisztrációs költségeket is. Mindemellett fontos, hogy egy ház, lakás energetikai felújítása során először a hőszigetelést kell rendbe tenni, és csak ez után jöhet a fűtőrendszer cseréje. Lényeges az ingatlan belső elrendezése is.

A klíma gyorsan felfűti a szoba levegőjét, így bekapcsolás után egészen hamar, a vizes rendszerekhez (padlófűtés, radiátor) képest sokkal gyorsabban növeli a levegő hőmérsékletét. Enyhébb időben ugyanakkor, temperáló, alacsonyabb hőfokú fűtésre használni nem feltétlen kifizetődő, mert ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy nem inverteres üzemmódban működik, hanem ki-bekapcsolással, ami viszont energiapazarló. A hagyományos fűtési módokkal ellentétben ugyanezért nem ajánlott alacsony hőfokra állítva üzemeltetni akkor, ha épp nem vagyunk otthon. A szűrők és a beltéri ventilátorcsapágyának élettartama miatt is érdemes csak akkor járatni ezeket a készülékeket, ha valóban fűteni kell.

A közlemény szerint az, hogy a klíma szárítja a levegőt, kizárólag a hűtési és a szárítási üzemmódra igaz. Fűtéskor csak a relatív páratartalmat csökkenti, az abszolút nedvességtartalmat nem. Mivel egy klímaberendezés nem fúj be friss levegőt a környezetből, szükség van a rendszeres, rövid, intenzív szellőztetésre, mégpedig a fűtési üzem előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu