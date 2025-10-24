Bezár a népszerű lajosvárosi élelmiszerbolt? - utánajártunk a szóbeszédnek

Jövő tavasszal egy időre bezár, majd más üzemeltetővel nyit újra az egri lajosvárosi Coop üzlet. A Mátyás király úti élelmiszerboltot három évtizeden keresztül üzemeltette a Be-L-Ga Kft., azonban határozott idejű szerződését már nem hosszabbítja meg az épület tulajdonosa, az Eger és Vidéke ÁFÉSZ. Mint a Be-L-Ga Kft. ügyvezető igazgatójától, Józsa Ferenctől megtudtuk, március 31-ig költöznek majd ki az ingatlanból, és hasonló a helyzet a bélapátfalvi üzletükkel is. A szilvásváradi ABC-jük viszont megmarad, azt ők üzemeltetik a továbbiakban is.

A lajosvárosi Coopot az Eger és Vidéke Coop üzemelteti tovább 2025 tavaszától

Forrás: Balogh Balázs

Népszerű a lajosvárosi Coop

Az Eger és Vidéke ÁFÉSZ elnöke, Sütő Sándor lapunknak elmondta, a társaság határozott idejű szerződéssel rendelkezett, amely idén év végén lejár, a felmondási idő pedig három hónap. A kiköltözés és a következő üzemeltető, az Eger és Vidéke Coop boltjának kialakítása időbe telik majd, így szerinte a szeretett és népszerű bolt nyitvatartásában elkerülhetetlen lesz némi szünet. Bélapátfalván az egyetlen nagyobb élelmiszerbolt lévén meg kell majd oldaniuk, hogy a vásárlók ne érezzenek semmit a váltásból. Sütő Sándor elmondta, néhány hónap múlva részletes tájékoztatást adnak az átalakulásról.

Így teljesítettek a cégek

A Be-L-Ga Kft. tavalyi nettó árbevétele 3,2 milliárd forint volt, amelyre 76,5 millió forint adózott eredmény jutott, az alkalmazottak száma 51 volt 2024-ben. Az Eger és Vidéke Coop Zrt. 2024-ben 2,646 milliárd forintos nettó árbevételt és 100,7 millió forint adózott eredményt ért el, 72 dolgozót foglalkoztattak. Az Eger és Vidéke Coop nyolc boltot üzemeltet a térségben, további 15-öt pedig bérbe ad.