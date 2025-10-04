2 órája
Hevesben is bőven akadnak luxusingatlanok, mutatjuk, mire elég pár száz millió
Luxusingatlanok, különleges enteriőrök, történelmi környezet – ezek jellemzik Heves megye legexkluzívabb lakóingatlanjait. Megmutatjuk, hol találhatók a legdrágább ingatlanok Hevesben.
Heves megye négy kiemelkedő településén gyűjtöttük össze a legdrágább, legkülönlegesebb ingatlanokat, amelyek egyszerre kínálnak egyedi elhelyezkedést, prémium minőséget és egyedi stílust. Szemléztünk az ingatlan.com-on és a következőkben bemutatjuk négy település legdrágább ingatlanjait, amelyek akár befektetésnek, vagy álomotthonnak is ideális választásnak bizonyulnak.
Eger
Eger történelmi belvárosában, közvetlenül a vár alatt kínálják megvételre ezt az ingatlant, melynek ablakaiból az egyik bástyára nyílik kilátás. Az öt szobás ingatlan alapterülete 204 négyzetméter. Bár társasházi besorolásban van, teljesen önálló bejárattal rendelkezik, így garantált a privát szféra. A modern funkciók és a korhű részletek – intarziás parketta, fa oszlopok, kovácsoltvas tölgyfa lépcső – tökéletes harmóniát alkotnak. A tetőtér is teljes értékű lakótérként szolgál, jakuzzis fürdővel, gépesített konyhával és tágas nappalival.
Lokációja kivételes: pár lépésre található a Dobó tér, a Minaret és a piac. A műemlékvédelmi előírások szerint felújított épület ritka kincs a város szívében.
Az ingatlan ára: 295 millió forint
Gyöngyös
Gyöngyös központjában, mégis csendes környezetben kínálják eladásra ezt a 3 szobás, 160 négyzetméteres, két szintes, 2. emeleti lakást. A modern építésű, jól szigetelt ingatlanban tágas nappali, beépített gépesített konyha-étkező, két fürdőszoba, szeparálható tetőtéri szobák, valamint egy 22 négyzetméteres intim terasz várja az új tulajdonost.
A részletekre is figyeltek: elektromosan nyitható lépcsőházi ablak, biztonsági áramtalanító rendszer, klíma, riasztó, beépített szekrények, kőzetgyapot tetőtéri szigetelés és természetesen liftes elérés.
Az ingatlan ára 99 millió forint.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Hatvan
Hatvan egyik legnyugodtabb, mégis központi fekvésű részén, Óhatvan belvárosában kínálnak eladásra egy nettó 68 négyzetméteres (bruttó 96 négyzetméteres) amerikai konyhás lakást, melyhez zöldövezeti környezet és saját kocsibeálló is tartozik. Az elektromos kapuval zárható udvar, az automata öntözőrendszerrel felszerelt kert és a rendszeresen karbantartott fű mind a rendezett, igényes lakókörnyezetet tükrözik.
A lakás kényelmes elosztású: 2 szoba, 2 gardróbhelyiség, nagy fürdőszoba, külön WC, valamint 8 négyzetméteres erkély és tároló teszi praktikussá a mindennapokat. Redőnyös, szúnyoghálós ablakai, zárható biciklitárolója és gázcirkós fűtése tovább növeli az ingatlan komfortját. A lakás tehermentes, tiszta és azonnal költözhető, a társasház pedig tiszta és rendezett.
Az ingatlan ára: 74,90 millió forint.
Füzesabony
Füzesabony egyik legjobb lokációjában kínálnak eladásra egy 59 négyzetméteres, 2 szobás, jó állapotú lakást. A 3. emeleti ingatlanhoz erkély is tartozik, elrendezése praktikus: étkezős konyha, külön fürdő és WC, előszoba, közlekedő, valamint beépített szekrények segítik a kényelmet.
A fűtés házközponti, de inverteres klíma is rendelkezésre áll. Hőszigetelt homlokzat, redőnyözött műanyag nyílászárók és rendezett parkolási lehetőség teszi teljessé az ajánlatot. Az ingatlan azonnal költözhető, felújítást nem igényel.
Az ingatlan ára 36,9 millió forint.
Ezek a legdrágább ingatlanok Hevesben, viszont korábban megírtuk azt is, hogy több olcsó ingatlan is van a megyében, amikért nem kérnek túl sokat. Mutatjuk őket:
Ennyiért még használt autót vagy okostelefont sem kapsz – Hevesben viszont házat vehetsz érte
Elfogták a hevesi kutyaviadalt szervező fiatalokat – egy kutyát telefontöltővel kötöttek egy fához + videó
Hamarosan két szupergyümölcs is fillérekért vihető a Lidl-ből
Rendbeteszi az érrendszered, rákmegelőző és még finom is, ráadásul most nagyon olcsó az Aldiban