Buszok, vasutak, új KRESZ – forradalmi hónapok jönnek a közlekedésben
Utakról, vasútról, kerékpározásról és KRESZ-ről is beszélgetnek Egerben. A Magyar Közlekedési Konferencia három napjára sok közlekedési szakember érkezett a megyeszékhelyre.
Eger ad otthont a nyolcadik Magyar Közlekedési Konferencia – 49. Útügyi Napoknak. A Hotel Egerben kedden délelőtt tartották a plenáris megnyitót, amelyen Fónagy János, a Közlekedéstudományi Egyesület elnöke fölelevenítette a szervezet 76 éves történelmét. Kifejtette, az első két évtizedben az oktatás és a tájékoztatás volt a feladatuk, majd a rendszerváltásig szakmai állásfoglalásokat adtak gyakorlati kérdésekben, azóta pedig teljesen önállóak szakmai kérdésekben mondanak véleményt. Magyarország legnagyobb tudományos egyesületének számítanak négyezer egyéni tagjukkal, több mint száz pártolóval és jogi személlyel. Minden megyében van szervezetük, Budapesten több is. Évente 17 nagyrendezvényt tartanak, a korábbi tagozati elkülönülés pedig egyre inkább összekeveredik. Hamarosan könyvet is kiadnak az 1990-2025 közötti időszakról.
Fejlesztéseket soroltak a Magyar Közlekedési Konferencia nyitányán
Vágner Ákos egri polgármester köszöntőjét követően Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszter-helyettese beszélt a minisztérium fennállása óta a hazai közlekedésben történt változásokról és a tervekről. Kifejtette, a rendszerváltás óta először került egy szakminisztériumhoz a közlekedés szakpolitikájának összes szabályozási kérdését, az infrastrukturális fejlesztési feladatkörét, az állami közszolgáltatások teljesítésének tulajdonosi felügyeletét és a megrendelt közszolgáltatás igénybe vevői pozícióját is.
Beszélt fontos európai és balkáni tranzitútvonalak magyarországi kereszteződéséről, amely miatt hazánk kulcsország a közlekedésben, illetve arról, hogy amennyiben megépül a pireuszi kikötőbe vezető vasútvonal, a távol-keleti árukat illetően is fontosabb hely lesz az ország. A közlekedés nem a társadalmi mobilitás miatt is fontos, a munkába járást - és az elköltözés megelőzését - segítik elő a gyors eljutási módok. A 25 megyei jogú város közül 22-be vezet gyorsforgalmi út. Szót ejtett a 2000 kilométerre nyúló magyar gyorsforgalmi úthálózatról, tizenegy kétszer kétsávos út éri el az országhatárt és ezt növelnék Ukrajna, Románia irányába. A használatarányos útdíjbevétel jelentős költségvetési tétel a maga 2,2 milliárd eurójával, ezt szeretnék 3 milliárd fölé növelni az következő öt évben tervezett autópálya-fejlesztésekkel. Forrásokat kellene átcsoportosítani a sima úthálózat fejlesztésére, akár az önkormányzatoktól beszedett szolidaritási hozzájárulásból is (20 százalékát tarthatnák vissza a helyhatóságok erre a célra).
Csepreghy szerint az utóbbi években került előtérbe a vasútfejlesztés (olcsósága és környezeti szempontok miatt), mely több évtizedes lemaradásban van. A 8200 kilométernyi vasúti pálya 85 százalékát használják naponta, a vonatokon 135 ezer ülőhely van, ezzel 1,2 millió ember utazását biztosítják, az éves utazási szám 1,4 milliárd. Három társaságba vonták össze a közlekedési cégeket, a MÁV-ot és a Volán egységeit, növelték a magyar tulajdoni arányt a GYSEV-ben. A 14 év alattiak és 65 év fölöttiek ingyen utazhatnak az állami közszolgáltatók járatain, tarifaközösség jött létre Budapesttel, új bérletrendszert vezettek be.
Idén az Országgyűlés elfogadta az új személyszállítási törvényt, amely előírja a települések és a járásközpontok közötti járatközlekedést (960 településről eddig nem volt közvetlen eljutási lehetőség a járásközpontba), a megyeközpontok átszállás nélküli megközelíthetőségét, és a szomszédos megyeszékhelyek és a főváros közötti – napi két pár - közvetlen járatok biztosítását.
Beszélt buszbeszerzésekről is, ezret cserélnek le egy aláírt szerződés alapján ,ebből 131 érkezett meg, 250 érkezik meg a választásokig, utána pedig a többi 2027-ig. A vasúti ülőhelyek számát a következő tíz évben 30 ezerrel növelnék, futnak járműbeszerzési programok használt motorvonatokra, mozdonyok vásárlására és bérlésére százas nagyságrendben, ezekről még a jelenlegi kormány akar döntést hozni. Szerinte decembertől megindul a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon és a választásig elindul a személyforgalom is. Így szerinte nyolc óráról négy órára csökken határellenőrzéssel együtt - erről még tárgyalások folynak – a Budapest és Belgrád közötti utazás. A Budapestet elkerülő V0 vasúti korridorról is ejtett néhány szót, mint fontos projekt.
Hozzátette, a légiközlekedés fejlesztése is előtérbe került, a Liszt Ferenc Repülőtér állami kézbe vétele után szóba került egy új terminál építése, közvetlen városi közlekedési kapcsolatok létrehozása. Az utasforgalmat 16millióról 20 millióra növelnék. Egy cargo repülőtér is tervben van, a helye még nem eldöntött. Emellett a Csepel-szigeten lévő hajókikötőt is fejlesztenék, ahogyan az odavezető Gubacsi-hidat is. A szabályozások kérdéskörét is szóba hozta, szerinte még jövő tavaszig megszületik az új KRESZ, a szakmai egyeztetéseken túl vannak, az össztársadalmi egyeztetések pedig olyan kérdéseket tartalmaznak, mint a belterületi, vagy gyorsforgalmi sebességhatárok.
Kevesebb a határátkelési lehetőség, mint Nyugaton
Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszter-helyettese előadásában a szomszédos országokkal való közlekedési kapcsolatok bővüléséről beszélt. Szerinte a korábbi 83 határátlépési pont után 47 újat hoztak létre, így 17 kilométerenként lehet átkelni az országhatárokon. Ebben még lemaradásban vagyunk Nyugat-Európához képest, ahol egy-négy kilométerenként van közúti, vasúti átkelőhely. Ausztria felé öt új kishatárátkelő létesült és Sopronnál gyorsforgalmi út is vezet oda immár, bár ezeket néha a túloldalon lezárják. Szlovákia felé 18 új kapcsolat épült, zömében Ipoly-hidak, de javítani kellene a vasúti közlekedést, mert nyolc sínpár is fut vonat nélkül, Kassa és Pozsony felé pedig nincs határ-menti vasúti forgalom. Ukrajna felé is létesültek új határátkelők, Románia felé Schengennek köszönhetően tíz újabb úton lehet átmenni a határon, és még lehetne bővíteni egyszerűen. Szerbia felé sok új kapcsolat létesült, Horvátország felé elkészült az újabb autópálya-kapcsolat, Itt sok a hiányosság, van olyan szakasz, ahol 70 kilométeren keresztül nincs átjutási lehetőség. Szlovénia felé két kis út épült.
Nem jó a közlekedési morálunk
A megnyitó utolsó előadója Bartal Tamás, az ÉKM helyettes államtitkára volt, aki a hazai közlekedési kultúráról adott elő. Mint mondta, a Magyar Közút NZrt. munkatársai folyamatosan veszélyek közt dolgoznak, és bántalmazzák őket, 2000. óta pedig 25-en szenvedtek közülük halálos balesetet.
Részletezett egy felmérést, miszerint a közlekedők 81 százaléka naponta észlelt szabályszegést és 68 százalékuk találkozik agresszióval. Csak minden negyedik ember érzi magát biztonságban az utakon. A büntetőfékezést inkább elítélik, mint a gyorshajtást, utóbbit megengedhetőnek tartják a közlekedők, előbbit viszont olyanok is gyakorolják, akik szerint nem szép dolog. A legtöbb ember szerint az iskolai oktatással lehetne javítani a hazai közlekedési kultúrán, harminc százalék pszichológiai alkalmasságit írna elő, a válaszolók negyede kamerákat és szigorúbb büntetéseket tartana célravezetőnek.
Bartal szerint bár a gépjárművek mennyisége folyamatosan nő az utakon, a baleseteké csökken, és a halálesetek száma is sokkal kevesebb, mint a rendszerváltás idején volt. Kevesebb balesetet okoznak a teherautók és a segédmotorosok, többet a motorosok. Az Európai Uniós a következő évtizedekben el szeretné érni, hogy nullára csökkenjen a balesetben meghaltak száma. Kérdés, hogyan lehet ezt elérni, Helsinkiben egy éves haláleset-mentes időszak volt mostanában, de ott 30-ra csökkentették a sebességhatárt.
A nyitó rendezvény végén fotópályázati eredményt hirdettek ki és diploma-pályázati díjakat adtak át, utóbbiakat Szabó Ákos, Vitányi Borbála és Horvatics Csaba vehettek át. Átadták az Év forgalmásza elismerést, amelyet Hóz Erzsébet, a KTI Közlekedésbiztonsági Kutatóközpontjának vezető kutatója érdemelt ki.
Magyar Közlekedési Konferencia EgerbenFotók: Nemes Róbert/Heol.hu
