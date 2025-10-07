Buszok, vasutak, új KRESZ – forradalmi hónapok jönnek a közlekedésben

Eger ad otthont a nyolcadik Magyar Közlekedési Konferencia – 49. Útügyi Napoknak. A Hotel Egerben kedden délelőtt tartották a plenáris megnyitót, amelyen Fónagy János, a Közlekedéstudományi Egyesület elnöke fölelevenítette a szervezet 76 éves történelmét. Kifejtette, az első két évtizedben az oktatás és a tájékoztatás volt a feladatuk, majd a rendszerváltásig szakmai állásfoglalásokat adtak gyakorlati kérdésekben, azóta pedig teljesen önállóak szakmai kérdésekben mondanak véleményt. Magyarország legnagyobb tudományos egyesületének számítanak négyezer egyéni tagjukkal, több mint száz pártolóval és jogi személlyel. Minden megyében van szervezetük, Budapesten több is. Évente 17 nagyrendezvényt tartanak, a korábbi tagozati elkülönülés pedig egyre inkább összekeveredik. Hamarosan könyvet is kiadnak az 1990-2025 közötti időszakról.

Ismét Egerben gyűltek össze az ország közlekedési szakemberei a Magyar Közlekedési Konferencia három napjára

Forrás: Nemes Róbert/Heol.hu

Fejlesztéseket soroltak a Magyar Közlekedési Konferencia nyitányán

Vágner Ákos egri polgármester köszöntőjét követően Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszter-helyettese beszélt a minisztérium fennállása óta a hazai közlekedésben történt változásokról és a tervekről. Kifejtette, a rendszerváltás óta először került egy szakminisztériumhoz a közlekedés szakpolitikájának összes szabályozási kérdését, az infrastrukturális fejlesztési feladatkörét, az állami közszolgáltatások teljesítésének tulajdonosi felügyeletét és a megrendelt közszolgáltatás igénybe vevői pozícióját is.

Beszélt fontos európai és balkáni tranzitútvonalak magyarországi kereszteződéséről, amely miatt hazánk kulcsország a közlekedésben, illetve arról, hogy amennyiben megépül a pireuszi kikötőbe vezető vasútvonal, a távol-keleti árukat illetően is fontosabb hely lesz az ország. A közlekedés nem a társadalmi mobilitás miatt is fontos, a munkába járást - és az elköltözés megelőzését - segítik elő a gyors eljutási módok. A 25 megyei jogú város közül 22-be vezet gyorsforgalmi út. Szót ejtett a 2000 kilométerre nyúló magyar gyorsforgalmi úthálózatról, tizenegy kétszer kétsávos út éri el az országhatárt és ezt növelnék Ukrajna, Románia irányába. A használatarányos útdíjbevétel jelentős költségvetési tétel a maga 2,2 milliárd eurójával, ezt szeretnék 3 milliárd fölé növelni az következő öt évben tervezett autópálya-fejlesztésekkel. Forrásokat kellene átcsoportosítani a sima úthálózat fejlesztésére, akár az önkormányzatoktól beszedett szolidaritási hozzájárulásból is (20 százalékát tarthatnák vissza a helyhatóságok erre a célra).