Friss számok a KSH-tól: meglepő, mely ágazatok húzzák le Heves megye átlagbérét

Augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 ezer 300, a nettó átlagkereset 472 ezer 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A KSH szerint a nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A KSH közölt mediánértékeket is, a bruttó kereset mediánértéke 563 ezer 400, a nettó kereset mediánértéke 394 ezer 300 forintot ért el, 8,9, illetve 10 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Májusban közel 450 ezer forint volt a nettó átlagkereset Heves vármegyében

Heves vármegyében a bruttó átlagkereset augusztusban 656 ezer forint volt, míg a nettó 453 ezer 600 forint, előbbi 7,4 százalékkal, utóbbi 8,1 százalékkal haladta meg a tavalyit. A fizikai dolgozók és a szellemiek között továbbra is jelentős a bérkülönbség, meghaladja a kétszázezer forintot.

Míg a fizikai munkakörben dolgozók nettó átlagkeresete augusztusban 364 ezer 500 forint volt Hevesben, addig a szellemieké meghaladta az 589 ezer forintot.

A tavalyihoz képest az utóbbiaké nagyobb mértékben emelkedett, 8,8 százalék volt az emelkedés, szemben a7,2 százalékkal.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Kicsit kevesebbet tudtak emelni

A foglalkoztatók nagysága szerint természetesen nagy eltérések voltak a bérekben. Például az ötven fő alatti cégeknél, intézményeknél 336,6 ezer forint volt a nettó átlagkereset, ezen belül a fizikai dolgozóké megközelítette a 270 ezret, a szellemieké meghaladta a 435 ezret, addig a 250 főnél nagyobb foglalkoztatóknál 587 ezer volt az átlagos nettó, a fizikai dolgozóké 304 ezer, a szellemieké 665 ezer forint volt. Ezeken belül is volt természetesen differencia, a legkisebb vállalkozásokban dolgozóké (1-4 fős munkáltatók) mindössze 302 ezer forint volt, a fizikaiaké 252 ezer 600, a szellemieké 364 ezer 600 forint volt. Egy 20-49 fős cégnél dolgozó átlagban364 ezer forintot kaphatott (fizikaiként 286 ezer, egy szellemiként 489 ezer forint szerepelt a bérpapíron átlagosan). Egy 50-100 fős cégnél 390 ezer forintot lehetett keresni átlagban. Az emelések a legkisebb cégeknél alacsonyabbak voltak, mint a már legalább 20embert foglalkoztatóknál. Ez azonban a legnagyobbakat leszámítva volt igaz, a 250 fős cégeknél már csak hat százalék körüli keresetnövekedés volt.

Jellemző volt az is, hogy a legkisebb munkáltatókon kívül mindenhol a szellemi dolgozók keresete emelkedett nagyobb mértékben, tíz százalék fölött.

Ágazatonként ennyi a nettó átlagkereset

Megnéztünk néhány ágazatot is Heves vármegyében. A vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban 266 ezer, de az építőiparban is csupán 321 ezer forint volt a bejelentett nettó átlagkereset, a kereskedelemben, gépjárműjavításban 326 ezer, a szállíts, raktározásban 342 ezer, a mezőgazdaságban pedig 348 ezer forint, míg a megyében jelentős feldolgozóiparban 524 ezer volt a hazavitt összeg (túlórával). Az egyes ágazatokban 120-180 ezer forint különbség is volt a fizikai és szellemi munkakört betöltők nettó bérében. Az emelés mértéke is különböző volt 2024. augusztusához képest, a szállítás és a feldolgozóipar kevésbé emelt, 5,4-5,8 százalék volt esetükben a növekedés, a mezőgazdaság és az építőipar tíz százalékot tett a tavalyi, alacsonyabb bérekre. A feldolgozóipart, a szállítást és a vendéglátást kivéve a szellemiek béremelkedése volt nagyobb ütemű, általában 2-6 százalék volt a javukra a többletnövekedés.