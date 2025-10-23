Hoppá, Heves megyét már kinézték maguknak a turisták! Célzottan ömlenek mindjárt erre a helyre

A Szallas.hu foglalási adatai szerint az október 23-án kezdődő őszi szünetben a legnépszerűbb úti célok között Eger, Miskolc és Nyíregyháza vezeti a listát a gyermekkel utazók körében. A legtöbb családos foglalás 3 vagy 4 főre szól, jellemzően 2-3 éjszakás tartózkodásra, és 46 százalékuk 70-170 ezer forint közötti kosárértékű. A Szallas.hu kínálatának még 24 százaléka foglalható – közölte a szállásfoglaló portál szerdán az MTI-vel.

Forrás: Beküldött fotó

Egerbe látogatnak a legtöbben az őszi szünetben

Az idei őszi szünetre eddig a legtöbb gyermekkel utazó vendég Eger, Miskolc, Nyíregyháza, Gyula és Siófok szálláshelyeit választotta. A belföldi tízes toplistán szerepel még Budapest, Pécs, Zalakaros, Hajdúszoboszló és Szeged is. Régiós bontásban továbbra is Észak-Magyarország a legkeresettebb, a foglalások 27 százaléka ide érkezik. Nyugat-Dunántúl követi 15 százalékkal, míg a Balaton régió részesedése 12 százalék.

A legtöbb család 2 éjszakás (43 százalék) vagy 3 éjszakás (35 százalék) tartózkodásra érkezik a szálláshelyekre. Az egyéjszakás foglalások aránya 11 százalék körüli, éppúgy mint a négy vagy több éjre szóló foglalásoké. "A családi utazások zöme 3 vagy 4 főre szól" - tette hozzá Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.

A gyerekkel utazók közül minden harmadik hotelt választ az őszi szünetre, 30 százalékuk apartmant, negyedük vendégházat foglal. Körülbelül minden tizedik vendég a panzió mellett dönt, míg az egyéb szállástípusok részesedése a Szallas.hu foglalásaiból 3 százalék. Ellátást a foglalások 59 százalékánál kértek - többségében félpanzió formájában. A szünetre szóló foglalások 39 százaléka wellness-szálláshelyre érkezett.

Az őszi szünetben országszerte számtalan családbarát program és tematikus élmény teszi még emlékezetesebbé a közös kikapcsolódást. Sok szálláshely egész héten át tartó gyerek- és családi programkínálattal várja a vendégeket: kézműves foglalkozások, animáció, minidiszkó, tökfaragás, jelmezes felvonulás, bűvészműsor, tematikus játékok és mesés színházi előadások színesítik a napokat. A szürethez és halloweenhez kapcsolódó események mellett a Márton-napi időszak is fontos szerepet kap, újbor-kóstolókkal és libás finomságokkal.