Pelenkát, hitelt, de akár gyógyszert is fizethetsz ezzel a trükkel – és még pénzt is visszakaphatsz!
Az egészségpénztári számla nemcsak gyógyszerekre vagy orvosi szolgáltatásokra használható, hanem akár hiteltörlesztésre vagy babatermékekre is. Adókedvezmény formájában a befizetett összeg 20 százalékát év végén visszaigényelhetjük, legfeljebb 150 ezer forintig. Bemutatjuk, hogyan lehet a pénztár előnyeit a mindennapi kiadásokra és családi szükségletekre fordítani.
Az egészségpénztári számlára utalt összeget sokféle módon felhasználhatjuk: fizethetünk belőle hiteltörlesztést, vásárolhatunk gyógyszert, sőt akár pelenkát is. Az egyik legfőbb előnye, hogy a befizetett összeg 20 százalékát év végén visszaigényelhetjük.
Horváthné Dr. Kökény Annamária rendszeresen oszt meg hasznos bejegyzéseket a különböző adókedvezményekről a Facebookon. Két hete például a pelenka után járó adó-visszatérítésről írt, legújabb, az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárakat érintő posztja pedig ismét nagy figyelmet kapott a több mint 141 ezres követőtáborától - írja a vaol.hu.
A konstrukció lényege, hogy az egészségpénztárba befizetett összegek 20 százalékát az év végén visszakapjuk, legfeljebb 150 ezer forintig. Ezt 750 ezer forint befizetésével lehet elérni. Bár az egészségpénztári tagságnak is vannak költségei – akár évi 50 ezer forint –, a megtérülés még így is jelentős, mintegy 100 ezer forint tiszta nyereséget jelenthet.
A vaol.hu cikke szerint, a paletta meglehetősen széles, hiszen a magánorvosi ellátás, vagy a temetkezési költségek elszámolása mellett, akár a lakáshitelünk egy részét is törleszthetjük egészségpénztári számlánkról, de bőven költhetünk belőle gyermekeinkre is:
Akár pelenkát is vásárolhatunk az egészségpénztári számlán szereplő összegből
- Szülésszolgáltatás: szülés után 120 napig, számlák nélkül, születési anyakönyvi kivonat alapján max. 2 millió Ft
- Pelenka, babaápolási termékek, terhességi teszt, mellszívó, baba mérleg, babafigyelő, orrszívó
- Óvodás kortól: ruházat, tanszer, tankönyv, digitális eszköz
- Egyetemista gyermek esetén: tandíj, térítési díj, kollégium, albérlet, digitális eszköz
- Gyógyszerek, lázmérő, sebtapasz
- Optikai termékek
Fontos, hogy adókedvezményt csak az tud visszaigényelni, aki fizet személyi jövedelemadót, tehát a családban annak érdemes csak ilyen számlát nyitni, aki adózik is, kedvezményezettként aztán megjelölhetőek a családtagok - írja a vaol.hu.
