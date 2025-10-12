október 12., vasárnap

Fűtés

Picit mérséklődtek a távhő díjai

Az EVAT távhőjének központi fix összegű támogatását megnövelték az idei fűtési idényre.

A szeptember 30-i Magyar Közlöny szerint a távhőszolgáltatóknak értékesített távhődíjak cöskkennek idén, a CHP-Erőműtől az EVAT által vásárolt távhő esetében a mennyiségi díj gigajoule-onként 6696 forint lesz az idényben, ami majdnem 600 forinttal alacsonyabb a tavalyinál. Gyöngyösön a Veolia és a Városgondozási Zrt. között a 6772 forintos hődíj 3 00 forintos csökkenés a tavalyihoz viszonyítva. Az intézményi hődíj ebben a fűtési szezonban Egerben 8531 forint gigajoule-onként, Gyöngyösön pedig 7337 forint, előbbi 330 forintos, utóbbi közel 300 forintos csökkenés.

Az EVAT távfűtőműve
Forrás:   Berán Dániel/Heol.hu

Az egri távhőcég havonta 35,371 millió forintos fix támogatásra számíthat, ez hatmillió forinttal több a tavalyihoz képest, a gyöngyösi vállalat pedig 16,876 millió forintot kap havi szinten, ami csupán 130 ezer forintos növekedés. A lakossági értékesítés miatt egységenként 5934 forintot kap az EVAT, a Gyöngyösi Városgondozási Zrt pedig 4464 forintot, ami 240, illetve 280 forintos csökkenés.

 

 

