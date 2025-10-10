október 10., péntek

Mai évfordulók
A hevesi cégek bővülését is hozhatja Orbán Viktor bejelentése

#Széchenyi Kártya Program#VOSZ#Széchenyi Kártya

Segítséget jelenthet a vállalkozásoknak a kamatplafon. Három százalékra csökkent a Széchenyi Kártya hitelek kamata.

Tóth Balázs

Kamatcsökkentéssel és hitelösszeg-emeléssel kedveznek a vállalkozásoknak, a Széchenyi Kártya Program fix kamatozású hiteltermékei százalékos ügyfél-kamatlábbal érhetőek el, hívta föl a figyelmet a VOSZ. A Széchenyi Mikrohitel felső igénylési határa ügyletenként 150 millió forintra nőtt, de egy ügyfél akár 200 millió forintot is kaphat, egy cégcsoport pedig akár 300 millió forintot is. A Széchenyi Kártya Program Folyószámlahitel Max+, a Likviditási Max+ és a Turisztikai Kártya október 6-tól fix 3 százalékos ügyfélkamatlábon, 250 millió forintig elérhetőek. A beruházási hitel termékkör a Beruházási Max+, Lízing Max+, Agrár Beruházási fix 3 százalékos kamatlábbal 500 millió forintig igényelhető.

A Széchenyi Kártya kamatait ismét lejjebb vitték
Forrás: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Ábry Zoltán, a VOSZ Heves vármegyei elnöke szerint a Széchenyi Kártya mindig népszerű volt a mikro, kis- és középvállalkozások között, ez a legjobb elérhető konstrukció Magyarországon és a kormány döntésének köszönhetően még jobban segíti őket. Ha tőkéhez akarnak jutni, akkor ez a legkeresettebb lehetőség, amely már negyedszázada létezik. A Heves megyei irodát egy banki szakember vezeti, aki aki segítséget nyújt a vállalkozásoknak a banki termékeket illetően, illetve a kockázatokat illetően is tud tanácsot adni, ennek megfelelően sokan keresik föl.

Hozzátette, a mostani kamatcsökkentéssel kifejezetten a mikrovállalkozásokat célozza a kormány. A kis- és középvállalkozások segítése terén eddig még senki sem lelt rá a bölcsek kövére a rendszerváltás óta. Vannak jó kezdeményezések kormányzat, intézményi és magán részről is. Most például a Széchenyi Kártya is segít tőkéhez juttatni a kisvállalkozásokat, de a VOSZ saját, Demján Sándor Tőkeprogramja is új lehetőséget nyit a vállalkozásoknak. Ezen kívül csoportos energiabeszerzéssel, beszállítói programmal is igyekeznek kedvezni. A pénz mellett a tanácsadás és a kapcsolati tőke is számít a vállalkozások segítésében.

Szántó László, az Axis Bentonit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a kezdetektől élnek a Széchenyi Kártya nyújtotta lehetőségekkel, ötven milliós kerettel kezdtek, most 100 milliós folyószámlahitelt vesznek igénybe. Szerinte a kamat 3 százalékra csökkentése nagy könnyebbséget jelent a vállalkozásoknak, öt 5-7 százalékos kamatra nem venne föl hitelt, az pedig azt jelentené, hogy a vállalkozás megrekedne egy szinten. Nem tudnának terméket fejleszteni, beruházni. Hozzátette, jól bevált a konstrukció, sokat segít a vállalkozás életében, forgóeszközt finanszíroznak belőle, a bővülés pedig egyre több ilyet igényel.

Egri konferencián is szó lesz a Széchenyi Kártya programról

Ábry Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy október 15-én 14:30-tól Egerben, a Hotel Koronában Portfolio konferenciát rendeznek a vállalkozások számára. A rendezvény ingyenes, nem csak VOSZ tagok mehetnek, előzetesen viszont regisztrálni kel. Ábry Zoltán és File Sándor (HKIK) köszöntője után a Széchenyi Kártya Programról tart előadást dr. Tóth Róbert, a KAVOSZ vezérigazgató-helyettese, a Demján Sándor Tőkeprogramot ismerteti Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgató-helyettese, a VOSZ szerepét mutatja be Ádám Imre, a VOSZ elnökhelyettese, míg Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője a hazai gazdasági kilátásokról tart előadást. Ezután panelbeszélgetés kezdődik a cégfejlesztések finanszírozási megoldásainak kiválasztásáról.

Főoldali borítókép illusztráció, forrása: Béres Attila/Magyar Nemzet

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
