A hevesi cégek bővülését is hozhatja Orbán Viktor bejelentése

Kamatcsökkentéssel és hitelösszeg-emeléssel kedveznek a vállalkozásoknak, a Széchenyi Kártya Program fix kamatozású hiteltermékei százalékos ügyfél-kamatlábbal érhetőek el, hívta föl a figyelmet a VOSZ. A Széchenyi Mikrohitel felső igénylési határa ügyletenként 150 millió forintra nőtt, de egy ügyfél akár 200 millió forintot is kaphat, egy cégcsoport pedig akár 300 millió forintot is. A Széchenyi Kártya Program Folyószámlahitel Max+, a Likviditási Max+ és a Turisztikai Kártya október 6-tól fix 3 százalékos ügyfélkamatlábon, 250 millió forintig elérhetőek. A beruházási hitel termékkör a Beruházási Max+, Lízing Max+, Agrár Beruházási fix 3 százalékos kamatlábbal 500 millió forintig igényelhető.

A Széchenyi Kártya kamatait ismét lejjebb vitték

Forrás: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ábry Zoltán, a VOSZ Heves vármegyei elnöke szerint a Széchenyi Kártya mindig népszerű volt a mikro, kis- és középvállalkozások között, ez a legjobb elérhető konstrukció Magyarországon és a kormány döntésének köszönhetően még jobban segíti őket. Ha tőkéhez akarnak jutni, akkor ez a legkeresettebb lehetőség, amely már negyedszázada létezik. A Heves megyei irodát egy banki szakember vezeti, aki aki segítséget nyújt a vállalkozásoknak a banki termékeket illetően, illetve a kockázatokat illetően is tud tanácsot adni, ennek megfelelően sokan keresik föl.

Hozzátette, a mostani kamatcsökkentéssel kifejezetten a mikrovállalkozásokat célozza a kormány. A kis- és középvállalkozások segítése terén eddig még senki sem lelt rá a bölcsek kövére a rendszerváltás óta. Vannak jó kezdeményezések kormányzat, intézményi és magán részről is. Most például a Széchenyi Kártya is segít tőkéhez juttatni a kisvállalkozásokat, de a VOSZ saját, Demján Sándor Tőkeprogramja is új lehetőséget nyit a vállalkozásoknak. Ezen kívül csoportos energiabeszerzéssel, beszállítói programmal is igyekeznek kedvezni. A pénz mellett a tanácsadás és a kapcsolati tőke is számít a vállalkozások segítésében.

Szántó László, az Axis Bentonit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a kezdetektől élnek a Széchenyi Kártya nyújtotta lehetőségekkel, ötven milliós kerettel kezdtek, most 100 milliós folyószámlahitelt vesznek igénybe. Szerinte a kamat 3 százalékra csökkentése nagy könnyebbséget jelent a vállalkozásoknak, öt 5-7 százalékos kamatra nem venne föl hitelt, az pedig azt jelentené, hogy a vállalkozás megrekedne egy szinten. Nem tudnának terméket fejleszteni, beruházni. Hozzátette, jól bevált a konstrukció, sokat segít a vállalkozás életében, forgóeszközt finanszíroznak belőle, a bővülés pedig egyre több ilyet igényel.