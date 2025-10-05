Szélerőművek jöhetnek Hevesbe, egyszerűsödhet az engedélyeztetés

Másfél évtizeden keresztül nem épültek hazánkban szélerőművek, hiszen visszavonták a pályázatokat, majd olyan szabályozást alkottak, amely lehetetlenné tette újabb erőművek építését. Az Energiaügyi Minisztérium most társadalmi egyeztetésre bocsátott egy jogszabály-tervezetet, amely ígéretük szerint megkönnyítené azt, hogy néhány térségben ilyen erőműveket telepítsenek. A tavalyelőtt született szabályokat egyértelműsítenék és egyszerűsítenék. A javaslat szerint könnyített térségeket jelölhetnek ki főként az északnyugati országrészben, de a 17 kedvezőbb helyzetbe kerülő járás közt lenne a hevesi is.

Az erki szélerőmű

A minisztérium szerint bő háromszáz megawattnyi beépített szélenergia-kapacitás van jelenleg az országban, ezt háromszorosára növelnék. A mostani tervezet 2025. október 9-ig véleményezhető. Gyorsabb engedélyeztetéssel és kedvezőbb feltételekkel épülhetnek szélerőművek a Kisalföldön és szomszédságában, a dunaújvárosi, hevesi, mezőtúri, miskolci és törökszentmiklósi járásokban is. A könnyített térségekben az országos 130 méteres felső korlátnál magasabb, akár 199 méter lehet a tornyok engedélyezhető mérete. A szélerőművek telepítése esetén más országrészektől eltérően nem szükséges mezőgazdasági művelésre hasonlóképpen alkalmas csereterületet biztosítani.

A javaslat további elemei az engedélyezésben eljáró hatóságok egységes jogalkalmazása érdekében pontosítják a 700 méteres védőzóna számításának szabályait. Bizonyos feltételek fennállása esetén lehetővé tehetik a szélerőművek lapátjainak átnyúlását a szomszédos ingatlan területére. A rendelkezések változatlanul alapelvként rögzítik, hogy csak olyan település területén létesülhet szélkerék, ahol ezt a helyi közösség kifejezetten engedi. Az új szabályozás jóvoltából megvalósuló első szélerőművek 2029-től állhatnak kereskedelmi üzembe.

Szélerőművek helyzete szűkebb hazánkban

Heves vármegyében a 2005-ben létesült erki szélerőmű az egyetlen szélkerék, a megyéhez közel még Bükkaranyos és Emőd között van egy ilyen energiatermelő. Az erkit üzemeltető cég Hevesen is tervezett egyet, de az nem valósult meg, kis napelemes projektjüket is Szolnokra vitték át. Ugyanígy a fiókban maradtak a boldogi, ecsédi, nagykökényesi, herédi szélenergiás tervek is. Bő másfél évtizeddel ezelőtt Ecséden 50 megawattnyi, Nagykökényesen tíz megawattnyi szélerőművet akartak telepíteni. Ezek a tervek füstbe mentek, hiába szerezték meg a cégek a lehetőséget, sok társaság spekulációs céllal pályázott a kapacitásra (volt, aki el is adta), meg nem valósította őket, az engedélyek pedig lejártak. Azután a törvény is akadályozta a szélkerekek építését.