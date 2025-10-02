október 2., csütörtök

Megszólalt az egri hoteltulajdonos, meglephet, amit a SZÉP-kártyákról mondott

A SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését: augusztusban 5,5 százalékkal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint egy évvel korábban – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szombaton az MTI-vel. A kormány a SZÉP-kártya juttatásaival kiemelten támogatja a családok gondtalan pihenését, miközben a hazai turizmust és a gazdaságot is erősíti.

Az NGM közölte azt is, hogy a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar családok minél többször és minél többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani. Kiemelték, hogy a SZÉP-kártya az idei nyári szezonban is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: 2025 augusztusában a kártyabirtokosok összesen 49,1 milliárd forintot költöttek kártyáikról, ami 5,5 százalékkal volt több az előző év azonos időszakához képest. Ezáltal a SZÉP-kártya is hozzájárult ahhoz, hogy augusztusban közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ami új csúcsnak számít az év ezen hónapjában.

SZÉP-kártya
A SZÉP-kártya népszerűsége egyre nő. Az idei évben többet használtuk SZÉP-kártyáinkat, több mint 300 milliárdot költöttünk el január és augusztus között. Képünk illusztráció.
Fotó: Mogyorósi Zsolt

Idén augusztusban a SZÉP-kártya feltöltések összértéke több mint 26,5 milliárd forintot tett ki, míg a kártyabirtokosok összesen 49,1 milliárd forintot költöttek SZÉP-kártyáikról, 5,5 százalékkal többet, mint 2024 augusztusában.

Az év nyolcadik hónapjában az elfogadóhelyek száma is tovább bővült, így a kártyabirtokosok már több mint 160 ezer helyszínen használhatják SZÉP-kártyájukat, ami 8,2 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva - közölte a tárca.

A legtöbb bevételt augusztusban is a balatoni szálláshelyek köszönhették a SZÉP-kártyának, ott a belföldi szálláshelyi költések 9,8 százalékát ez a fizetőeszköz biztosította.

Bevételeiket legnagyobb arányban a Sopron-Fertő turisztikai térségben köszönhették a szálláshelyek a SZÉP-kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi bevételek 16,3 százalékát SZÉP-kártyával egyenlítették ki. A szálláshelyi SZÉP-kártyás költések augusztusban Budapesten nőttek a legnagyobb mértékben 26,1 százalékkal.

– A SZÉP-kártya a nyári szezonban is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: 2025 augusztusában közel 2,8 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 5,2 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A belföldi vendégek száma közel 1,5 millió volt, ami a tavalyihoz képest 1 százalékos növekedést jelent. A vendégéjszakák száma elérte a 7,3 milliót, ebből a belföldi vendégek közel 4 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken – közölte az NGM.

A kormány célja, hogy a SZÉP-kártya minél több magyar család belföldi kikapcsolódását támogassa. Az év első nyolc hónapjában a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 310 milliárd forintot, ez 5,6 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakának eredményét.

– A SZÉP-kártyáról történő költések összértéke 327,8 milliárd forintot tett ki, ami 2024 január-augusztusához képest 10,7 százalékkal volt magasabb – írta az NGM.

Vármegyénk szállodáiban vegyes a tapasztalat

Az egri Hotel Unicornis igazgatója, Román Péter portálunk kérésére azt mondta, sajnos nem tapasztalta, hogy szállodájukban emelkedtek volna a SZÉP-kártyával kiegyenlített vendégéjszakák száma, ezzel szemben Hoffmann József, a Residence Ózon Hotel tulajdonosa szerint a nyári hónapokban 20-25 százalékkal nőtt az így kifizetett szállodai napok száma. 

– Ugyan az év eddigi hónapjaira lebontva nem tudnék pontos arányt mondani, az viszont biztos, hogy a nyári hónapokban a SZÉP-kártyás tranzakciók száma 20-25 százalékkal is nőtt – tette hozzá Hoffmann József.

A SZÉP-kártya egyenlegének fele bizonyos barkácsáruházakban is elkölthető 

Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy az idei évtől a SZÉP-kártyára érkező összeg felét lakásfelújításra, építőanyagra, festékre vagy egyéb ehhez szükséges eszközökre is lehet fordítani, de akár bútort is lehet belőle vásárolni. Természetesen ez a lehetőség a 2025. január elsején a folyószámlán rendelkezésre álló összegre is érvényes, ugyancsak a pénz felének erejéig. Az összegekből az erre a célra fordítható keret "betartása" a SZÉP-kártyát elfogadó üzletekre és a kártyabirtokosra van bízva.

 

 

