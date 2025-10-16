2 órája
Digitalizálják az egri fűtőművet, modern technológia garantálja majd a gyorsaságot
Energetikai korszakváltás előtt Eger. Több mint 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat és az EVAT Zrt. közös energiamenedzsment-fejlesztési projektje, amely a távhőszolgáltatás modernizálását hozza.
– Digitalizáció kezdődik az egri fűtőműben, 200 millió forintból valósul meg – jelentették be sajtótájékoztatón csütörtökön a Felsővárosban. Vágner Ákos polgármester, dr. Bánhidy Péter az EVAT vezérigazgatója, Gaál Loránd távhő divízióvezető osztották meg a részleteket a projektről. A Felsőváros nagy részében a fűtőmű szolgáltatja a melegvizet és a fűtést is.
Vágner Ákos elmondta, hogy az elmúlt egy évben sok változás történt az önkormányzatnál. Az EVAT Zrt. igazgatótanácsa megszűnt tavaly októberben, egy vezérigazgató került az élére, ami hatékonyabb működést eredményez a városvezető szerint. Elmondta azt is, hogy az önkormányzatnál aktív forráskeresésbe kezdtek, igyekeznek külső finanszírozást bevonni a fejlesztésekbe.
– Próbálunk minél többet Egerbe hozni, hogy a lakosság igényeinek meg tudjunk felelni. A Kormány fontos célkitűzése az energetikai szuverenitás megteremtése. Az EVAT Zrt. pályázott egy energetikai programban, ennek köszönhetően digitalizáció kezdődik a fűtőműben az analóg alapokról. Ez egy 200 milliós, 100 százalékos finanszírozottságú projekt.
Gaál Loránd divízióvezető elmondta, hogy a DIMOP Plusz pályázatban energiarendszerek menedzsmentje témában pályáztak. A digitalizáció révén valós időben láthatják az energiafelhasználást, pontosabb menetrendeket tudnak biztosítani a lakosságnak, távolról érzékelik a meghibásodásokat, távolról be tudnak avatkozni. Elmondta, jelenleg úgy határolják be a hibát, hogy egy munkatársuk kimegy a feltételezett helyszínre, és papírra rögzítik az adatokat. A jövőben ezt azonnal látják majd, ahogy a hiba helyét is. A riasztások nyomán az informatikai problémát helyből is meg tudják oldani.
A beruházás 18 hónap alatt valósul meg azt követően, hogy a támogatói okiratot aláírják. Még ebben az évben elkezdődik. Dr. Bánhidy Péter elmondta, hogy a vissza nem térítendő forrás révén a távfelügyelet 72 városi hőközpontban épül ki.
A korszerű energiamenedzsment Eger zöld jövőjének alapja
A valós idejű adatoknak köszönhetően pontosan követhető lesz az energiafelhasználás, mérhetővé és elemezhetővé válnak a fogyasztási minták, ami segíti az adatalapú, tudatos döntéshozatalt. A fejlesztés része a szenzorok és mérőműszerek beszerzése, korszerű szoftverek telepítése, valamint a rendszer működtetéséhez szükséges szakemberek képzése is. Az energiafelhasználás optimalizálása hosszú távon jelentős költségmegtakarítást eredményezhet az önkormányzat és az intézményhálózat számára, miközben csökken a környezetterhelés is.
Digitalizáció kezdődött meg az egri fűtőművekbenFotók: Lénárt Márton / Heol.hu
Új lehetőségek a városi távhőszolgáltatásban
Az EVAT Zrt. számára a projekt stratégiai jelentőségű: az energiamenedzsment-rendszer bevezetése alapjaiban formálhatja át a városi távhőszolgáltatás működését. A pontos fogyasztási adatok birtokában optimalizálható a hőtermelés, csökkenthetők a hálózati veszteségek, és hatékonyabb tervezés valósítható meg.
A fejlesztés a jövőre is épít: hosszabb távon előkészíti a megújuló energiaforrások fokozott bevonását a távhőrendszerbe, ami tovább erősítheti Eger energiafüggetlenségét és ellátásbiztonságát, valamint nulladik eleme lehet a fenntartható energetikai fejlesztések hazai és nemzetközi fejlesztési programjaiban történő részvételhez.
Biztonságos, fenntartható és megfizethető energia mindenki számára
A fejlesztés nemcsak műszaki és gazdasági szempontból hoz jelentős előrelépést, hanem közvetlen társadalmi hatásai is lesznek. Az energiahatékony önkormányzati működés révén:
- csökkenhetnek az intézmények fenntartási költségei, így több forrás szabadulhat fel más közösségi célokra,
- a városi közszolgáltatások hosszú távon stabilabb és fenntarthatóbb működése biztosítható,
- a környezettudatos városüzemeltetés példát mutathat a lakosság és a helyi vállalkozások számára is, elősegítve a szemléletváltást az energiatakarékosság terén.
