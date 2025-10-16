Digitalizálják az egri fűtőművet, modern technológia garantálja majd a gyorsaságot

– Digitalizáció kezdődik az egri fűtőműben, 200 millió forintból valósul meg – jelentették be sajtótájékoztatón csütörtökön a Felsővárosban. Vágner Ákos polgármester, dr. Bánhidy Péter az EVAT vezérigazgatója, Gaál Loránd távhő divízióvezető osztották meg a részleteket a projektről. A Felsőváros nagy részében a fűtőmű szolgáltatja a melegvizet és a fűtést is.

Gaál Loránd, dr. Bánhidy Péter és Vágner Ákos a távhő digitalizációját ismertette Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Vágner Ákos elmondta, hogy az elmúlt egy évben sok változás történt az önkormányzatnál. Az EVAT Zrt. igazgatótanácsa megszűnt tavaly októberben, egy vezérigazgató került az élére, ami hatékonyabb működést eredményez a városvezető szerint. Elmondta azt is, hogy az önkormányzatnál aktív forráskeresésbe kezdtek, igyekeznek külső finanszírozást bevonni a fejlesztésekbe.

– Próbálunk minél többet Egerbe hozni, hogy a lakosság igényeinek meg tudjunk felelni. A Kormány fontos célkitűzése az energetikai szuverenitás megteremtése. Az EVAT Zrt. pályázott egy energetikai programban, ennek köszönhetően digitalizáció kezdődik a fűtőműben az analóg alapokról. Ez egy 200 milliós, 100 százalékos finanszírozottságú projekt.