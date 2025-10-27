36 perce
Itt a bűvös szám a pénztárcádból, ennyivel költhet többet egy hevesi, mint tavaly
Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő 6 százalékos emelkedés mellett 12 ezer 323 euróra nőtt, ami az európai átlag 60 százalékának felel meg. Ezzel a vizsgált európai országok között hazánk a harmincadik helyen szerepel a GfK Vásárlóerő 2025. évi tanulmányában.
A Trade Magazinban közölt GfK Vásárlóerő 2025 tanulmány szerint az egy főre jutó átlagos vásárlóerő Európában 2025-ben 20 ezer 291 euróra nőtt. A 42 elemzett ország között Liechtenstein, Svájc és Luxemburg vezet, míg a nettó jövedelem Fehéroroszországban, Koszovóban és Ukrajnában a legalacsonyabb a kontinensen. Az európaiak teljes vásárlóereje 2025-ben 13 ezer 900 milliárd euró, ami egy főre vetítve 20 ezer 291 eurós átlagot jelent, ez 4 százalékos nominális növekedés egy év alatt.
A korábbi évekhez hasonlóan Liechtenstein 2025-ben 71 ezer 130 euróval az első, a svájciak 53 ezer euróval, a luxemburgiak majdnem 39 ezerrel dobogósok. A lista top 10 országában nagyon magas az egy főre jutó vásárlóerő, amely legalább 43 százalékkal meghaladja az európai átlagot. Írország bekerült az első tízbe, a hetedik helyen áll 30 ezer 205 euróval, míg Hollandia kiesett onnan 28 ezer 535 euróval. Összességében az elemzett 42 országból 16 az európai átlag felett van, viszont 26 ország alatta, a sereghajtó Ukrajnában háromezer euró sincs az éves nettó átlagjövedelem.
Heves vármegye kilencedik a megyék közt
Magyarország a vizsgált 42 európai ország közül a harmincadik helyen áll, akár 2024-ben. Az egy főre jutó 12 ezer 323 eurós átlagos vásárlóerővel a magyarok 40 százalékkal maradnak el az európai átlagtól. A 20 magyarországi vármegyét vizsgálva kiderül, hogy különösen az öt átlagon felüli vásárlóerővel rendelkező vármegye tudta megvédeni első helyét (Budapestet is ideértve). Ezek mindegyike a főváros környékén, vagy attól nyugatabbra található. Az egy főre jutó 15 ezer 739 eurós költési potenciállal a főváros közel 28 százalékkal az országos átlag felett egyértelműen az első helyen áll.
Az egy főre jutó 12 ezer 390 eurós nettó rendelkezésre álló jövedelemmel Veszprém áll a legközelebb az országos átlaghoz. A top 10 vármegye rangsorában idén a másodiktól a nyolcadik helyig vannak változások. Pest a negyedik helyről a másodikra ugrott, Komárom-Esztergom és Fejér vármegye egy hellyel lejjebb csúszott, míg Tolna és Győr-Moson-Sopron helyet cserélt. Heves vármegye ebben az esztendőben is a kilencedik, szűkebb pátriánkban az elkölthető jövedelem átlagosan 11 ezer 596 euró, ami hét százalékkal növekedett 2024-hez viszonyítva – hasonlót mutat a KSH is a kereseteknél –, az emelkedés összegszerűen 751 euró. Tolna megyéhez képest mindössze 49 euró az elmaradás. Az előző évekhez hasonlóan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye zárja a rangsort, ahol az egy főre jutó vásárlóerő 9 ezer 614 euró, ami 22 százalékkal marad el az országos átlagtól.
Egy év alatt hatszáz euróval nőtt az elkölthető jövedelem Hevesben
Vásárlóerő 2025-ben (euró/fő)
- Budapest 15 739
- Pest 13 297
- Komárom-Esztergom 13 276
- Fejér 13 115
- Veszprém 12 390
- Vas 11 900
- Győr-Moson-Sopron 11 727
- Tolna 11 645
- Heves 11 596
- Csongrád-Csanád 11 434
Forrás: GfK Vásárlóerő Tanulmány, Trendmagazin
Közelebb az országos átlaghoz, távolabb az unióstól
A Heves megyei növekedés üteme (6,9 százalék) meghaladta a 6 százalékos országos átlagértéket, ami egy minimális közeledést eredményezett az országos átlaghoz, 93,7 százalékról 94,1 százalékra zárkózott Heves. Tavaly ellenben hat százalékos volt a távolodás, míg vármegyénk lakosainak vásárlóereje továbbra is 2017-ben volt a legközelebb az országos átlaghoz, akkor 97,7 százalékot mért a GfK. Az uniós átlagtól pedig ismét távolabb kerültünk, tavaly 57,5 százalékon, idén pedig 57,1 százalékon állunk.
A pesti agglomeráció a leggazdagabb
Az ötezer főnél népesebb települések rangsorában továbbra sincs a legjobb tíz között Heves vármegyei város, vagy község. A leggazdagabb települések listáját idén újból Üröm vezeti, míg a tavalyi tizedik Nyergesújfalu kiesett a top 10-ből. Paks a hatodik helyre került, Solymár a harmadik, míg Diósd az ötödik helyre jött föl. Az első helyezett vásárlóerő indexe 172,2 százalék, azaz 72,2 százalékkal magasabb a hazai átlagos vásárlóerőnél.
A top10-ben szereplők közül nyolc település Budapest agglomerációjában, Pest vármegyén belül található kisváros (Üröm, Budaörs, Solymár, Nagykovácsi, Diósd, Törökbálint, Szentendre, Dunakeszi), csak Paks és Győrújbarát a kakukktojás. A toplistában található települések legalább 30,9 százalékkal haladják meg az országos átlagos vásárlóerőt.
Átlagkereset, nyugdíj és vásárlóerő
2024-ben az akkori összeg 392 forintos euró árfolyammal számolva 4 millió 251 ezer forintot tett ki, ami havonta 354,3 ezer forintos elkölthető jövedelmet jelentett. Idén ez 390 forintos árfolyam mellett 4 millió 522 ezer forintos évi, 376 ezer 870 forintos havi elkölthető jövedelmet eredményezett. A KSH augusztusi adata 453 ezer 600 forintos Heves vármegyei nettó átlagkeresetről szólt a teljes állásban dolgozók között, de például az átlagnyugdíj 236,5 ezer forint a megyében.
