Itt a bűvös szám a pénztárcádból, ennyivel költhet többet egy hevesi, mint tavaly

A Trade Magazinban közölt GfK Vásárlóerő 2025 tanulmány szerint az egy főre jutó átlagos vásárlóerő Európában 2025-ben 20 ezer 291 euróra nőtt. A 42 elemzett ország között Liechtenstein, Svájc és Luxemburg vezet, míg a nettó jövedelem Fehéroroszországban, Koszovóban és Ukrajnában a legalacsonyabb a kontinensen. Az európaiak teljes vásárlóereje 2025-ben 13 ezer 900 milliárd euró, ami egy főre vetítve 20 ezer 291 eurós átlagot jelent, ez 4 százalékos nominális növekedés egy év alatt.

A Heves vármegyei vásárlóerő közel hét százalékkal emelkedett egy év alatt.

Forrás: Kallus György/Világgazdaság

A korábbi évekhez hasonlóan Liechtenstein 2025-ben 71 ezer 130 euróval az első, a svájciak 53 ezer euróval, a luxemburgiak majdnem 39 ezerrel dobogósok. A lista top 10 országában nagyon magas az egy főre jutó vásárlóerő, amely legalább 43 százalékkal meghaladja az európai átlagot. Írország bekerült az első tízbe, a hetedik helyen áll 30 ezer 205 euróval, míg Hollandia kiesett onnan 28 ezer 535 euróval. Összességében az elemzett 42 országból 16 az európai átlag felett van, viszont 26 ország alatta, a sereghajtó Ukrajnában háromezer euró sincs az éves nettó átlagjövedelem.

Heves vármegye kilencedik a megyék közt

Magyarország a vizsgált 42 európai ország közül a harmincadik helyen áll, akár 2024-ben. Az egy főre jutó 12 ezer 323 eurós átlagos vásárlóerővel a magyarok 40 százalékkal maradnak el az európai átlagtól. A 20 magyarországi vármegyét vizsgálva kiderül, hogy különösen az öt átlagon felüli vásárlóerővel rendelkező vármegye tudta megvédeni első helyét (Budapestet is ideértve). Ezek mindegyike a főváros környékén, vagy attól nyugatabbra található. Az egy főre jutó 15 ezer 739 eurós költési potenciállal a főváros közel 28 százalékkal az országos átlag felett egyértelműen az első helyen áll.

Az egy főre jutó 12 ezer 390 eurós nettó rendelkezésre álló jövedelemmel Veszprém áll a legközelebb az országos átlaghoz. A top 10 vármegye rangsorában idén a másodiktól a nyolcadik helyig vannak változások. Pest a negyedik helyről a másodikra ugrott, Komárom-Esztergom és Fejér vármegye egy hellyel lejjebb csúszott, míg Tolna és Győr-Moson-Sopron helyet cserélt. Heves vármegye ebben az esztendőben is a kilencedik, szűkebb pátriánkban az elkölthető jövedelem átlagosan 11 ezer 596 euró, ami hét százalékkal növekedett 2024-hez viszonyítva – hasonlót mutat a KSH is a kereseteknél –, az emelkedés összegszerűen 751 euró. Tolna megyéhez képest mindössze 49 euró az elmaradás. Az előző évekhez hasonlóan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye zárja a rangsort, ahol az egy főre jutó vásárlóerő 9 ezer 614 euró, ami 22 százalékkal marad el az országos átlagtól.