Vigyáznak a Trappista hagyományos alakjára - erre figyelj, ha ilyen sajtot veszel!

– A fogyasztói tudatosság emelkedésével egyre nagyobb társadalmi igény mutatkozik a jó minőségű élelmiszerek iránt, ezért is volt fontos, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv kibővülhessen egy új fejezettel, szabályozva a hazai tejipar egyik meghatározó termékét, a legismertebb magyar sajtot, a Trappistát. Az új rendelkezések tartalmazzák a felhasználható összetevőket, a trappista sajt alakjára, méretére és tömegére vonatkozó előírásokat, továbbá az összetételi és érzékszervi követelményeket – írta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a sajtóközleményében.

A trappista sajtot és a vadkovászt érintő szabályozás lépett életbe. Képünk illusztráció

Fotó: Karnok Csaba

A Világgazdaság korábbi cikkében megírta, hogy a trappista ebből a szempontból fontos szerepet játszik a piacon, a kampánnyal azt is el szeretnék érni, hogy a fogyasztók megkülönböztessék a magyar trappistát az importtól. A ágazatnak ugyanis az egyik legsúlyosabb problémája, hogy hatalmas mennyiségű külföldi tejtermék érkezik Magyarországra. Az itthon elfogyasztott

trappista sajtok 60,

a joghurtok 90, és

a vaj 70 százaléka

importból származik.

– Ezért szól ez a kampány a korong alakú trappistáról, mert ha ilyen a trappista, akkor az biztosan magyar – tette hozzá Koller Attila, a Tej Terméktanács feldolgozói társelnöke. Fontos, hogy az Agrármarketing Centrum (AMC) is támogatja a kampányt pénzzel és szaktudással is, de a kormányzatnak más eszköz is rendelkezésre áll. Az ágazat ugyanis még 2019-ben javasolt egy élelmiszerkönyv-beli változást a trappista sajttal kapcsolatosan, amit az EU-val sikerült is elfogadtatni, de a itthon a mai napig nem hirdették ki. A helyzet azért is faramuci, mert

azok az országok, ahonnan a legtöbb ilyen sajt érkezik Magyarországra, nem is gyártanak trappista sajtot, csak edámi és gouda típusú sajtokat, mégis furcsa módon, mire ideérnek ezekből valahogy trappista lesz

– hívta fel a figyelmet a vg.hu cikke.

Nem csak jogi kérdés

– A különböző sajtok, így például a Trappista sajt nevének védelme nem csupán egy jogi kérdés, hanem a minőség, a hagyományok, a fogyasztói bizalom megóvásának és a magyar gazdaság erősítésének kulcsfontosságú eleme is – fogalmaz a NAK sajtóközleménye.