Bajban a földek Hevesben is – az új vetéseknek nagyon kellene a csapadék

A HungaroMet elemzése szerint a mögöttünk álló egy hétben több időjárási front is átvonult fölöttünk, ami gyakran okozott szeles időjárást, országos csapadék azonban csak a múlt csütörtökön este érkezett, markáns hidegfronthoz kötődően hullott, de több-kevesebb eső valahol az országban minden nap esett. Így az elmúlt egy hétben a Dunántúlon és az Északi-középhegység területén 25-50 milliméter, míg az Alföldön 10-25 milliméter közötti csapadékot mértek. Vármegyénk dél-hevesi részén csupán 16 milliméter hullott, a hegyek környékén 20-29, a Kékesen 55 milliméter eső és más formátumú csapadék esett, így az aszály még nem ért véget.

A talaj felső fél métere továbbra is száraz Heves megyében az aszály hatása miatt

Forrás: HungaroMet

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A meteorológusok szerint az októberben lehullott mennyiség így is országszerte kevesebb, mint a sokéves átlag, de 5-25 milliméterre csökkent az ilyenkor szokásos mennyiséghez képest fennálló csapadékhiány, a megyénkben például 9-29 milliméter eső hiányzott. A 90 napos csapadékösszeg is hiányt mutat hazánk túlnyomó részén, az északi országrészben vannak foltok, ahol a sokéves átlagnak nagyjából megfelelő vagy annál több eső esett. Ilyen például a Bükk és térsége, de megyénkben általánosságban 30-40 milliméter az elmaradás.

Az aszály hatása hosszú távon velünk van

A felszín közeli talajréteg a múlt hét végére alaposan átnedvesedett azokon a területeken, a nyugati és az északi országrészekben 50-60 cm-es mélységbe is jutott a nedvességből, ennél mélyebben azonban továbbra is országszerte igen szárazak a talajok. Megyénkben a talaj legfelső rétegének 75-80 százalékos a nedvességtartalma, a felső fél méteres rétegben azonban a déli részeken csupán 47 százalékos a növények által hasznosítható nedvességtartalom. A fél- és egy méter közötti rétegben csupán 25-30 százaléknyi nedvesség van.

A HungaroMet szerint a nyári kapás növények betakarítása már sokfelé befejeződött vagy a végéhez közelít. A repce jellemzően erős, jó állapotban van, jót tett neki a múlt heti alapos öntözés, ami életmentő volt az őszi kalászosoknak is. Többfelé látni már szépen zöldellő, erős táblákat, de vannak állományok, melyek még épphogy kikeltek. Az őszi vetéseknek főként az Alföldön lenne nagy szükségük további számottevő csapadékra. Hevesben az aszály hatása még mindig érvényesül, bár vannak az átlagnál nagyobb zöld tömegű táblák.

Főoldali képünk illusztráció, forrás: Mészáros János / Új Néplap