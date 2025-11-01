Kiválasztás és génmegőrzés az erdőkben

A napokban Felsőtárkányban rendezett szakosztályi ülést és továbbképzést az Országos Erdészeti Egyesület Erdőművelési Szakosztálya. Az Egererdő Zrt-nél tartott szakmai nap központi témája az erdészeti génmegőrzés és az olasz molyhos tölgy volt, amely az elmúlt évszázadokban visszaszorult az országban és az észak-magyarországi erdőkben is, de a klímaváltozás miatt nagyobb jelentőségre tehet szert Hevesben is. A MATE tanára, dr. Bordács Sándor a biológiai sokféleség és a genetikai erőforrások megőrzésének jelentőségéről beszélt, ismertetve a hazai génrezervátumok szerepét és az aktuális pályázati lehetőségeket.

Az Egererdő bükkzsérci erdőiben a magtermő fák kiválasztása, így a génmegőrzés szempontjait mutatták be

Forrás: EGERERDŐ Zrt

Kifejtette, hogy nem csak a faji, hanem a genetikai sokféleség is fontos a természetben. A biológiai optimum a környezeti tényezők változásának hatására eltolódhat és egy korábbi szélsőértékből lehet akár az átlag is. A genetikai sokféleség megőrzése lehetséges helyben is, ahogyan arra például a nemzeti parkok is törekszenek, de történhet farmokon is akár állatok, akár növények esetében, így van ez a lipicai lovakkal, vagy a hajdúsági laposfejű káposztával. Szóba jöhetnek a növényeket folyamatosan termesztő génbankok, de a laboratóriumok is.