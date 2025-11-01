2 órája
Kiválasztás és génmegőrzés az erdőkben
Az aszályos időjárást tűrő fáké lehet a jövő a Kárpát-medencében. De ki is kell válogatni a megfelelő alanyokat és meg kell őrizni a tölgycsaládok génjeit, hangzott el az Egererdőnél tartott továbbképzésen.
A napokban Felsőtárkányban rendezett szakosztályi ülést és továbbképzést az Országos Erdészeti Egyesület Erdőművelési Szakosztálya. Az Egererdő Zrt-nél tartott szakmai nap központi témája az erdészeti génmegőrzés és az olasz molyhos tölgy volt, amely az elmúlt évszázadokban visszaszorult az országban és az észak-magyarországi erdőkben is, de a klímaváltozás miatt nagyobb jelentőségre tehet szert Hevesben is. A MATE tanára, dr. Bordács Sándor a biológiai sokféleség és a genetikai erőforrások megőrzésének jelentőségéről beszélt, ismertetve a hazai génrezervátumok szerepét és az aktuális pályázati lehetőségeket.
Kifejtette, hogy nem csak a faji, hanem a genetikai sokféleség is fontos a természetben. A biológiai optimum a környezeti tényezők változásának hatására eltolódhat és egy korábbi szélsőértékből lehet akár az átlag is. A genetikai sokféleség megőrzése lehetséges helyben is, ahogyan arra például a nemzeti parkok is törekszenek, de történhet farmokon is akár állatok, akár növények esetében, így van ez a lipicai lovakkal, vagy a hajdúsági laposfejű káposztával. Szóba jöhetnek a növényeket folyamatosan termesztő génbankok, de a laboratóriumok is.
Uniós pénzből készülhetünk az erdők megőrzésére, átalakítására
Az erdőkre rátérve elmondta, a génmegőrzés már évtizedek óta folyik Magyarországon, és felhívta az erdészetek figyelmét, hogy ők is igényelhetnek rá uniós támogatást, mind genetikai bázisok létesítésére, mind fenntartására. Létrehozhatók erdőrezervátumok, génrezervátumok (ezeket erdőrezervátumok pufferzónájában javasolja kialakítani), magtermő állományok, de akár kijelölhetők törzsfák is. Van mód génbankos, ültetvényes megőrzés támogatására is. Kifejtette, Magyarországon 63 erdőrezervátum található, ezek összterülete 13,1 ezer hektár, ebből magterületnek 3660 hektár számít. Akár telepített régi erdő is lehet értékes, de az elmúlt évtizedekben ezek megfelelő gyérítése sok helyen elmaradt.
Dr. Bordács Sándor felhívta a figyelmét arra, hogy az élőhelyek állapotát befolyásolja a klímaváltozás, a genetikai szennyeződés, de az emberi beavatkozások, vonalas akadályok (kerítés, autópálya) is. Kiemelte, a fák kiválasztásnál fontos a törzs egyenessége, villássága, csavarodása is, és megfelelő hely kell a lombkoronának is. A tölgyek esetén szükséges 80-150 négyzetméternyi lombkorona, de akár nagyobb is, így egy hektáron elegendő például száz fa. A tölgyeknél szélbeporzás van, így nem ismerni az apa növényt, de mivel az anya növények génjei dominánsak (60-90 százalékban) az utódokban, nem kell félni, hogy rosszabb lesz az utód. Jellemző lehet, hogy a pollen fél kilométeren belülről származik, de 2-3 kilométer az effektív beporzási távolság, ugyanakkor az Atlanti-óceán két partján is vizsgálják a polleneket és olyan távolságból is lehetséges a beporzás. A lényeg, hogy szárazságtűrő legyen a növény és később is oda kell figyelni a szelektálásra.
A klímaváltozás az erdőkben is kopogtat – új korszak jöhet a tölgyeknél
Olasz tölgyekkel kísérleteznek
Pintér Beáta az olasz tölgy ( Quercus virgiliana ) kutatásának eredményeit mutatta be, kiemelve a faj szárazságtűrő képességét és hazai előfordulását. Az előadók ismertették a tolnai tölgyesek genetikai vizsgálatait, amelyek bizonyítják a helyi szaporítóanyag használatának fontosságát. Dr. Bordás Sándor kiemelte a klímaváltozás és a genetikai változatosság összefüggéseit, hangsúlyozva az alkalmazkodóképesség megőrzésének szükségességét.
Tolnában legtöbbször sarjként maradtak fönn az olasz molyhos tölgyek és annak hibridjei, amelyek őshonosak a környéken és bírják a szárazabb klímát. Ezek számára alakított ki génrezervátumokat, magtermő ültetvényeket a Gyulaj Zrt. A termések begyűjtése 2017-ben indult, ezzel párhuzamosan a szép kocsányos tölgyeket is felkutatták. A termésből plantázst létesítettek, a genetikai különbség a csemeték tulajdonságaiban is meglátszik (kelési idő, növekedési erély, molyhosság, betegségekre való fogékonyság), a tulajdonságokat pedig lehet tanulmányozni és később nemesítési célra használni. A későbbi begyűjtésekkor is érdemes nagyobb időt ráfordítani a változatosság fenntartására, az egymás közelében álló tölgyek (családok) vonalának megőrzésére.
Szívszorító küzdelem a Mátrában, leveleket sírnak a fák
Terepi bemutató az Egererdőnél, Bükkzsércen
A terepi programon a résztvevők egy középkorú Bükkzsérc községhatárban lévő erdőrészletet kerestek fel, ahol a magtermelő állomány kijelölését és a magtermő fák kiválasztásának gyakorlati szempontjait mutatták be. A rendezvény rávilágított arra, hogy az erdészeti génmegőrzés nemcsak természetvédelmi, hanem gazdálkodási szempontból is kulcsfontosságú a hazai erdők jövője és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából.
