Az egri cég adott otthont az Innovációs Road Show első állomásának
A magyar cégek kevésbé innovatívak az unió többi országához képest, pedig az ebbe fektetett pénz megtérül. Innovációs pályázatokkal léphetnek előre.
Innovációs Road Show kezdődött a GINOP Plusz uniós innovációs pályázatok népszerűsítésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium közös szervezésében. A harmadik alkalommal indult országjárás mostani első, egri állomását a Sanatmetal Kft-nél tartották, ahol előbb dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő mondott köszöntőt, amelyben méltatta a kormány e téren kitűzött céljait, és azt, hogy pályázatokon 340 milliárd forintot érhetnek el az innovációra törekvő vállalkozások. Reméli, az egyetemeket is bevonják az együttműködésekbe.
A Sanatmetal Kft.-t Penyaskó-Pajtók Marina kereskedelmi igazgató mutatta be a jelenlévőknek, az orvosi eszközöket, implantátumokat gyártó cég jelentős kutató-fejlesztési és innovációs tevékenységet végez (Egerben és Budapesten egyaránt), és sok elismerést – köztük a Magyar Innovációs Nagydíjat is kapott már. Céljuk, hogy Európa tíz legnagyobb orvostechnikai gyártói közé kerüljenek. Létrehozták a Sanat Akadémiát és Felsőtárkányban innovációs központot terveznek.
Uniós innovációs pályázatok elérhetők
Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy az innovatív vállalkozások hatékonyabbak, a dolgozóik több hozzáadott értéket teremtenek, többen is dolgoznak náluk és jobb fizetéseket is tudnak adni. Az innováció pedig nem méretfüggő, hiszen a kisebb piaci szereplők is tudnak azok lenni.
Kifejtette, mindehhez megfelelő üzleti környezet kell, tehetséges, képzett munkaerő, egyetemek és kutatóintézetek, finanszírozás és vállalkozói szerepvállalás. Szerinte az utóbbi években nőtt az informatikai és természettudományos területen tanulók száma, a doktoranduszoké és köztük a külföldieké is. A cégek közül 5700 számít innovatívnak, s míg 2014-ben 22 ezer dolgozó dolgozott ilyen társaságoknál, tavaly pedig 36 ezer, s 800 millió euróról 2 milliárd euróra nőtt a ráfordítás. Szerinte nem feltétlenül új termékekben, hanem üzleti folyamatok innovációjában kell gondolkodniuk a vállalkozásoknak. Ismertette, az NKFI-nél 118, a GINOP Pluszban 340 milliárd forint pályázható a vállalkozásoknak, ezeknek még csak kis részét osztották ki. Vannak jelenleg már futó uniós programok a startupoktól a nagyvállalatokig, novembertől újabb pályázatok lesznek elérhetők.
Innovációs Nagydíjra lehet pályázni
Bőthe Csaba, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója ismertette, hogy a november 6-án induló Magyar Innovációs Nagydíj pályázat szabályaiban változás lesz, a pontozásban kisebb súlyt kap majd az innovációnak köszönhető árbevétel-többlet. Figyelembe veszik a műszaki tartalmat, a környezetvédelmet, a társadalmi hasznosságot, a kidolgozottságot és az exportképességet. Az elmúlt 33 évben 1500 pályázat érkezett, 33 nagydíjat és 222 további díjat adtak ki. Nem csak nagyvállalatok az esélyesek, hiszen közülük nyolcan 12 nagydíjat vihettek haza, KKV-k pedig 19-et, kutatóintézetek pedig kettőt. Idén ajánlani is lehet cégeket, intézményeket a díjra.
Tóthné Bánszki Zsuzsanna, a GoodWill Consulting Kft. régiós tanácsadója ismertette az elérhető GINOP Plusz KKV-k innovációs képességének támogatása pályázatot, amelyek 60-70 százalékos támogatási intenzitásúak, s egy-egy cég 20-50 millió forintot kaphatnak.
Értéket növel a védjegyoldalon
Zónai Roland, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala projektmenedzsere az innovációs ötletek védelméről, és a cégekben fellelhető egyéb szellemi termékekről tartott előadást. Szerinte csak a cégek 3,4 százalékának van levédett szellemi tulajdona, pedig mindegyiknek volna mit védenie. Egyre nagyobb értéket képviselnek a dizájnelemek, a brandek, a szoftverek, szakmai képességek, vezetői tudás. Egy szabadalom 40 százalékos értéktöbbletet ad egy vállalkozásnak, a védjegy és a mintaoltalom pedig akár 68 százalékkal is emelheti egy termék értékét. A hazai cégek 1500 eurónyi támogatást kaphatnak egy vizsgálatra, ami segít az értékek feltárásában, illetve uniós támogatást vehetnek európai oltalom bejegyzésére.
Herbály István, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Bizottságának elnöke néhány példát mutatott be, amikor hazai KKV-k pályázati segítséggel fejlesztették üzleti innovációjukat. Sokan nem rendelkeznek vállalatirányítási rendszerrel, nehézkesen dolgoznak, excel táblákat vezetnek, hatékonyságuk gyenge. A GINOP Plusz egyik programjában ehhez kaphatnak támogatást.
Az előadásokat követően uniós pályázatból megvalósult hasonló fejlesztésekről beszélgettek vállalkozók, tanácsadók és File Sándor, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára.
Innovációs Road Show EgerbenFotók: Huszár Márk/Heol.hu
