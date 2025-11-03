Az egri cég adott otthont az Innovációs Road Show első állomásának

Innovációs Road Show kezdődött a GINOP Plusz uniós innovációs pályázatok népszerűsítésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium közös szervezésében. A harmadik alkalommal indult országjárás mostani első, egri állomását a Sanatmetal Kft-nél tartották, ahol előbb dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő mondott köszöntőt, amelyben méltatta a kormány e téren kitűzött céljait, és azt, hogy pályázatokon 340 milliárd forintot érhetnek el az innovációra törekvő vállalkozások. Reméli, az egyetemeket is bevonják az együttműködésekbe.

Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára szerint csak a magyar cégek harmada innovatív, szeretnék elérni, hogy az arány elérje az ötven százalékot. Ismertette az innovációs pályázati lehetőségeket is.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A Sanatmetal Kft.-t Penyaskó-Pajtók Marina kereskedelmi igazgató mutatta be a jelenlévőknek, az orvosi eszközöket, implantátumokat gyártó cég jelentős kutató-fejlesztési és innovációs tevékenységet végez (Egerben és Budapesten egyaránt), és sok elismerést – köztük a Magyar Innovációs Nagydíjat is kapott már. Céljuk, hogy Európa tíz legnagyobb orvostechnikai gyártói közé kerüljenek. Létrehozták a Sanat Akadémiát és Felsőtárkányban innovációs központot terveznek.

Uniós innovációs pályázatok elérhetők

Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy az innovatív vállalkozások hatékonyabbak, a dolgozóik több hozzáadott értéket teremtenek, többen is dolgoznak náluk és jobb fizetéseket is tudnak adni. Az innováció pedig nem méretfüggő, hiszen a kisebb piaci szereplők is tudnak azok lenni.

Kifejtette, mindehhez megfelelő üzleti környezet kell, tehetséges, képzett munkaerő, egyetemek és kutatóintézetek, finanszírozás és vállalkozói szerepvállalás. Szerinte az utóbbi években nőtt az informatikai és természettudományos területen tanulók száma, a doktoranduszoké és köztük a külföldieké is. A cégek közül 5700 számít innovatívnak, s míg 2014-ben 22 ezer dolgozó dolgozott ilyen társaságoknál, tavaly pedig 36 ezer, s 800 millió euróról 2 milliárd euróra nőtt a ráfordítás. Szerinte nem feltétlenül új termékekben, hanem üzleti folyamatok innovációjában kell gondolkodniuk a vállalkozásoknak. Ismertette, az NKFI-nél 118, a GINOP Pluszban 340 milliárd forint pályázható a vállalkozásoknak, ezeknek még csak kis részét osztották ki. Vannak jelenleg már futó uniós programok a startupoktól a nagyvállalatokig, novembertől újabb pályázatok lesznek elérhetők.