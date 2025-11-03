1 órája
Kevesebb munkanélküli, több üres állás Hevesben
Közel ötezer betöltetlen álláshely van jelenleg Heves vármegyében. A munkanélküliek száma csökkent, de még így is kétszer annyian vannak, mint szabad munkalehetőség.
Szeptemberben több mint 220 ezren kerestek munkát Magyarországon a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisa szerint. Ez nyolcezerrel kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Az álláskeresők száma a nyarat jellemző enyhe növekvő trendet követően fordult ismét csökkenésbe. Heves vármegyében 9618-an kerestek állást, kétszázzal kevesebben augusztushoz, illetve az előző szeptemberhez képest. A munkanélküliek közül 450-en számítottak pályakezdőnek és háromezren voltak, akik már elmúltak 55 évesek.
Országszerte és megyénkben is jellemző volt, hogy a képzetlenek voltak a leghátrányosabb helyzetben, Heves továbbra is az élmezőnyben van a szakképzetlen munkanélküliek arányát tekintve, a legfeljebb általános iskolát végzett, regisztrált állástalanok száma Hevesben meghaladta a 4700-at. A járások közül arányaiban a Füzesabonyiban, a Hatvaniban és a Hevesiben csökkent leginkább a munkanélküliség, de ez néhány százalékot jelentett.
Viszonylag magas a munkanélküliség Hevesben
Szeptemberben a nyilvántartott álláskeresők munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya országosan 3,5 százalék volt, míg régiónkban 7,3 százalék, Hevesben pedig 5,3 százalék, amivel a kedvezőtlenebb helyzetű térségek közé tartoztunk. Probléma továbbá, hogy az álláskeresők harmada legalább egy éve nem talál magának bejelentett munkahelyet. Számuk csökkent, de nem biztos, hogy elhelyezkedtek, lehet, hogy csak a nyilvántartásból kerültek ki, vagy esetleg nyugdíjba mentek.
Álláskínálat ugyanakkor van, hevesben szeptember végén majdnem ötezer munkahely volt betöltetlen, ebből sok betanított munkakör volt. Az álláskínálat augusztushoz képest bővült Hevesben, csaknem hatszáz új állás volt olyan, amelyhez a foglalkoztató nem igényelt támogatást, további bő háromszáz, amelyhez pedig kértek állami segítséget. A támogatott álláshelyek száma jelentős csökkenést mutatott.
Regisztrált álláskeresők Heves megyében (2025. szeptember)
- Bélapátfalvai járás 272
- Egri járás 2178
- Füzesabonyi járás 807
- Gyöngyösi járás 1969
- Hatvani járás 1655
- Hevesi járás 1788
- Pétervásárai járás 916
Forrás: NFSZ
