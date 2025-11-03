Kevesebb munkanélküli, több üres állás Hevesben

Szeptemberben több mint 220 ezren kerestek munkát Magyarországon a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisa szerint. Ez nyolcezerrel kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Az álláskeresők száma a nyarat jellemző enyhe növekvő trendet követően fordult ismét csökkenésbe. Heves vármegyében 9618-an kerestek állást, kétszázzal kevesebben augusztushoz, illetve az előző szeptemberhez képest. A munkanélküliek közül 450-en számítottak pályakezdőnek és háromezren voltak, akik már elmúltak 55 évesek.

Szeptemberben fogytak a munkanélküliek, de sok köztük az idős és a tartós álláskereső

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Országszerte és megyénkben is jellemző volt, hogy a képzetlenek voltak a leghátrányosabb helyzetben, Heves továbbra is az élmezőnyben van a szakképzetlen munkanélküliek arányát tekintve, a legfeljebb általános iskolát végzett, regisztrált állástalanok száma Hevesben meghaladta a 4700-at. A járások közül arányaiban a Füzesabonyiban, a Hatvaniban és a Hevesiben csökkent leginkább a munkanélküliség, de ez néhány százalékot jelentett.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Viszonylag magas a munkanélküliség Hevesben

Szeptemberben a nyilvántartott álláskeresők munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya országosan 3,5 százalék volt, míg régiónkban 7,3 százalék, Hevesben pedig 5,3 százalék, amivel a kedvezőtlenebb helyzetű térségek közé tartoztunk. Probléma továbbá, hogy az álláskeresők harmada legalább egy éve nem talál magának bejelentett munkahelyet. Számuk csökkent, de nem biztos, hogy elhelyezkedtek, lehet, hogy csak a nyilvántartásból kerültek ki, vagy esetleg nyugdíjba mentek.

Álláskínálat ugyanakkor van, hevesben szeptember végén majdnem ötezer munkahely volt betöltetlen, ebből sok betanított munkakör volt. Az álláskínálat augusztushoz képest bővült Hevesben, csaknem hatszáz új állás volt olyan, amelyhez a foglalkoztató nem igényelt támogatást, további bő háromszáz, amelyhez pedig kértek állami segítséget. A támogatott álláshelyek száma jelentős csökkenést mutatott.

Regisztrált álláskeresők Heves megyében (2025. szeptember)

Bélapátfalvai járás 272

Egri járás 2178

Füzesabonyi járás 807

Gyöngyösi járás 1969

Hatvani járás 1655

Hevesi járás 1788

Pétervásárai járás 916

Forrás: NFSZ