Nógrád megyére adták ki a másodfokú figyelmeztetést. Emellett Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Mint írják, az éjféli óráktól péntek délelőttig tartó havazásból az Északi-középhegység térségében akár 3 centiméter hó is hullhat.

Ónos esőre, fagyott esőre elsősorban a Dunántúl északi részén, a Dunakanyar térségében, valamint a hajnali óráktól már az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében is számítani lehet. A délelőtti órákban várhatóan fokozatosan vált át esőbe a csapadék, legkésőbb az északkeleti területeken.



A Magyar Közút tájékoztatása alapján csütörtök estétől az északkeleti megyékben havazás valószínű, másutt eleinte nagyobb területen előfordulhat ónos eső is. Pénteken az északkeleti megyékben a havazás egyre inkább havas esőbe, majd esőbe vált át. Szombaton és vasárnap pedig az Északi-középhegység tágabb térségében havas eső, havazás, néhol átmeneti ónos eső is lehet még. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő napokban is 12 órás váltott műszakokban végzi majd a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, ugyanakkor arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett térségekben még utazásuk előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről és útviszonyokról.