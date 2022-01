Ahogy arról beszámoltunk, az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú, narancssárga figyelmeztetést adott ki szinte az egész országra köztük Heves megyére is. A figyelmeztetés vasárnapra citromsárga riasztás lett, mely érinti megyénket is. Szűkebb hazánk területén a legerősebb lökések a 100 kilométer/órát is meghaladhatják.

Az meteorológia szolgálat tájékoztatása szerint az időjárási helyzet függvényében akár a piros fokozat kiadása is indokolt lehet.

Frissítés: Heves megye területin másodfokú, narancssárga riasztás lépett érvénybe.

Forrás: met.hu

A legfrissebb prognózis szerint a nap folyamán az északi területein akár 100 kilométer/órát meghaladó széllökések sem kizártak, a magasabban fekvő területeken 110 kilométer/órát meghaladó lökések is előfordulhatnak. A légmozgás csak a késő éjszakai órákban veszít erejéből.