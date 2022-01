Több olvasónk jelezte, hogy Egerben jelenleg is erősen fúj a szél és hódara esik, voltak, akik dörgésről és villámlásról is beszámoltak.

A Köpönyeg.hu is beszámolt róla, hogy egy hidegfront érkezik, melynek hatására észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan alakul ki zápor, havas eső zápor, északkeleten hózápor is. Radarképükön is jól látszik, ahogy áthalad megyénken.

Kedden, általában többórás napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon lehetnek felhősebb tájak. Számottevő csapadék nem alakul ki. Délutánig erős marad az északnyugati szél, majd mérséklődik a légmozgás. +5 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Szerdán hajnalra ködfoltok képződnek, melyek a reggel folyamán feloszlanak. Ezt követően változóan rétegfelhős idő valószínű, csapadék nélkül. A délnyugati szél megélénkül. +5, +6 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtökön hidegfront okoz erősen felhős időt, illetve délutántól záporokat, majd hózáporokat. A Tiszántúlon tartósabb hóesés is lehet. Megerősödik az északnyugati szél. Egyelőre marad a +5 fok körüli maximum.

Az Országos Meteorológia Szolgálat facebook bejegyzésében írja, hogy szemtanúi lehettünk az év első számú zivatarának.

"Félreértés ne essék, nem lepődtünk meg, már reggel a prognózis megbeszélésen is szóba került a lehetősége, és most be is bizonyosodott - részletezik.