Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga, azaz első fokú figyelmeztetést adott ki szerdára az ország több pontjára is, így szűkebb hazánk területére is. Mint írták: Heves megyében a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer/órát is.

Forrás: met.hu

Az Útinform tájékoztatása szerint a gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata az ország nagy részén sónedves a preventív védekezés nyomán, de az ország keleti határa mentén, valamint a Nyírségben előfordulhatnak télies alsóbbrendű szakaszok is. A látótávolság mindenhol jó. Országszerte gyenge a légmozgás. A hőmérséklet -1 és +5 fok között változik.

A koponyeg.hu pedig arról számolt be, hogy erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet. Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is növekedhet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.