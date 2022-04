Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szombaton nagyrészt erősen felhős, illetve borult időre számíthatunk. Többfelé, több hullámban várható eső, zápor, majd a délutáni óráktól északnyugat felől szűnik a csapadék. Helyenként nagyobb mennyiség is hullhat. Főként az ország déli felén, illetve a keleti, északkeleti megyékben egy-egy zivatar is kialakulhat.

Szombatra figyelmeztetést is kiadtak, mely szerint A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km per órát is.