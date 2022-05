Ma délutántól egy érkező hidegfront hatására nyugat felől ismét egyre többfelé számíthatunk zivatarokra - tájékoztatott az OMSZ.

Heves megyére is citromsárga riasztást adott ki a Meteorológiai Szolgálat. Leginkább az ország déli felén heves zivatarok kialakulása is várható, a zivatarok akár rendszerbe is szerveződhetnek. Ezek mellé erősen viharos, károkozó szélrohamok, jégeső és intenzív csapadékhullás társulhat.

Forrás: met.hu

A heves zivatarok az esti, éjszakai órákban kelet felé haladnak, az Alföldön, északkeleten még csütörtök hajnalig is kitarthat a zivatartevékenység. Megjegyzés: az időjárási helyzet függvényében kisebb körzetekben (déli tájak) nem kizárt magasabb fokozatú, piros zivatarriasztás érvénybe lépése sem.

Miután kivonultak a zivatarok az országból, csütörtökön kritériumokat meghaladó veszélyes időjárási jelenség már nem valószínű.