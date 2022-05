Az ország északi felén elszórtan kialakulhatnak zivatarok. Kezdetben főként az Északi-középhegységben, illetve az Észak-Dunántúlon, majd később az Alföldön is kísérheti villámlás a záporokat. Késő estére várhatóan fokozatosan megnyugszik a légkör. Kedden a maihoz képest nagyobb számban várható zivatarok kialakulása. Nagyobb számban az Északi-középhegységben és az Alföldön képződhetnek intenzívebb gócok, legkisebb eséllyel a déli határ közelében számíthatunk előfordulásukra. Az erősebb cellákat ma és kedden is lokálisan intenzív csapadék, illetve apró szemű (< 1 cm) jég is kísérheti – írja a met.hu.

Forrás: met.hu