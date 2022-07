– A délutáni órákban ismét fokozódik a zivatartevékenység és az Északi-középhegység térségében és az Alföldön lehet számítani zivatarok kialakulására. A cellákhoz főként felhőszakadás 20-40 mm-t meghaladó csapadék, valamint viharos széllökések társulhatnak, de jégeső is előfordulhat. Elsősorban az Északi-középhegységben és az Alföld északi részén komolyabb felhőszakadásokra is van esély, ezeken a területeken a rövid idő alatt lehulló csapadék mennyisége akár az 50 mm-t is meghaladhatja – olvasható a met.hu-n.

Forrás: met.hu