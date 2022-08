Az előrejelzés szerint, Északkeleten előfordulhat már a záporok mellett egy-egy dörgés, villámlás. Ezt követően várhatóan egyre növekvő számosságban kell zivatarokra számítani főként az ország keleti felén (kiemelten az Északi-középhegységben, Észak-Alföldön, főváros tágabb térségében), amelyek fokozatosan északnyugat, nyugat felé helyeződnek át. A legintenzívebb cellákat felhőszakadás, 25-35, de néhol akár 45-50 mm eső is kísérheti, de kisebb körzetekben viharos 60-70 kilométer per órás sebességű széllökések, jégeső is előfordulhat.

Forrás: met.hu