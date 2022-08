Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) zivatar veszélye miatt citromsárga, azaz első fokú riasztást adott ki Heves megye területére szombaton délelőtt.

Forrás: met.hu

Mint azt a met.hu megírta, továbbra is több hullámban kell zivatarokra számítani, legfőképp a Dunántúlon és az ország középső észak-déli sávjában. Legalacsonyabb valószínűséggel az északkeleti országrészben dörrenhet meg az ég. A zivatarcellákat legfőképp felhőszakadás , de néhol egy-egy viharos (általában 60-85 kilométer/óra) széllökés és jégeső is kísérheti. A feltételek várhatóan még a vasárnapra virradó éjszaka is kedvezőek maradnak zivatarok számára.