Hétfőn legnagyobb számban és eséllyel az ország keleti felében (kiemelten az északkeleti harmadban) alakulhatnak ki, vagy sodródhatnak be zivatarok. A zivatarcellákat felhőszakadás, 25-50 mm csapadék, viharos széllökések, melyek akár 80-90 kilométer per órásak is lehetnek, illetve jégeső is kísérheti. Az éjszaka folyamán várhatóan fokozatosan megszűnik a zivatartevékenység – írja a met.hu.

Forrás: met.hu

Mint portálunk is beszámolt róla, téves volt az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése, ami alapján az operatív törzs az augusztus 20-ai tűzijáték elhalasztása mellett döntött.