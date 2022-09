Meteorológiai riasztás ugyan nincs érvényben szűkebb hazánkra, de így is érezhető, hogy beköszöntött az ősz. A hűvös, esős időben érdemes a szokottnál is óvatosabban vezetni, és nem csak az iskolák környékén, ahova most visszatérnek a gyerekek, gyerekeiket gyalog vagy busszal kísérő szülők, a nyálkás, nedves utakon pedig megnőhet a féktávolság, nagyobb esély van arra, hogy megcsússzon az autó.

Az alábbi radarképen jól látható, hogy egy komolyabb csapadéktömb érte el megyénket. Egerben éjszaka is esett az eső, de a megyében több településen is jeleztek csapadékot, például Kálban, Aldebrőn és Gyöngyösön is.

Radarkép szeptember 1-én reggel

Forrás: koponyeg.hu

Mindemellett a koponyeg.hu szerint gyenge hidegfronti hatás várható. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (izületi fájdalmak...) is felerősödhetnek.