Vasárnap délután elszórtan pattanhatnak ki a záporok mellett zivatarok is. Az erősebb cellák környezetében (amelyek főként északkeleten lehetnek jellemzőek) erős, viharos, jellemzően 55-70 kilométer per órás széllökés, intenzív csapadékhullás és kisebb méretű jégeső is előfordulhat – írja a met.hu

Az éjszakai órákra fokozatosan stabilizálódik a légkör, és hétfőn kritériumokat meghaladó veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

Hozzátették, hajnalban, reggel elsősorban az északkeleti tájak szélárnyékos részein, illetve a Dráva mentén átmeneti ködfoltok alakulhatnak ki.