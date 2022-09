Ahogyan azt a met.hu írja, északnyugat felől stabilizálódik a légkör és a zivatartevékenység fokozatosan helyeződik át az ország keleti felére. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás kísérheti, emellett viharos széllökés is előfordulhat környezetükben.

Pénteken napközben elsősorban a Dunától keletre, főként az északkeleti, keleti országrészben lehetséges zivatarok kialakulása, amelyeket felhőszakadás, erős széllökés és esetleg kisebb szemű jég kísérhet. A kora esti órákban nyugat, délnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, amelyben záporok mellett zivatarok is előfordulhatnak.

Ahogy azt korábban megírtuk, szeptember nyolcadikán reggel még csak figyelmeztetett a meteorológia, miszerint zivatar és felhőszakadás is lehet csütörtökön Heves megyében. És ez be is igazolódott.