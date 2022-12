A Koponyeg.hu előrejelzése szerint szombaton, az év utolsó napján az ország északkeleti felén egész nap borult, párás időre számíthatunk, míg délnyugaton szűrt napsütés is lehet. 5 és 17 fok között változik a hőmérséklet - délnyugaton lehet továbbra is kora tavaszias az idő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján a látási viszonyok javulnak, illetve a rétegfelhőzet is zsugorodik, az ország északkeleti, északi harmadán (így a főváros környékén), valamint kisebb eséllyel az Alpokalja határhoz közeli részein tartósan ködös maradhat az idő - kisebb eső is elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő, és a hőmérséklet is beragadhat. Másutt ugyanakkor a változó vastagságú felhőzet mellett többórás (szűrt) napsütésre lehet számítani, amelyhez főként a Dunántúlon élénk széllökések is társulhatnak délnyugati irányból. Nagy területen 10 fok fölé, a délnyugati határ közelében 15 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, akár a napi maximumrekord (18 fok, Fertőrákos, 2021) is veszélyben lehet!

Az ország nagyobb részén a szilveszteri éjszaka is kifejezetten enyhének ígérkezik persze ez nem jelenti azt, hogy érdemes a strandpapucsot, rövidnadrágot előkészíteni, írják.